PNJ phá đỉnh lợi nhuận

Năm 2025, PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục 2.829 tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch năm. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện mạnh nhờ thay đổi cơ cấu doanh thu.

PNJ hiện là doanh nghiệp bán lẻ vàng bạc, đá quý lớn nhất thị trường với 431 cửa hàng trên toàn quốc. Ảnh: PNJ.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa công bố, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.623 tỷ đồng , tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ thuế và chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 1.219 tỷ đồng , tăng mạnh 67%.

Lũy kế cả năm 2025, PNJ mang về 34.976 tỷ đồng doanh thu thuần. Trong cơ cấu này, mảng trang sức tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi chiếm 80,6% tổng doanh thu, bao gồm 69,6% từ bán lẻ và 11% từ bán sỉ.

Đáng chú ý, dù doanh thu hợp nhất giảm 7,5% so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 2.829 tỷ đồng , tăng 33,9% so với mức lãi kỷ lục của năm ngoái.

Với kết quả này, PNJ đã vượt 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

PNJ VƯỢT 44% KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM KQKD theo năm của PNJ. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 10977 14571 17001 17511 19547 33876 33137 37823 34976 Lãi ròng

725 960 1194 1069 1029 1811 1971 2113 2829

Xét theo từng kênh kinh doanh, trong bối cảnh sức mua biến động mạnh do giá vàng tăng cao, doanh thu bán lẻ năm 2025 của PNJ vẫn tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến từ sự phục hồi rõ nét của nhu cầu trong quý IV/2025, cùng với hiệu quả vận hành hệ thống 431 cửa hàng thông qua chiến lược nâng cấp sang mô hình cửa hàng diện tích lớn, tập trung cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, các chương trình marketing được triển khai bài bản, thu hút khách hàng mới và gia tăng tỷ lệ quay lại, trong khi danh mục sản phẩm được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường.

Ở mảng trang sức bán sỉ, doanh thu năm qua tăng 1,7% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu mảng vàng 24K giảm gần 43% so với năm trước, chủ yếu do tình trạng thiếu hụt nguồn nguyên liệu và nguồn cung sản phẩm kéo dài từ nửa cuối năm 2024 đến hết năm 2025.

Sự dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu đã giúp PNJ cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh. Biên lợi nhuận gộp bình quân năm 2025 đạt 22%, tăng mạnh so với mức 17,6% của năm 2024.

Trong đó, tỷ trọng doanh thu từ trang sức bán lẻ tăng lên 69,6%, cao hơn 11,2 điểm % so với mức 58,3% của năm trước. Đồng thời, giá trị thu hồi từ hoạt động mua lại hàng hóa cũng cải thiện nhờ giá vàng tăng và việc kiểm soát chi phí hiệu quả, giúp doanh nghiệp linh hoạt ứng phó và tối ưu kết quả kinh doanh.

Hiện tại, PNJ vẫn là doanh nghiệp bán lẻ vàng bạc, đá quý lớn nhất thị trường xét theo số lượng điểm bán, với tổng cộng 431 cửa hàng, gồm 424 cửa hàng PNJ, 3 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.