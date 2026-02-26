Bill Gates thừa nhận quan hệ với phụ nữ Nga

Tỷ phú Bill Gates đã “nhận trách nhiệm về hành động của mình” liên quan đến các mối liên hệ với nhà tài chính và tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein.

Bill Gates chụp ảnh cùng một phụ nữ chưa được xác định danh tính. Ảnh: hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ

Kênh TVP World của Ba Lan và hãng tin Reuters của Anh ngày 26/2 cho biết phát biểu của người phát ngôn Gates Foundation được đưa ra để phản hồi một bài báo của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) trong đó nói rằng Gates đã xin lỗi nhân viên trong buổi đối thoại vì các mối liên hệ của ông với Epstein.

Các tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố cho thấy ông Gates và Epstein đã nhiều lần gặp nhau sau khi Epstein mãn hạn tù, nhằm thảo luận việc mở rộng các hoạt động từ thiện của nhà sáng lập Microsoft.

Theo bài viết của The Wall Street Journal, tỷ phú Gates nói với nhân viên rằng việc dành thời gian cho Epstein và đưa các lãnh đạo của Quỹ Gatestham dự các cuộc gặp với người này là một sai lầm lớn.

Bài báo dẫn lại bản ghi âm phát biểu của Gates tại buổi đối thoại.

Theo The Wall Street Journal, tỷ phú Gates đã nói rằng: “Tôi xin lỗi những người khác đã bị cuốn vào chuyện này vì sai lầm mà tôi đã mắc phải”, đồng thời cũng thừa nhận đã có hai mối quan hệ ngoài luồng với phụ nữ Nga mà sau đó Epstein biết được, nhưng các mối quan hệ này không liên quan đến các nạn nhân của Epstein.

‘Tôi không làm điều gì bất hợp pháp’

Theo The Wall Street Journal, tỷ phú Gates đã nói với các nhân viên rằng: “Tôi không làm điều gì bất hợp pháp. Tôi không thấy điều gì bất hợp pháp”.

Các tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố cũng bao gồm hình ảnh nhà sáng lập Microsoft chụp cùng những phụ nữ có khuôn mặt bị che mờ. Trước đây, tỷ phú Gates từng nói rằng mối quan hệ của ông với Epstein chỉ giới hạn trong các cuộc thảo luận liên quan đến hoạt động từ thiện và thừa nhận việc gặp Epstein là một sai lầm.

Tỷ phú Gates đã nói với nhân viên Gates Foundation rằng những bức ảnh này là hình Epstein đề nghị ông chụp cùng các trợ lý của Epstein sau các cuộc gặp.

“Để nói rõ, tôi chưa bao giờ dành thời gian với các nạn nhân, những phụ nữ xung quanh ông ta”, tỷ phú Gates nói thêm.

Một người phát ngôn của Gates Foundation nói với Reuters rằng tỷ phú Gates đã tổ chức buổi đối thoại theo kế hoạch với nhân viên và trả lời các câu hỏi về nhiều vấn đề, bao gồm việc công bố các hồ sơ liên quan đến Epstein.

Bill Gates (thứ 2 từ phải sang) xuất hiện cùng Jeffrey Epstein (chính giữa) tại dinh thự của Epstein ở Manhattan. Ảnh: Hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ

‘Thẳng thắn’

Trong buổi đối thoại, tỷ phú Bill Gates đã nói chuyện thẳng thắn, trả lời chi tiết nhiều câu hỏi và nhận trách nhiệm về hành động của mình.

Trước đó trong tháng này, Gates Foundation cho biết họ không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán tài chính nào cho Epstein và cũng chưa từng tuyển dụng ông ta.

Gates Foundation, do tỷ phú Bill Gates làm Chủ tịch và được ông cùng người vợ khi đó sáng lập năm 2000, là một trong những tổ chức tài trợ lớn nhất thế giới cho các sáng kiến y tế toàn cầu.