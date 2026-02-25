Bill Gates xin lỗi

Tại buổi họp toàn thể, tỷ phú Bill Gates nói đã sai khi dành thời gian cho Jeffrey Epstein, khẳng định không làm điều phi pháp và xin lỗi vì kéo người khác vào hệ lụy.

Gates thừa nhận sai lầm vì gặp Epstein trong cuộc họp với Quỹ Gates ngày 24/2. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Bill Gates đã “nhận trách nhiệm về hành động của mình” liên quan đến mối quan hệ với cố tài chính gia và tội phạm tình dục Jeffrey Epstein trong một cuộc họp nội bộ với nhân viên Quỹ Gates. Thông tin được người phát ngôn của tổ chức từ thiện này xác nhận với Reuters ngày 24/2.

Phản hồi được đưa ra sau khi Wall Street Journal đưa tin ông Gates đã trực tiếp xin lỗi nhân viên vì các cuộc gặp gỡ với Epstein. Theo các tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố, hai người đã nhiều lần gặp nhau sau khi Epstein mãn hạn tù, với nội dung thảo luận xoay quanh việc mở rộng các hoạt động từ thiện của nhà sáng lập Microsoft.

Theo đó, ông Gates thừa nhận đó là “sai lầm nghiêm trọng” khi dành thời gian cho Epstein và để các lãnh đạo Quỹ Gates tham gia những cuộc gặp này. Tờ báo cho biết đã tiếp cận bản ghi âm phát biểu của ông trong buổi họp.

“Tôi xin lỗi những người bị cuốn vào chuyện này vì sai lầm của tôi”, ông được dẫn lời.

Báo cáo cũng cho hay ông Gates thừa nhận từng có hai mối quan hệ ngoài hôn nhân với phụ nữ Nga mà Epstein biết được sau đó, song khẳng định các mối quan hệ này không liên quan đến các nạn nhân của Epstein.

“Tôi không làm gì phi pháp. Tôi cũng không chứng kiến điều gì phi pháp”, ông nói với nhân viên, theo tường thuật.

Các tài liệu DOJ công bố còn bao gồm hình ảnh ông Gates chụp cùng một số phụ nữ (khuôn mặt đã được làm mờ). Trước đó, tỷ phú này nhiều lần khẳng định mối quan hệ với Epstein chỉ giới hạn ở các cuộc trao đổi về hoạt động thiện nguyện và thừa nhận việc gặp gỡ là một sai lầm.

Hình ảnh tỷ phú Bill Gates chụp cùng một người phụ nữ được Bộ Tư pháp Mỹ công bố trong hồ sơ Epstein. Ảnh: DOJ.

Theo Wall Street Journal, ông Gates giải thích với nhân viên rằng những bức ảnh nói trên được chụp theo đề nghị của Epstein cùng các trợ lý của ông ta sau các cuộc họp. “Tôi chưa bao giờ dành thời gian với các nạn nhân hay những phụ nữ quanh ông ta”, ông nhấn mạnh.

Người phát ngôn của Quỹ Gates cho biết buổi họp toàn thể đã được lên lịch từ trước, trong đó ông Gates trả lời nhiều câu hỏi, bao gồm việc công bố hồ sơ liên quan đến Epstein.

“Trong buổi họp, Bill đã trao đổi thẳng thắn, trả lời chi tiết nhiều câu hỏi và nhận trách nhiệm về hành động của mình”, tuyên bố nêu rõ, đồng thời cho biết đây là phản hồi duy nhất của quỹ về vấn đề này.

Trước đó trong tháng 2, Quỹ Gates khẳng định không chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho Epstein và chưa từng thuê ông này dưới bất kỳ hình thức nào.

Tuần trước, ông Gates cũng rút khỏi Hội nghị Thượng đỉnh AI Impact tại Ấn Độ chỉ vài giờ trước bài phát biểu chính dự kiến.

Được thành lập năm 2000 bởi ông Bill Gates và người vợ khi đó, Quỹ Gates hiện là một trong những tổ chức tài trợ lớn nhất thế giới cho các sáng kiến y tế toàn cầu.