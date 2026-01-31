Giải mật hồ sơ Epstein: ông Trump, Elon Musk, Bill Gates đều có tên

Bộ Tư pháp Mỹ công bố hơn 3 triệu trang hồ sơ Epstein trong đợt giải mật cuối cùng, hé lộ nhiều tài liệu nhắc tới Tổng thống Trump, Elon Musk, Bill Gates và Bộ trưởng Thương mại Lutnick.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/1 đã công bố đợt cuối cùng trong loạt hồ sơ điều tra liên quan đến Jeffrey Epstein - tội phạm tình dục khét tiếng - với khối lượng đồ sộ gồm hơn 3 triệu trang tài liệu, 2.000 video và khoảng 180.000 hình ảnh. Trong số này xuất hiện nhiều tài liệu đề cập đến Tổng thống Donald Trump, tỷ phú Elon Musk, tỷ phú Bill Gates và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.

Theo Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche, việc công bố lần này đánh dấu chặng cuối của kế hoạch giải mật hồ sơ Epstein dưới thời chính quyền Trump, theo đạo luật được Quốc hội thông qua hồi tháng 11, yêu cầu công khai toàn bộ tài liệu điều tra liên quan vụ án.

Ông Blanche cho biết kho tài liệu mới bao gồm hơn 3 triệu trang giấy, hàng nghìn video và hàng trăm nghìn hình ảnh, song nhiều nội dung đã được biên tập, che thông tin nhạy cảm nhằm bảo vệ nạn nhân hoặc các cuộc điều tra đang diễn ra.

Ông Trump bị nhắc tên nhiều nhưng không bị cáo buộc sai phạm

Tổng thống Donald Trump từng có quan hệ xã giao với Epstein trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000, trước khi hai người rạn nứt nhiều năm trước khi Epstein bị kết án lần đầu. Dù vậy, ông Trump chưa từng bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến các hành vi phạm tội của Epstein và cũng nhiều lần phủ nhận biết về các tội ác này.

Tên của ông Trump xuất hiện nhiều lần trong hồ sơ Epstein ngày 30/1. Ảnh: Reuters.

Hàng trăm tài liệu trong đợt công bố mới có nhắc đến tên ông Trump, phần lớn là các tổng hợp từ báo chí hoặc ghi chép nội bộ.

Một số email của các điều tra viên liên bang hồi tháng 8/2025 đề cập đến những cáo buộc nhạy cảm liên quan Tổng thống Mỹ, song không cho thấy bất kỳ cáo buộc nào được xác thực. Các điều tra viên cũng đánh giá một số người tố cáo là “không đáng tin cậy”.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh rằng một số tài liệu chứa “những cáo buộc sai sự thật và giật gân” nhằm vào ông Trump, được gửi tới FBI ngay trước thềm bầu cử năm 2020.

“Những cáo buộc này là vô căn cứ và sai sự thật. Nếu có dù chỉ một chút độ tin cậy, chúng hẳn đã bị khai thác triệt để từ lâu”, Bộ Tư pháp khẳng định.

Một email từ năm 2012, với danh tính người gửi và nhận đã bị bôi đen, nhắc đến khả năng Epstein tới Mar-a-Lago - khu nghỉ dưỡng riêng của ông Trump tại Florida - sau dịp Giáng sinh, thời điểm mà ông Trump khẳng định hai người đã không còn giao du.

Ngoài ra, hồ sơ còn xuất hiện một email được cho là gửi từ bà Melania Trump cho Ghislaine Maxwell năm 2002, bình luận về một bài viết trên tạp chí New York Magazine liên quan Epstein. Maxwell - cộng sự thân cận của Epstein - đang thụ án 20 năm tù vì các tội danh buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

Mối liên hệ giữa Epstein và Bộ trưởng Thương mại Mỹ

Đáng chú ý, các tài liệu mới công bố cho thấy những email trao đổi giữa Epstein và ông Howard Lutnick, hiện là Bộ trưởng Thương mại Mỹ. Theo đó, hai người từng lên kế hoạch gặp mặt dùng bữa trưa ngày 23/12/2012 tại đảo Little Saint James ở Caribbean - hòn đảo riêng tai tiếng của Epstein.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick có tên trong hồ sơ Epstein. Ảnh: EPA.

Email cho thấy vợ ông Lutnick đã liên hệ với thư ký của Epstein vào sáng hôm đó, thông báo họ đang di chuyển từ St Thomas và hỏi vị trí neo đậu. Một ngày sau cuộc gặp, trợ lý của Epstein gửi lời nhắn thay ông chủ với nội dung ngắn gọn: “Rất vui được gặp anh”.

Những trao đổi này dường như mâu thuẫn với phát biểu của ông Lutnick trên một podcast năm ngoái, khi ông nói đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Epstein từ khoảng năm 2005, sau khi cảm thấy “không thoải mái” trước những lời lẽ khiêu dâm của Epstein.

Bộ Thương mại Mỹ hiện chưa phản hồi các yêu cầu bình luận về những thông tin trên.

Elon Musk, Bill Gates đều xuất hiện

Hồ sơ cũng hé lộ các email giữa Epstein và tỷ phú Elon Musk. Trong một thư gửi ngày Giáng sinh năm 2012, Musk cảm ơn lời mời tới đảo riêng của Epstein nhưng từ chối, cho biết ông đang “làm việc đến sát giới hạn chịu đựng” và hỏi liệu Epstein có kế hoạch tổ chức tiệc nào không.

Hình ảnh được Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào ngày 30/1, cho thấy một đoạn trao đổi email với Elon Musk của Jeffrey Epstein. Ảnh: Reuters.

Epstein đáp lại rằng ông hiểu lý do Musk không tới, đồng thời ám chỉ “tỷ lệ trên đảo” có thể khiến người bạn đồng hành nữ của Musk không thoải mái. Vài ngày sau, Musk mời Epstein gặp gỡ uống rượu tại đảo Saint Barthélemy, song không rõ hai người có thực sự gặp nhau hay không.

Năm ngoái, sau khi tên mình xuất hiện trong một đợt công bố hồ sơ trước đó, Musk từng khẳng định trên mạng xã hội rằng Epstein đã mời ông ra đảo và ông “đã từ chối”.

Ngoài Musk, một tỷ phú khác cũng xuất hiện trong hồ sơ Epstein là Bill Gates. Những ghi chép do Jeffrey Epstein soạn thảo, được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 30/1, cho thấy ông trùm tài chính tai tiếng này từng viết các nội dung ám chỉ tỷ phú Bill Gates có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Epstein có từng gửi những email này cho nhà đồng sáng lập Microsoft hay không.

Theo các tài liệu được giải mật, Epstein đã tự gửi cho chính mình một loạt email vào tháng 7/2013, trong đó nhắc đến Bill Gates với những cáo buộc nhạy cảm. Các email này mang tính ghi chép cá nhân, giống như nhật ký, chứ không phải thư trao đổi trực tiếp với ông Gates, New York Times cho biết.

Người phát ngôn của Quỹ Bill & Melinda Gates đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc, gọi đây là “những khẳng định vô căn cứ, hoàn toàn sai sự thật”. Đại diện quỹ nhấn mạnh: “Những tài liệu này chỉ cho thấy sự bực tức của Epstein khi không duy trì được mối quan hệ với ông Gates, cũng như mức độ sẵn sàng của ông ta trong việc gài bẫy và bôi nhọ người khác”.

Theo nội dung email, Epstein viết các ghi chép này không lâu sau khi nỗ lực làm trung gian cho một dự án hợp tác giữa Quỹ Gates và JPMorgan Chase thất bại - điều được cho là khiến Epstein mất đi nguồn thu mà ông ta kỳ vọng.

Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft, được nhắc đến trong hai email của Jeffrey Epstein do Bộ Tư pháp công bố ngày 30/1. Ảnh: New York Times.

Trong một email, Epstein tuyên bố đã giúp ông Gates tiếp cận ma túy “để đối phó với hệ quả của các quan hệ tình dục với phụ nữ Nga”, đồng thời khẳng định đã đứng ra sắp xếp các cuộc gặp gỡ giữa ông Gates và những phụ nữ đã có gia đình. Những cáo buộc này hiện không có bằng chứng độc lập xác thực.

Ở một email khác, Epstein chỉ trích ông Gates vì “phớt lờ và chối bỏ tình bạn đã được xây dựng suốt sáu năm”, đồng thời cáo buộc tỷ phú công nghệ cắt đứt quan hệ nhằm bảo vệ danh tiếng cá nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN năm 2021, Bill Gates từng gọi mối quan hệ với Epstein là “một sai lầm lớn”. Ông cho biết hai người chỉ gặp nhau trong một vài bữa tối, với mục đích tìm kiếm các khoản quyên góp cho Quỹ Gates, đồng thời tìm cách giảm nhẹ mức độ tiếp xúc với Epstein.

Phía Bill Gates và Quỹ Gates hiện chưa đưa ra bình luận thêm ngoài tuyên bố bác bỏ toàn bộ các cáo buộc xuất phát từ các ghi chép của Epstein.

Tranh cãi vẫn chưa khép lại

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đặt câu hỏi liệu chính quyền đã công bố đầy đủ tài liệu liên quan hay chưa, khi Bộ Tư pháp từng xác định khoảng 6 triệu trang hồ sơ có liên quan, nhưng mới chỉ công bố khoảng 3,5 triệu trang.

Ông Blanche cho biết nhiều tài liệu vẫn bị giữ lại do đặc quyền pháp lý hoặc đã được biên tập mạnh để bảo vệ nạn nhân và các cuộc điều tra đang tiếp diễn - điều mà một số nghị sĩ cho rằng có thể đi ngược lại tinh thần của đạo luật công bố hồ sơ.

Jeffrey Epstein được phát hiện treo cổ trong phòng giam năm 2019 khi đang chờ xét xử. Dù cái chết được kết luận là tự sát, vụ việc đã làm dấy lên hàng loạt thuyết âm mưu suốt nhiều năm, trong đó có những giả thuyết từng được chính Tổng thống Trump nhắc tới trong chiến dịch tranh cử năm 2024.