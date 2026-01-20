Ông Trump bị ‘chơi khăm’ ở công viên

Bức tượng cao 3 m khắc họa tấm thiệp sinh nhật có đề tên ông Trump gửi cho tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein bất ngờ xuất hiện trong công viên ở Washington.

Bức tượng xuất hiện trong công viên National Mall ở Washington DC, Mỹ. Ảnh: DC News.

Theo CNN, bức tượng vừa xuất hiện tại công viên National Mall ở Washington DC (Mỹ) khắc họa tấm thiệp sinh nhật có đề tên ông Trump. Tấm thiệp này từng xuất hiện trong loạt thư từ, bưu thiếp được gửi tới tỷ phú phạm tội ấu dâm Jeffrey Epstein.

Giữa lúc chính quyền Trump đang gặp sức ép phải công khai thêm tài liệu về Jeffrey Epstein, một bức tượng cao 3m đã được nhóm nghệ sĩ "The Secret Handshake" dựng lên tại công viên. Tác phẩm gây chú ý với tấm thiệp phác thảo hình ảnh phụ nữ khỏa thân cùng lời chúc: “Chúc mừng sinh nhật, chúc mỗi ngày đều là một bí mật tuyệt vời”.

Trên tấm thiệp còn có dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật một người tuyệt vời!”. Sinh nhật của Epstein là ngày 20/1.

Theo thông cáo do The Secret Handshake đưa ra, tác phẩm xuất hiện trong công viên từ ngày 18/1 và được phép trưng bày đến ngày 23/1. CNN cho biết đã liên hệ với Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ để làm rõ thêm thông tin.

Tờ Wall Street Journal lần đầu đưa thông tin về tấm thiệp này hồi tháng 7/2025. Ông Trump đã phủ nhận việc ký vào tấm thiệp cũng như có mối quan hệ thân thiết với Epstein. Ông Trump cho rằng ai đó đã ký tên ông vào tấm thiệp.

Ông Trump luôn khẳng định ông không biết những hành vi phạm tội của Epstein và đã cắt đứt quan hệ từ nhiều năm trước khi Epstein bị đưa ra xét xử. Cho đến nay, ông Trump không vướng vào các cáo buộc vi phạm pháp luật liên quan đến Epstein.

Tỷ phú Jeffrey Epstein đã chết trong tù hồi năm 2019 khi đang chờ xét xử các cáo buộc liên quan tới tội bắt cóc, ấu dâm, buôn bán tình dục...

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hồi đầu tháng này rằng họ mới công bố 12.285 tài liệu liên quan tới Epstein, chưa đến 1% tổng số hồ sơ trong vụ điều tra tỷ phú Epstein, hơn 2 triệu tài liệu khác vẫn đang được rà soát. Theo đạo luật được ông Trump ký ban hành trong năm 2025, hạn chót để công bố toàn bộ hồ sơ Epstein là ngày 19/12/2025.

Mùa thu năm 2025, nhóm The Secret Handshake từng dựng một bức tượng khắc họa ông Trump và Epstein nắm tay nhau, mỗi người đá một chân lên không trung.