Hồ sơ Epstein: Ông Trump từng ngồi chuyên cơ của tỷ phú ấu dâm

Bộ Tư pháp Mỹ công bố đợt tài liệu Epstein thứ hai, gồm khoảng 30.000 trang, trong đó một số tài liệu nhắc tên ông Trump cùng nhiều hồ sơ khác bị che nội dung.

Khoảng 30.000 trang tài liệu mới đã được đăng tải lên website của Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 23/12 (giờ địa phương). Hồ sơ bao gồm tài liệu tòa án và email liên quan tới vụ án của Epstein, phần lớn đã bị che nội dung, cùng một văn bản có nhắc tới ông Trump.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một số tài liệu “chứa các cáo buộc sai sự thật và mang tính giật gân nhằm vào Tổng thống Trump, được gửi tới FBI ngay trước cuộc bầu cử năm 2020”. Cơ quan này khẳng định các cáo buộc đó “là vô căn cứ và không đúng sự thật”.

Đợt tài liệu này ban đầu được đăng tải vào ngày 22/12 nhưng chỉ vài tiếng sau đã bị gỡ xuống. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hacker đã xâm nhập website nội bộ để tiếp cận phiên bản chưa che thông tin nhạy cảm.

Trước đó, vào ngày 20/12, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố đợt tài liệu đầu tiên, trong đó có hình ảnh của cựu Tổng thống Bill Clinton và một số người nổi tiếng. Đợt công bố thứ ban đầu bị chỉ trích vì thiếu đầy đủ và bị che nội dung quá nhiều.

Tổng thống Trump chịu chỉ trích khi thay đổi lập trường về việc công bố các tài liệu của Bộ Tư pháp liên quan đến vụ án tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Ảnh: New York Times.

Lá thư trong tù

Trong số tài liệu mới công bố bao gồm ảnh chụp lá thư viết tay mà cán bộ trại giam nhận được qua đường bưu điện vào tháng 9/2019. Phong bì bị hoàn lại, ghi người nhận là Larry Nassar, cựu bác sĩ thể dục dụng cụ lạm dụng tình dục hàng trăm bệnh nhân. Dấu bưu điện cho thấy thư được gửi đi 3 ngày sau khi Jeffrey Epstein chết trong tù vào tháng 8.

Trong thư, Epstein viết cho người được gọi là “L.N.” rằng: “Như anh biết đấy, tôi đã 'chọn đi đường tắt' về nhà”. Chúc may mắn! Chúng ta có điểm chung: Tình yêu và sự quan tâm dành cho các cô gái trẻ”.

Bức thư còn có đoạn nhắc tới tổng thống: “Tổng thống của chúng ta cũng có chung niềm yêu thích các cô gái trẻ. Ông ấy thích ‘táy máy’ khi các nàng đi qua, trong khi chúng ta chịu kết cục nhận đồ ăn trong nhà tù. Cuộc đời quả là bất công. Thân gửi, J. Epstein”.

Người phát ngôn Nhà Trắng chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Ảnh chụp thư tay gửi cho ‘L.N.’ được cán bộ trại giam đưa vào hồ sơ sau cái chết của Epstein vào năm 2019. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ.

Các chuyến bay của ông Trump

Trong thập niên 1990, ông Trump có vài lần đi trên máy bay riêng của Epstein, chủ yếu trên các chặng giữa New York và Florida. Biên bản bay cho thấy trong một số chuyến, ông Trump đi cùng Epstein và một số phụ nữ không nêu tên. Trong chuyến khác, ông đi cùng người vợ khi đó là Marla Maples và con gái chung.

Biên bản của các chuyến bay này đã được công bố trong vụ truy tố Ghislaine Maxwell, đồng phạm của Epstein. Ông Trump từng nói đã cắt đứt quan hệ với Epstein trước khi người này bị bắt vào năm 2006.

Trong email tháng 1/2020, một công tố viên liên bang viết ông Trump đã bay trên máy bay riêng của Epstein nhiều hơn so với những gì cơ quan chức năng biết trước đó. Email còn cho biết, ông Trump đã làm hành khách trên ít nhất 8 chuyến bay từ năm 1993 đến 1996, trong đó có ít nhất 4 chuyến có mặt Maxwell.

“Trong một chuyến bay năm 1993, ông Trump và Epstein là hai hành khách duy nhất. Trên một chuyến khác chỉ có 3 hành khách gồm Epstein, Trump và một người khi đó 20 tuổi. Trong 2 chuyến bay khác, mỗi chuyến có 2 phụ nữ đi kèm, họ đều có thể trở thành nhân chứng trong vụ án Maxwell”, email viết.

Video tự sát giả

Trong số tài liệu mới công bố còn có đoạn video giả mạo được cho là ghi lại cảnh Epstein tự sát trong phòng giam tại Manhattan vào năm 2019. Đoạn clip nhòe mờ dài 12 giây, được đưa vào hồ sơ vụ án vì có người đã gửi cho FBI vào năm 2021, kèm theo câu hỏi liệu đoạn video này có thật hay không.

Trong email gửi FBI, người gửi nói đang thu thập thông tin về “vụ che đậy bê bối tự sát tại một nhà tù liên bang khác”. Lá thư kết thúc bằng tuyên bố người viết đã “vạch trần các đối tượng ấu dâm trong chính phủ từ năm 1987”.

Epstein chết trong trại giam và nguyên nhân là tự sát, theo kết luận của cơ quan giám định pháp y thành phố New York. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố video hành lang bên ngoài phòng giam của Epstein, cho thấy không có ai ra vào phòng trước thời điểm phát hiện.

Hộ chiếu giả

Đợt công bố tài liệu này cũng bao gồm ảnh chụp cuốn hộ chiếu Áo đã hết hạn, được các đặc vụ FBI tìm thấy trong két sắt tại nhà riêng của Epstein ở Manhattan vào năm 2019. Hộ chiếu in ảnh của Epstein nhưng ghi tên Marius Fortelni, một nhà phát triển bất động sản, và nơi cư trú là Ả-rập Xê-út.

Người mang tên này chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Nội dung bị che dày đặc

Các tài liệu trong đợt công bố này tiếp tục bị che nội dung dày đặc, thường không hiển thị tên người gửi hoặc người nhận. Trong số đó có email năm 2021 mô tả ảnh chụp ông Trump cùng Maxwell, được trích xuất từ chiếc iPhone 7 thuộc sở hữu của Steve Bannon, cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, hình ảnh đính kèm đã bị che hoàn toàn.

email đã bị che nội dung, thảo luận về bức ảnh được cho là chụp chung Ghislaine Maxwell và ông Trump được tìm thấy trong điện thoại của Steve Bannon. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ.

Giảm án

Khi Epstein bị điều tra vào đầu những năm 2000 vì lạm dụng tình dục trẻ em gái vị thành niên tại Florida, ông ta được đại diện bởi nhiều luật sư nổi tiếng, trong đó có Alan Dershowitz và cố luật sư Kenneth Starr.

Trong một email của đợt công bố này, Starr lập luận rằng Epstein không nên bị truy tố liên bang vì nếu không có khối tài sản cá nhân của ông Epstein và các mối quan hệ với cựu Tổng thống Bill Clinton, thì các công tố viên liên bang có thể đã không can dự vào vụ việc.

“Sau khi xem xét kỹ toàn bộ hồ sơ, và dù rất đau lòng khi phải nói ra, nhưng tôi tin rằng công tố viên liên bang sẽ chẳng bận tâm vụ này nếu không phải vì khối tài sản cá nhân của ông Epstein và cũng vì báo chí đưa tin về mối quan hệ với cựu Tổng thống Bill Clinton”, ông Starr viết vào tháng 6/2008.

Đội ngũ luật sư của ông Epstein sau đó đã đàm phán thỏa thuận nhận tội với mức án 18 tháng tù, thấp hơn đề nghị 2 năm tù của công tố viên. Tuy nhiên, theo hồ sơ, Epstein dường như đã tìm cách thuyết phục giới chức rút ngắn thời gian giam giữ tại Florida, với lý do ông ta đang hợp tác trong vụ truy tố “siêu lừa” Bernie Madoff gây chấn động Palm Beach.

“Người phụ trách vụ Madoff đã gọi cho tôi, hỏi Epstein là ai và khẳng định rất rõ ràng rằng Epstein không hề hợp tác trong vụ này”, một trợ lý công tố viên Mỹ viết trong email năm 2009.