Hồ sơ Epstein: Dày đặc tên ông Clinton, TT Trump gần như vắng bóng

Loạt hồ sơ Epstein được công bố theo luật mới khiến dư luận Mỹ xôn xao khi các tài liệu tập trung nhiều vào cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, còn ông Donald Trump gần như đứng ngoài.

Những hình ảnh được công bố trong đợt giải mật mới nhất hồ sơ của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Ảnh: Reuters.

Ngày 19/12 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố hàng nghìn tài liệu liên quan đến cố tỷ phú kiêm tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, phần lớn đã bị bôi đen.

Trong đó, hồ sơ vừa công bố hầu như không đề cập đến Tổng thống Donald Trump, trong khi lại xuất hiện dày đặc tên cựu Tổng thống Bill Clinton.

Việc vắng bóng tên ông Trump đặc biệt gây chú ý, bởi trong nhiều năm qua, hình ảnh và tài liệu liên quan đến ông từng rải rác xuất hiện trong các đợt công bố hồ sơ Epstein trước đây. Chẳng hạn, tên ông Trump có trong danh sách hành khách trên máy bay riêng của Epstein ở đợt tài liệu đầu tiên mà Bộ Tư pháp công bố hồi tháng 2.

Đợt công bố một phần lần này nhằm tuân thủ đạo luật được Quốc hội thông qua áp đảo vào tháng 11, buộc phải công khai toàn bộ hồ sơ Epstein, bất chấp nỗ lực kéo dài nhiều tháng của chính quyền Trump nhằm giữ kín.

Vụ bê bối Epstein đã trở thành “vết thương chính trị tự gây” đối với ông Trump, người nhiều năm qua từng khuếch trương các thuyết âm mưu về Epstein trước người ủng hộ mình.

Tuy vậy, mức độ giá trị thực chất của loạt tài liệu mới vẫn chưa rõ, bởi nhiều hồ sơ liên quan đến Epstein đã được công bố từ sau khi ông ta chết trong trại giam năm 2019 - vụ việc được kết luận là tự sát.

Nhiều tài liệu bị bôi đen nặng nề, có những hồ sơ dày hơn 100 trang bị che kín hoàn toàn. Bộ Tư pháp thừa nhận vẫn đang rà soát hàng trăm nghìn trang khác để xem xét khả năng công bố tiếp.

"Chuyện này không phải về Bill Clinton"

Các tài liệu lần này bao gồm bằng chứng từ nhiều cuộc điều tra về Epstein, cùng hình ảnh cựu Tổng thống Clinton - nhân vật lâu nay bị phe Cộng hòa chỉ trích.

Trong khi đó, tài liệu công bố gần như vắng bóng hình ảnh hoặc chi tiết liên quan đến ông Trump, bất chấp việc ông từng có quan hệ thân thiết với Epstein suốt thập niên 1990 và đầu những năm 2000, cho đến khi hai bên cắt đứt trước bản án năm 2008.

Tuy nhiên, ông Trump cũng chưa từng bị cáo buộc sai phạm và đã phủ nhận việc biết về các hành vi phạm tội của Epstein.

Trước đó, hai phát ngôn viên của Bộ Tư pháp đã đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh mà họ cho là cho thấy Clinton xuất hiện cùng các nạn nhân của Epstein.

Ông Angel Urena, Phó chánh văn phòng của ông Clinton, ra tuyên bố cáo buộc Nhà Trắng đang tìm cách “che chắn cho chính mình” bằng cách tập trung vào cựu tổng thống.

“Họ có thể tung ra bao nhiêu bức ảnh mờ nhòe cách đây hơn 20 năm tùy thích, nhưng chuyện này không phải về Bill Clinton”, ông viết.

Tháng trước, Tổng thống Trump đã chỉ đạo Bộ Tư pháp điều tra các mối liên hệ giữa Clinton và Epstein - động thái mà giới chỉ trích xem là nỗ lực đánh lạc hướng khỏi mối quan hệ của chính Trump với Epstein.

Trong những hình ảnh được công bố ngày 19/12, ông Clinton xuất hiện trong một bể bơi cùng Ghislaine Maxwell và một người khác bị che kín khuôn mặt.

Ở hình ảnh khác, ông được nhìn thấy ngồi trong bồn tắm nước nóng với một người có khuôn mặt bị bôi đen. Trước đây, ông Clinton từng bày tỏ hối tiếc vì đã giao du với Epstein và khẳng định không biết về bất kỳ hành vi phạm tội nào.

Theo Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche, có hơn 1.200 nạn nhân hoặc thân nhân của họ, những người có tên buộc phải bị bôi đen trong hồ sơ.

Trong tuyên bố, Nhà Trắng cho rằng việc công bố thể hiện tính minh bạch và cam kết công lý cho các nạn nhân của Epstein, đồng thời chỉ trích các chính quyền Dân chủ trước đây vì không làm điều tương tự.

Tuy nhiên, tuyên bố này bỏ qua thực tế rằng việc công bố chỉ diễn ra sau khi Quốc hội buộc chính quyền phải hành động, sau khi các quan chức dưới thời Trump đầu năm nay từng tuyên bố sẽ không công khai thêm hồ sơ Epstein nào nữa.

Một số nghị sĩ ngay lập tức chỉ trích chính quyền vì không công bố đầy đủ.

“Bộ tài liệu bị bôi đen nặng nề mà Bộ Tư pháp công bố hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ khối bằng chứng”, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer nói.

Dân biểu Cộng hòa Thomas Massie, người đóng vai trò thúc đẩy đạo luật, viết trên X rằng đợt công bố này “thất bại nghiêm trọng cả về tinh thần lẫn câu chữ của luật”.

Đạo luật yêu cầu Bộ Tư pháp phải cung cấp thông tin về cách xử lý cuộc điều tra Epstein, bao gồm các báo cáo nội bộ và email. Tuy nhiên, không có tài liệu nào trong số này xuất hiện trong lô hồ sơ công bố hôm 19/12. Luật cũng cho phép Bộ Tư pháp giữ lại thông tin cá nhân của nạn nhân và những tài liệu có thể làm tổn hại đến một cuộc điều tra đang diễn ra.

Nhiều trang tài liệu trong đợt giải mật lần này hoàn toàn bị che đen. Ảnh: Reuters.

Cử tri thất vọng

Nhiều cử tri ủng hộ Trump đã cáo buộc chính quyền che giấu các mối liên hệ giữa Epstein với những nhân vật quyền lực, cũng như làm mờ các chi tiết quanh cái chết của ông ta trong nhà tù Manhattan, nơi Epstein chờ xét xử các cáo buộc buôn bán và lạm dụng trẻ vị thành niên.

Theo khảo sát Reuters/Ipsos gần đây, chỉ 44% người trưởng thành Mỹ tự nhận là Cộng hòa tán thành cách ông Trump xử lý vấn đề Epstein, so với mức ủng hộ chung 82% dành cho ông trong nhóm này. Vấn đề đã làm suy giảm vị thế chính trị của ông Trump trước thềm bầu cử giữa kỳ năm 2026, khi quyền kiểm soát Quốc hội được đặt lên bàn cân.

Tháng trước, phe Dân chủ tại Hạ viện công bố hàng nghìn email lấy từ di sản của Epstein, trong đó có một email Epstein viết rằng ông Trump “biết về các cô gái”, nhưng không giải thích cụ thể. Đáp lại, ông Trump cáo buộc phe Dân chủ thổi phồng “trò lừa Epstein” để đánh lạc hướng dư luận.

Cùng ngày, phe Cộng hòa tại Hạ viện công bố thêm email, trong đó có thư nói rằng ông Trump đã nhiều lần đến nhà Epstein nhưng “chưa bao giờ massage”.

Khi tìm kiếm từ khóa "Trump" trên trang web của Bộ Tư pháp về các tài liệu mới được công bố liên quan đến Epstein, không có kết quả nào được hiển thị. Ảnh: Reuters.

Các tiết lộ trước đây cho thấy, ngay cả sau bản án năm 2008, Epstein vẫn tiếp tục liên lạc với nhiều nhân vật nổi tiếng, gồm cựu cố vấn của ông Trump - Steve Bannon, cựu Bộ trưởng Tài chính dưới thời Clinton Larry Summers, nhà sáng lập PayPal Peter Thiel và cựu Hoàng tử Anh Andrew - nay là Andrew Mountbatten-Windsor - người đã bị tước tước hiệu hoàng gia vì liên quan đến Epstein.

Đại diện của Bannon, Thiel và Mountbatten-Windsor chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Năm 2023, JPMorgan đã chi 290 triệu USD để dàn xếp với một số nạn nhân của Epstein, sau cáo buộc ngân hàng này làm ngơ trước hoạt động buôn bán tình dục của ông ta. JPMorgan vẫn giữ Epstein làm khách hàng suốt 5 năm sau khi ông ta bị kết án năm 2008 vì dụ dỗ trẻ vị thành niên.