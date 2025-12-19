Lộ diện nhiều nhân vật nổi tiếng trong loạt ảnh mới vụ Epstein

Chỉ một ngày trước hạn chót công bố toàn bộ hồ sơ Epstein, phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ tiếp tục tung thêm hàng chục bức ảnh, hé lộ mạng lưới quan hệ gây chấn động dư luận.

Ngày 18/12 (giờ địa phương), phe Dân chủ trong ủy ban này đã công khai thêm 68 bức ảnh, nằm trong kho tư liệu gần 95.000 hình ảnh do bộ phận quản lý tài sản của Jeffrey Epstein bàn giao cho chính quyền.

Loạt nhân vật nổi tiếng

Theo DW, loạt ảnh mới xuất hiện nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có tỉ phú Bill Gates, triết gia Noam Chomsky, đạo diễn Woody Allen và ông Steve Bannon - cựu cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một số hình ảnh khác cho thấy các giấy tờ tùy thân và hộ chiếu đã được Ủy ban Giám sát Hạ viện che mờ khuôn mặt và thông tin cá nhân nhằm bảo vệ quyền riêng tư. Các giấy tờ này đều ghi giới tính “nữ”, thuộc về những phụ nữ ẩn danh đến từ nhiều quốc gia như Nga, Morocco, Ý, Cộng hòa Czech, Nam Phi, Ukraine và Lithuania.

Những nhân vật nổi tiếng xuất hiện cùng tỷ phú Epstein (từ trái sang phải) như tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin, cựu trợ lý của Tổng thống Trump - Steve Bannon, nhà triết học Noam Chomsky. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, một tin nhắn trong hồ sơ còn hé lộ việc rao bán “thông tin các cô gái” với giá 1.000 USD mỗi người cho một cá nhân được xác định bằng chữ cái J.

Ngoài ra, các tài liệu hình ảnh còn bao gồm bức ảnh một phụ nữ bị viết lên cơ thể những dòng chữ gợi liên tưởng đến tiểu thuyết Lolita - tác phẩm nổi tiếng phản ánh sự lệch lạc tình dục với trẻ vị thành niên.

Việc công bố loạt ảnh mới diễn ra chỉ một ngày trước hạn chót 19/12. Theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein vừa được ban hành, Bộ Tư pháp Mỹ có nghĩa vụ công bố gần như toàn bộ hồ sơ của chính phủ liên quan đến Epstein, với rất ít ngoại lệ, trước thời hạn này.

Trao đổi với NBC News, hạ nghị sĩ Robert Garcia (bang California) - nghị sĩ Dân chủ cao cấp nhất tại Ủy ban Giám sát - cho biết ủy ban hiện đã rà soát khoảng 75% số hình ảnh và dự kiến hoàn tất việc xem xét toàn bộ gần 95.000 bức ảnh trong tuần tới. Các tài liệu bổ sung sau đó sẽ tiếp tục được công bố.

Theo ông Garcia, ưu tiên hàng đầu của ủy ban là bảo vệ các nạn nhân và những người sống sót. Các hình ảnh mang tính nhạy cảm hoặc có yếu tố tình dục đang được xử lý hết sức thận trọng, với sự tham vấn của luật sư và các tổ chức hỗ trợ nạn nhân, nhằm tránh gây thêm tổn hại tâm lý.

Ông nhấn mạnh việc công bố một phần hình ảnh trước thời hạn không chỉ nhằm cung cấp thông tin cho công chúng, mà còn để phơi bày mức độ đáng lo ngại của mạng lưới quan hệ xoay quanh Epstein, qua đó gây áp lực buộc Nhà Trắng chấm dứt việc che giấu và yêu cầu Bộ Tư pháp minh bạch toàn diện.

Trong trường hợp Bộ Tư pháp không tuân thủ quy định, các nghị sĩ Đảng Dân chủ cảnh báo sẵn sàng khởi kiện để buộc chính quyền Tổng thống Trump phải công bố đầy đủ hồ sơ, khẳng định minh bạch là mục tiêu cốt lõi của hoạt động giám sát quốc hội.

Một số hình ảnh được công bố gần đây nhất có chữ viết trên cơ thể một người phụ nữ. Ảnh: Reuters.

Bất lợi với ông Trump

Giới quan sát nhận định rằng việc liên tiếp công bố các hình ảnh liên quan đến Epstein đã đưa hồ sơ này trở thành tâm điểm truyền thông trong thời gian gần đây, đồng thời gia tăng áp lực đáng kể lên Bộ Tư pháp ngay trước thời hạn then chốt.

Trước đó, Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein đã được Quốc hội Mỹ thông qua ngày 18/11 và được Tổng thống Trump ký ban hành ngay hôm sau. Đạo luật yêu cầu Bộ Tư pháp trong vòng 30 ngày phải công bố toàn bộ hồ sơ điều tra liên quan đến Epstein - người đã chết trong tù năm 2019.

Luật cũng quy định các tài liệu phải được đăng tải trực tuyến, đặt trong cơ sở dữ liệu công khai và có thể tìm kiếm.

Phản ứng trước động thái của phe Dân chủ, Nhà Trắng cáo buộc đối lập đã “chọn lọc hình ảnh và che mờ tùy tiện” nhằm tạo dựng câu chuyện bất lợi cho Tổng thống Trump.

Dù thừa nhận từng có quan hệ xã giao với Epstein nhiều thập kỷ trước, ông Trump khẳng định đã cấm Epstein vào câu lạc bộ Mar-a-Lago sau khi biết người này tuyển dụng nhân viên nữ từ khu spa của câu lạc bộ.

Cho đến nay, không có bằng chứng cho thấy ông Trump liên quan đến bất kỳ hành vi phi pháp nào với Epstein, và ông cũng chưa từng bị truy tố về bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến tỉ phú tai tiếng này.