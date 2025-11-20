TT Trump ký dự luật công bố tài liệu về tỷ phú ấu dâm Epstein

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký dự luật yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein, tỷ phú người Mỹ phạm tội ấu dâm đã qua đời trong năm 2019.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17/11. Ảnh: CNP.

Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social tối 19/11: “Jeffrey Epstein, người bị Bộ Tư pháp dưới thời tôi truy tố năm 2019, là người ủng hộ đảng Dân chủ, từng quyên góp hàng nghìn USD cho các chính trị gia Dân chủ.

Epstein có quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật nổi tiếng của đảng này, như Bill Clinton (người đã bay trên máy bay của Epstein 26 lần), Larry Summers, Reid Hoffman, Hakeem Jeffries… Có lẽ sự thật về những đảng viên Dân chủ này và mối quan hệ của họ với Epstein sẽ sớm được hé lộ, vì tôi vừa ký dự luật công bố hồ sơ Epstein”.

Trước đó, ông Trump từng phản đối việc công bố hồ sơ Epstein, gọi những áp lực nhằm vào mối quan hệ từng có giữa ông và Epstein là “trò lừa bịp”. Ông từng cáo buộc những người thúc đẩy việc công bố hồ sơ Epstein là muốn bôi nhọ ông.

Tuy nhiên, trước sự quan tâm ngày càng gia tăng đối với hồ sơ Epstein, ông Trump liền đổi ý trong những ngày gần đây, ông quyết định cho công khai hồ sơ. Tổng thống Mỹ khẳng định “chúng tôi không có gì phải giấu”, đồng thời đã đến lúc “khép lại trò lừa bịp của các đối thủ chính trị”.

Ông Trump cho rằng vấn đề Epstein đang làm phân tán chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa và muốn vấn đề này “khép lại”.

Sau khi ông Trump bày tỏ mong muốn công khai hồ sơ, các nghị sĩ Cộng hòa nhanh chóng đưa dự luật ra Hạ viện rồi Thượng viện. Sau cùng, ông Trump ký thông qua dự luật, đây là bước cuối cùng cần tiến hành để hồ sơ được công khai.

Đầu năm nay, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đã công bố những tài liệu không gây ảnh hưởng đến các cuộc điều tra, cũng như không làm lộ thông tin của các nạn nhân không muốn công khai danh tính. “Phần lớn tài liệu đang bị niêm phong theo lệnh của tòa”, một bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện hồi tháng 7 cho biết.

Hiện chưa rõ Bộ Tư pháp sẽ công bố những thông tin nào theo dự luật vừa được ông Trump ký duyệt. Dự luật liệt kê hàng loạt loại hồ sơ phải công khai, như tài liệu điều tra Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell, nhật ký bay, danh sách những người liên quan đến họ, các thỏa thuận và trao đổi nội bộ về quyết định truy tố, cũng như hồ sơ giam giữ và cái chết của Epstein.

Theo dự luật, Bộ Tư pháp Mỹ phải công bố gần như toàn bộ hồ sơ liên quan đến Epstein trong vòng 30 ngày. Bộ được phép che tên nạn nhân và các chi tiết gây ảnh hưởng tới hoạt động điều tra đang diễn ra, nhưng không được giữ lại thông tin với lý do “gây tổn hại danh tiếng hoặc nhạy cảm chính trị”.

Trước đó, hàng chục nghìn tài liệu đã được hé lộ thêm về mối quan hệ của Epstein với nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Larry Summers. Hiện tại, ông Summers đã rút khỏi ban quản trị của OpenAI.

Đại học Harvard, nơi ông Summers từng làm chủ tịch, cũng vừa tuyên bố tiến hành điều tra nội bộ về mối liên hệ giữa ông này và Epstein. Ông Summers từng nhận các khoản tài trợ từ Epstein thời còn làm Chủ tịch Đại học Harvard.

Epstein và ông Trump từng quen biết, tên của ông Trump từng xuất hiện trong một số tài liệu được công bố, dù điều này không đồng nghĩa với việc ông có liên quan đến các hành vi phạm tội của Epstein.

Ông Trump luôn khẳng định ông không biết những hành vi phạm tội của Epstein và đã cắt đứt quan hệ từ nhiều năm trước khi Epstein bị đưa ra xét xử, dù vậy, trong một email gửi nhà báo người Mỹ Michael Wolff, Epstein viết về Trump: “Tất nhiên, ông ta biết về chuyện các cô gái vì ông ta yêu cầu Ghislaine dừng chuyện này lại”.