Ông Trump 'quay xe'

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ủng hộ giải mật hồ sơ Epstein, động thái gây chia rẽ trong Đảng Cộng hòa và làm bùng lên các nghi vấn về động cơ chính trị phía sau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/11 tuyên bố ông ủng hộ việc giải mật thêm các tài liệu liên quan đến tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, động thái đảo ngược lập trường so với trước đó. Sự thay đổi này diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Trump phản đối đề xuất tương tự của các nghị sĩ.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nên bỏ phiếu công bố hồ sơ Epstein, bởi chúng tôi không có gì phải che giấu”.

Ông cũng cáo buộc phe Dân chủ “thêu dệt một chiến dịch đánh lạc hướng” để phủ mờ những thành tựu của Đảng Cộng hòa, trong đó có chiến thắng gần đây liên quan đến cuộc đối đầu về việc đóng cửa chính phủ.

Trước đó, ông Trump lên án phe Dân chủ đã dựng nên cái gọi là “trò lừa Epstein” sau khi một số email bị hé lộ cho thấy Epstein từng tuyên bố ông Trump “biết về những cô gái”, hàm ý về các cáo buộc sai phạm mà ông chủ Nhà Trắng phủ nhận.

Một số nhà phê bình cho rằng việc ông phản đối công bố hồ sơ trước đây là nhằm che giấu những nghi vấn liên quan đến chính ông, điều mà ông Trump nhiều lần bác bỏ.

Theo Reuters, cuộc tranh cãi quanh việc giải mật tài liệu Epstein, vốn từng được ông Trump dùng làm chủ đề vận động tranh cử, đã gây chia rẽ giữa Tổng thống và một bộ phận nghị sĩ Cộng hòa.

Nhiều người ủng hộ trung thành của ông tin rằng chính phủ đang cất giữ các tài liệu nhạy cảm về Epstein và chúng có thể hé lộ mối liên hệ giữa tỉ phú này với nhiều nhân vật quyền lực.

Căng thẳng nội bộ Đảng Cộng hòa gia tăng khi cuối tuần qua, ông Trump rút lại sự ủng hộ dành cho Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene (bang Georgia) - người được xem là đồng minh thân cận - sau khi bà chỉ trích đảng về cách xử lý vấn đề hồ sơ Epstein.

Song song đó, ông Trump kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và FBI mở cuộc điều tra về mối quan hệ giữa Epstein với cựu tổng thống Bill Clinton và cựu Chủ tịch Đại học Harvard Larry Summers, người từng giữ chức bộ trưởng tài chính dưới thời ông Clinton.

Giới quan sát cảnh báo động thái trên có thể làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tổn hại tính độc lập của cơ quan công tố liên bang - vốn được kỳ vọng hoạt động dựa trên pháp luật và chứng cứ, thay vì chịu tác động chính trị.