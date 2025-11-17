Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Ông Trump mua thêm 82 triệu USD trái phiếu

  • Thứ hai, 17/11/2025 05:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Trong khoảng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chi ít nhất 82 triệu USD để mua trái phiếu, theo dữ liệu được chính phủ Mỹ công khai hôm 15/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu của Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ, ông Trump mua trái phiếu của Netflix, UnitedHealth, Boeing, Meta, Home Depot, Broadcom, Intel... Ở chiều ngược lại, Tổng thống Trump không bán tài sản nào.

Trước đó, theo số liệu của kỳ công bố hồi tháng 8, ông Trump thực hiện 690 giao dịch với giá trị ít nhất 103,7 triệu USD kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1. Sau khi con số này được công bố, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết quyết định đầu tư không được đưa ra từ ông Trump và gia đình mà từ các quỹ quản lý tài chính độc lập.

Đáng chú ý, một số công ty trong danh sách đầu tư của ông Trump chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các chính sách của Nhà Trắng. Hồi tháng 8, chính phủ Mỹ đạt thỏa thuận nắm gần 10% cổ phần của Intel với mục tiêu bảo vệ ngành sản xuất chip nội địa.

Khác với những người tiền nhiệm, ông Trump không chuyển tài sản vào quỹ tín thác ẩn danh với người giám sát độc lập. Thay vào đó, ông để hai con trai vận hành đế chế kinh doanh của mình.

Trước đó, Tổng thống cho biết thu nhập trong năm 2024 của ông là hơn 600 triệu USD đến từ tiền số, các sân golf và một số khoản đầu tư khác. Theo số liệu, việc đầu tư vào tiền số đã giúp ông Trump có một khoản lợi nhuận đáng kể. Khối tài sản của ông tính đến tháng 6 trị giá ít nhất 1,6 tỷ USD, theo tính toán của Reuters.

Hà Thủy

