Israel không kích Gaza, 11 người thiệt mạng

Các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 11 người Palestine thiệt mạng trong ngày 8/1 tại Dải Gaza.

Tại lễ tang của một người Palestine bị thiệt mạng trong cuộc không kích do Israel tiến hành tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza, trong ngày 8/1. Ảnh: Reuters.

Quân đội Israel cho biết các đòn tấn công nhằm đáp trả vụ phóng rocket thất bại từ phía Gaza. Trong khi đó, theo các nguồn tin y tế địa phương chia sẻ với Reuters, phía Palestine cáo buộc lệnh ngừng bắn tiếp tục bị vi phạm nghiêm trọng.

Theo các nhân viên y tế, một trong những cuộc không kích của Israel đã đánh trúng khu lều trại ở phía tây thành phố Khan Younis, miền nam Gaza, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương, trong đó có cả trẻ em. Một đòn tấn công khác khiến một người thiệt mạng ở phía đông thành phố Khan Younis.

Cùng ngày, các đòn không kích của Israel đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng tại nhiều khu vực.

Theo phía Israel, các vụ không kích này nhằm đáp trả vụ phóng rocket thất bại từ phía Gaza, quả rocket đã rơi trước khi tới mục tiêu, nó rơi xuống khu vực gần một bệnh viện ở Gaza. Quân đội Israel cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đạt được hồi tháng 10 đến nay vẫn chưa vượt qua giai đoạn đầu tiên. Theo đó, giao tranh lớn đã chấm dứt, nhưng các vụ đụng độ qua lại vẫn xảy ra, khiến thỏa thuận ngừng bắn tồn tại trong thế mong manh. Hiện tại, Israel cũng chưa rút quân khỏi Dải Gaza.

Các giai đoạn tiếp theo hiện vẫn chưa được thống nhất, nhưng theo kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn, các đề xuất cho giai đoạn tiếp theo bao gồm việc Hamas giải giáp, Israel tiếp tục rút quân khỏi Dải Gaza, một lực lượng quốc tế sẽ tham gia tái thiết Gaza.

Tuy nhiên, tiến trình này đang không có bước tiến đáng kể. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, hơn 400 người Palestine và 3 binh sĩ Israel được cho là đã thiệt mạng. Gần như toàn bộ hơn 2 triệu dân Gaza hiện sống trong các khu nhà tạm hoặc những công trình bị hư hại, tập trung tại một dải lãnh thổ nhỏ nơi quân đội Israel đã rút đi và Hamas tái lập quyền kiểm soát.

Lực lượng y tế di chuyển một thi thể sau cuộc không kích do Israel tiến hành ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza, trong ngày 8/1. Ảnh: Reuters.

Israel hiện chờ Hamas bàn giao thi thể con tin cuối cùng theo thỏa thuận của giai đoạn đầu. Một quan chức Israel thân cận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ không chuyển sang giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn cho đến khi Hamas trao trả hài cốt của con tin Israel cuối cùng còn ở Gaza.

Israel cũng chưa mở cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập, một điều kiện khác trong kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn, với lý do chỉ thực hiện bước này sau khi thi thể được trao trả.

Israel và Hamas hiện liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn và vẫn có quan điểm cách xa nhau trong quá trình hướng tới các bước đi tiếp theo.

Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích và những chiến dịch tấn công có mục tiêu trên khắp Dải Gaza. Quân đội Israel cho biết họ sẽ nhìn nhận vấn đề “với mức độ nghiêm trọng cao nhất” khi các nhóm vũ trang tại Gaza có ý định tấn công Israel.

Một quan chức Hamas nói với Reuters ngày 8/1 rằng lực lượng này đã ghi nhận hơn 1.100 hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel kể từ tháng 10/2025 và đã kêu gọi các bên trung gian can thiệp. Theo Hamas, các vi phạm bao gồm giết hại dân thường, gây thương tích, pháo kích, không kích, phá hủy nhà cửa và bắt giữ người.

Hamas đang tiếp tục từ chối giải giáp và đang tái khẳng định quyền kiểm soát tại Gaza. Israel tuyên bố sẽ nối lại hành động quân sự nếu Hamas không chấp nhận giải giáp một cách hòa bình.

Theo số liệu của Israel, các tay súng do Hamas lãnh đạo đã sát hại khoảng 1.200 người và bắt cóc 251 người trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023. Kể từ đó, hơn 71.000 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza, con số do Bộ Y tế của vùng lãnh thổ này đưa ra.

Israel tiến hành loạt không kích tại Dải Gaza khiến 11 người thiệt mạng Các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 11 người Palestine thiệt mạng trong ngày 8/1 tại Dải Gaza, theo các nguồn tin từ lực lượng y tế địa phương chia sẻ với Reuters.