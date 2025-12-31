Israel sẽ đình chỉ hoạt động của 37 tổ chức viện trợ tại Gaza

Chính quyền Israel ngày 30/12 thông báo sẽ đình chỉ hoạt động của 37 tổ chức viện trợ tại Dải Gaza kể từ tháng 1/2026.

Những trẻ em Palestine chờ nhận đồ ăn tại một bếp ăn từ thiện ở Rafah. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Israel đưa ra lý do là các tổ chức này đã không cung cấp đầy đủ thông tin về đội ngũ nhân sự người Palestine theo yêu cầu của phía Israel.

Trong thông cáo chính thức, Bộ Các vấn đề Cộng đồng Do Thái và Chống chủ nghĩa bài Do Thái cho biết đây là bước đi nhằm “tăng cường và cập nhật” các quy định quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (NGO) tại Dải Gaza.

“Những tổ chức nhân đạo không đáp ứng yêu cầu về an ninh và tính minh bạch sẽ bị đình chỉ giấy phép hoạt động”, thông báo cho hay.

Bộ Các vấn đề Cộng đồng Do Thái và Chống chủ nghĩa bài Do Thái cho biết các tổ chức nhận thông báo đình chỉ là những đơn vị "không hợp tác và từ chối cung cấp danh sách nhân viên người Palestine nhằm loại trừ khả năng liên hệ với khủng bố". Toàn bộ giấy phép hoạt động của các tổ chức này sẽ bị thu hồi từ ngày 1/1.

Dù danh tính chính thức chưa được công bố, các tổ chức này được yêu cầu phải chấm dứt mọi hoạt động tại Gaza trước ngày 1/3. Theo phía bộ, các đơn vị trên đã không tuân thủ yêu cầu dù có thời hạn 10 tháng để cung cấp thông tin nhân sự.

Theo AFP, chính quyền Israel đồng thời cáo buộc hai nhân viên của tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) có liên hệ với các băng nhóm vũ trang.

Về vấn đề này, tổ chức Bác sĩ Không Biên giới khẳng định họ “không bao giờ cố ý tuyển dụng những người có tham gia hoạt động quân sự”, vì điều này sẽ gây nguy hiểm cho nhân viên và bệnh nhân. Tổ chức này cho biết vẫn đang tiếp tục trao đổi với phía Israel và “chưa nhận được quyết định về việc đăng ký lại giấy phép hoạt động”.

Bộ Các vấn đề Cộng đồng Do Thái và Chống chủ nghĩa bài Do Thái nhấn mạnh các biện pháp mới sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp viện trợ cho Gaza, đồng thời cho biết chỉ “một số ít” các tổ chức bị xác định là vi phạm khung quy định hiện hành, tương đương dưới 15% số tổ chức viện trợ đang làm việc tại Dải Gaza.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức phi chính phủ chia sẻ với AFP rằng các quy định mới có thể tác động nghiêm trọng đến hoạt động phân phối viện trợ tại Gaza, trong khi lượng viện trợ tại khu vực này vốn vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ký ngày 10/10, mỗi ngày Gaza được phép tiếp nhận 600 xe tải chở hàng hóa viện trợ. Tuy nhiên, theo các tổ chức phi chính phủ và Liên Hợp Quốc, chỉ có khoảng 100-300 xe trong số này thực sự chở hàng viện trợ nhân đạo.

Cũng trong ngày 30/12, Ngoại trưởng của 10 quốc gia gồm Anh, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Iceland, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển và Thụy Sĩ đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo diễn biến theo chiều hướng xấu tại Dải Gaza. Các vị ngoại trưởng nhận định cuộc khủng hoảng tại Gaza đang ở mức thảm khốc.

Khoảng 1,3 triệu người dân ở Gaza đang cần được hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở, chăm sóc y tế, lương thực, nhu yếu phẩm... Khi mùa đông đang đến gần, người dân Gaza sẽ phải đối diện với điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn gồm nhiệt độ giảm sâu và mưa lớn.

Dù thỏa thuận ngừng bắn hướng tới việc chấm dứt xung đột vũ trang, song tình cảnh của dân thường ở Gaza đang rất trầm trọng.

Tuyên bố chung của 10 vị ngoại trưởng cũng nhấn mạnh việc cần đảm bảo cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế có thể hoạt động ổn định tại Gaza. Trước động thái rút giấy phép hoạt động của một số tổ chức, các vị ngoại trưởng bày tỏ lo ngại, đồng thời kêu gọi Israel xóa bỏ các hạn chế tạo nên rào cản đối với hoạt động cứu trợ.