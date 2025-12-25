Bethlehem đón Giáng sinh trọn vẹn đầu tiên kể từ xung đột Gaza

Trong đêm Giáng sinh, các đoàn hướng đạo sinh trẻ tuổi với kèn túi, trống và đồng phục rực rỡ đã diễu hành qua Quảng trường Máng Cỏ (Manger Square), nơi tọa lạc Nhà thờ Giáng sinh.

Cây thông Giáng sinh tại quảng trường Manger ở Bethlehem, Bờ Tây dịp lễ Giáng sinh năm 2025. Ảnh: Reuters

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 24/12, thành phố Bethlehem ở khu Bờ Tây đã chính thức khởi động mùa lễ Giáng sinh sôi động đầu tiên sau hơn 2 năm trầm lắng vì xung đột tại Dải Gaza.

Các hoạt động mừng lễ từng bị thay thế bằng những cuộc tuần hành mang không khí u buồn kể từ khi chiến sự giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra hồi tháng 10/2023.

Trong đêm Giáng sinh, các đoàn hướng đạo sinh trẻ tuổi với kèn túi, trống và đồng phục rực rỡ đã diễu hành qua Quảng trường Máng Cỏ (Manger Square), nơi tọa lạc Nhà thờ Giáng sinh - được xây dựng trên hang đá mà theo Kinh Thánh, Chúa Jesus ra đời. Một cây thông Noel lớn cũng được dựng trở lại giữa quảng trường, sau 2 năm vắng bóng.

Theo truyền thông Palestine, năm nay Bethlehem đón gần hai chục đoàn hướng đạo với khoảng 4.500 người tham gia. Các hoạt động diễu hành sẽ nối tiếp bằng những màn hát thánh ca Giáng sinh và chuyến viếng thăm Nhà thờ Giáng sinh của Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh tại Jerusalem. Trước đó, ông cũng đã đến thăm cộng đồng Công giáo nhỏ bé tại Gaza và cử hành thánh lễ Giáng sinh tại đây.

Chính quyền thành phố Bethlehem thông báo trên trang Facebook: “Ngay từ Bethlehem, nơi Chúa Kitô giáng sinh - nơi hòa bình được sinh ra trong sự thách thức trước tàn bạo - chúng tôi làm mới lời hứa mùa Giáng sinh này: Hy vọng, kiên cường và công lý, để hòa bình trở thành hiện thực.”

Chính quyền Bethlehem cho biết các lễ hội được tổ chức chừng mực vì chiến sự chưa hoàn toàn chấm dứt ở Gaza, dù lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đang được duy trì, hàng trăm nghìn người vẫn phải sống trong điều kiện thiếu thốn, nhiều gia đình mất nhà cửa và người thân.

Người dân địa phương kỳ vọng Giáng sinh năm nay sẽ thổi luồng sinh khí mới vào thành phố vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào du lịch. Sau thời gian dài vắng bóng du khách vì xung đột, những tháng gần đây, các đoàn hành hương Kitô giáo đã bắt đầu quay trở lại.