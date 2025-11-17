Ông Trump 'tôn thờ' chính mình

Thư phòng là một phần của cụm phòng riêng gồm phòng vệ sinh và phòng ăn, nằm ngay cạnh Phòng Bầu dục để tổng thống sử dụng. Ông Trump hầu như không làm việc tại đây chỉ để khoe vật phẩm trưng bày với các lãnh đạo. Trong cuộc gặp tháng 8, ông từng giới thiệu chúng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trước đó, một video trên mạng xã hội cho thấy ông đưa Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tham quan phòng. Đồ họa: New York Times.