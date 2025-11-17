Ông Trump 'tôn thờ' chính mình

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ hai, 17/11/2025 09:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thư phòng cạnh Phòng Bầu dục - nơi từng được các tổng thống Mỹ dùng để soạn diễn văn và xử lý hồ sơ mật - nay trông như một phòng trưng bày đồ lưu niệm mang thương hiệu Trump.

Ẩn sâu trong Nhà Trắng là một thư phòng nhỏ cạnh Phòng Bầu dục, được xem như chứng nhân của nhiều thập kỷ lịch sử. Nhưng nay thư phòng trông giống nơi bán đồ lưu niệm thương hiệu ông Trump. Ảnh lưu trữ cho thấy các tổng thống Mỹ từng làm việc hằng ngày tại đây, trong đó có Tổng thống Ronald Reagan đang soạn diễn văn nhậm chức năm 1985. Ảnh: Kho lưu trữ Quốc gia Mỹ. Ảnh: Kho lưu trữ Quốc gia Mỹ.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, căn phòng thay đổi đáng kể và chủ yếu được dùng để trưng bày các vật phẩm mang tên ông. Nhiều người ví nó như phiên bản thu nhỏ của cửa hàng lưu niệm thường thấy tại các bất động sản của ông Trump. Ảnh: New York Times.
Trong ảnh là một trong hai giá sách lớn màu trắng trong thư phòng, được chụp vào tháng 10, chứa đầy vật phẩm mang chủ đề liên quan Tổng thống Trump. Hai hàng trên cùng của giá sách là các mẫu mũ khẩu hiệu, tất cả đều có thể mua trên trang bán hàng chính thức của ông Trump. Ảnh: New York Times.
Thư phòng là một phần của cụm phòng riêng gồm phòng vệ sinh và phòng ăn, nằm ngay cạnh Phòng Bầu dục để tổng thống sử dụng. Ông Trump hầu như không làm việc tại đây chỉ để khoe vật phẩm trưng bày với các lãnh đạo. Trong cuộc gặp tháng 8, ông từng giới thiệu chúng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trước đó, một video trên mạng xã hội cho thấy ông đưa Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tham quan phòng. Đồ họa: New York Times.
Các vật trưng bày trong thư phòng tháng 10 gồm “tờ tiền tổng thống” mạ vàng, trang sức của nhà thiết kế Ann Hand, đồng xu kỷ niệm và khay mạ vàng. Dù không bán trực tiếp cho khách, một số món vẫn xuất hiện trên Trump Store và cửa hàng của Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng. Một quan chức cho biết ông Trump đã biến thư phòng ít sử dụng thành phòng trưng bày quà tặng. Ảnh: New York Times.

Giá sách trắng thứ hai trong thư phòng, chụp tháng 10, cũng trưng bày nhiều vật phẩm mang chủ đề Trump, từ mũ, nước hoa Victory 45-47 đến các món đồ in chữ ký ông dưới con dấu tổng thống. Nhiều cuốn sách do ông viết hoặc viết về ông, như “Nghệ thuật Đàm phán” hay “Cứu rỗi nước Mỹ”, cũng xuất hiện tại đây. Ảnh: New York Times.
Việc khách mời của tổng thống được nhận quà hay đồ lưu niệm không phải điều lạ thường. Chẳng hạn, khách mời đặt chân lên chuyên cơ Không lực Một trước đây có thể nhận được những bao thuốc lá in con dấu tổng thống (như trong ảnh) hoặc các gói kẹo sô cô la M&Ms có chữ ký tổng thống. Nhưng dành trọn thư phòng cho vật phẩm lưu niệm lại là dấu ấn đặc biệt của ông Trump. Ảnh: New York Times.


Những tổng thống khác dùng không gian này như văn phòng riêng để làm việc tập trung hoặc gọi điện mà không bị chú ý nhiều như tại Phòng Bầu dục.Trong ảnh, Tổng thống Barack Obama theo dõi một buổi họp báo vào tháng 1/2009. Ảnh: Kho lưu trữ Quốc gia Mỹ.
Căn phòng này cũng từng mang tai tiếng vì là nơi phát sinh những tiếp xúc "không đúng mực" giữa Tổng thống Bill Clinton và nữ thực tập sinh Monica Lewinsky, như được nêu trong hồ sơ luận tội ông Clinton. Ảnh: Nhà Trắng.
Tổng thống Joseph R. Biden Jr. từng nói với tạp chí kiến trúc Architectural Digest hồi tháng 12/2023 rằng ông thường sử dụng thư phòng làm nơi soạn bài phát biểu. Khi ấy, ông treo trên tường thư phòng bức chân dung Tổng thống John F. Kennedy, bức vẽ ngôi nhà thời thơ ấu của ông ở thành phố Scranton, Pennsylvania, cùng nhiều tranh và thư của trẻ em. Ảnh: Nhà Trắng.

Hiện nay, thay thế cho chân dung ông Kennedy là tấm poster vẽ ông Trump giơ nắm tay sau vụ ám sát hụt ở Butler, Pennsylvania năm ngoái, cùng nhiều tờ tiền đôla Mỹ được đóng khung. Căn phòng không đặt chiếc bàn làm việc nào. Ảnh: New York Times.

ông Trump Donald Trump Mỹ Pháp Emmanuel Macron Nhà Trắng thư phòng

