Ông Trump nhượng bộ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dỡ bỏ thuế quan đối với hơn 200 mặt hàng thực phẩm, trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ ngày càng lo lắng về chi phí thực phẩm leo thang.

Ông Trump miễn thuế với hơn 200 thực phẩm như cà phê, thịt bò, chuối... đồng thời tung khoản trợ cấp 2.000 USD cho người dân Mỹ. Ảnh: Reuters.

Việc miễn trừ thuế đối với các nhu yếu phẩm như cà phê, thịt bò, chuối… là động thái có phần "đảo ngược" từ Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, ông luôn khẳng định các mức thuế nhập khẩu áp đặt hồi đầu năm không phải là nguyên nhân làm tăng lạm phát, theo Reuters.

Miễn thuế với hàng loạt thực phẩm

Trong cuộc trao đổi trên Không lực Một vào tối 14/11 (giờ địa phương), khi được hỏi về tác động đến giá cả, ông Trump cho biết thuế quan trong một số trường hợp có thể khiến giá cả tăng, tuy nhiên ông vẫn không quên khẳng định Mỹ gần như không có lạm phát.

Danh sách thực phẩm miễn thuế bao gồm hơn 200 mặt hàng mà người tiêu dùng Mỹ thường mua để phục vụ bữa ăn gia đình như cam, ớt paprika, quả acai, vốn đã tăng đến 2 chữ số trong năm qua.

Đồng thời, các hóa chất phục vụ sản xuất thực phẩm, phân bón và thậm chí cả bánh lễ thánh cũng thuộc diện được miễn thuế.

Trong bản tin mới đây, Nhà Trắng cho biết động thái trên được đưa ra sau những tiến triển đáng kể mà Tổng thống Donald Trump đạt được trong việc thiết lập các điều khoản thương mại với các đối tác song phương.

Theo đó, ông Trump quyết định miễn thuế cho một số mặt hàng thực phẩm phụ thuộc vào việc chúng không được trồng hoặc chế biến tại Mỹ, đồng thời dựa trên kết quả của 9 thỏa thuận khung, 2 thỏa thuận thương mại chính thức và 2 thỏa thuận đầu tư.

Dù Mỹ là nhà sản xuất thịt bò lớn, tình trạng thiếu gia súc kéo dài những năm gần đây đã giữ giá thịt bò ở mức cao. Dữ liệu mới nhất tháng 9 cho thấy giá thịt bò xay đã tăng gần 13% và giá bít tết tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Mỹ, tình trạng thiếu gia súc đã đẩy giá thịt bò xay tăng gần 13% và giá bít tết tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Reuters.

Đây cũng là mức tăng cao nhất trong hơn 3 năm qua, kể từ giai đoạn lạm phát đạt đỉnh dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Trong khi đó, giá chuối tăng khoảng 7%, còn giá cà chua tăng 1%. Như vậy, tổng chi phí thực phẩm cho bữa ăn tại nhà trong tháng 9 tăng 2,7%.

Chính sách miễn trừ thuế đối với hàng loạt nông sản nhận được sự hoan nghênh từ nhiều hiệp hội ngành hàng, trong khi một số bên bày tỏ thất vọng khi sản phẩm của họ không được đưa vào danh sách.

"Quyết định hôm nay sẽ giúp ly cà phê buổi sáng của người tiêu dùng trở nên dễ chịu hơn, cũng như hỗ trợ các nhà sản xuất Mỹ vốn sử dụng nhiều nguyên liệu này trong chuỗi cung ứng và dây chuyền sản xuất", bà Leslie Sarasin, Chủ tịch Hiệp hội Ngành thực phẩm FMI, cho biết.

Mặt khác, ông Chris Swonger, Chủ tịch Hội đồng Rượu chưng cất Mỹ, bày tỏ việc loại trừ các loại rượu từ EU và Anh là một đòn giáng mạnh vào ngành dịch vụ lưu trú của Mỹ, khi chúng diễn ra ngay đúng mùa cao điểm của kỳ nghỉ.

Cũng trên Không lực Một, ông Trump tiết lộ sẽ điều chỉnh giá cà phê, đưa mặt hàng này xuống mức giá thấp hơn trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, vị Tổng thống cũng thông báo việc thúc đẩy khoản trợ cấp 2.000 USD cho người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình vào năm tới, được tài trợ từ nguồn thu thuế quan.

"Thuế quan cho phép Mỹ chi trả khoản hỗ trợ cho người dân nếu muốn. Giờ đây, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này cũng như giảm bớt số nợ", ông nói.

Ngày 13/11, chính quyền ông Trump đã công bố các thỏa thuận thương mại nhằm loại bỏ thuế nhập khẩu đối với một số thực phẩm và hàng hóa khác từ Argentina, Ecuador, Guatemala và El Salvador. Hiện, các quan chức Mỹ đang hướng tới nhiều thỏa thuận khác trước thềm cuối năm.

Tập trung vào khả năng chi trả

Từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2, ông Trump đã làm đảo lộn hệ thống thương mại toàn cầu bằng cách áp thuế nhập khẩu cơ bản 10% đối với hàng hóa từ mọi quốc gia, cùng các mức thuế bổ sung khác tùy từng bang.

Trong những tuần gần đây, ông tập trung mạnh vào vấn đề chi phí sinh hoạt, đồng thời khẳng định rằng giá cả tăng là do chính sách của người tiền nhiệm Biden, không phải do thuế quan của ông gây ra.

Dù vậy, theo các nhà kinh tế, người tiêu dùng vẫn bức xúc trước giá thực phẩm leo thang, một phần bị thúc đẩy bởi thuế nhập khẩu và có thể tăng thêm vào năm tới khi doanh nghiệp bắt đầu chuyển toàn bộ chi phí thuế quan vào giá bán.

Dân biểu Richard Neal, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ trong Ủy ban Thuế Hạ viện, cho biết chính quyền ông Trump đang "dập tắt ngọn lửa mà họ tự gây ra và tự gọi đó là sự tiến bộ".

"Cuối cùng, chính quyền ông Trump cũng thừa nhận điều mà chúng ta biết ngay từ đầu. Cuộc chiến thương mại của ông ấy đang đội chi phí lên người dân. Kể từ khi các mức thuế này được áp dụng, lạm phát đã tăng cao và sản xuất liên tục suy giảm từ tháng này qua tháng khác", ông nói thêm.