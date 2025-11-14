Ông Trump bác bỏ cáo buộc dùng đồ giả trang trí Phòng Bầu dục

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cáo buộc cho rằng các chi tiết vàng trong Phòng Bầu dục là hàng nhựa giá rẻ từ Home Depot giữa lúc mạng xã hội chỉ ra sự tương đồng đáng chú ý.

Sau khi truyền thông và cư dân mạng Mỹ lan truyền hình ảnh so sánh các chi tiết trang trí bằng vàng trong Phòng Bầu dục với sản phẩm nhựa bán tại chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng Home Depot, Tổng thống Donald Trump ngày 11/11 (giờ địa phương) đã lên tiếng phủ nhận các tin đồn này.

Ông Trump đã mời người dẫn chương trình Laura Ingraham đến Nhà Trắng để giới thiệu thiết kế nội thất mới của Phòng Bầu dục, khẳng định bản thân là người trực tiếp chỉ đạo việc trang hoàng lại không gian quyền lực nhất nước Mỹ sau khi nhậm chức, theo Fox News.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Trump từng yêu cầu “chuyên gia kim hoàn” cá nhân thực hiện lớp hoàn thiện đặc biệt cho lò sưởi và một số chi tiết khác trong Phòng Bầu dục.

Mạng xã hội trở nên xôn xao khi một số đoạn phim truyền hình cho thấy các chi tiết trang trí vàng này trông giống hệt sản phẩm polyurethane của công ty Ekena Millwork, được bán tại Home Depot với giá 58,07 USD . Home Depot là chuỗi bán lẻ vật liệu xây dựng lớn ở Mỹ, nổi tiếng với các sản phẩm nội thất phổ thông.

Cư dân mạng chỉ ra những điểm giống nhau đến từng chi tiết giữa đồ trang trí bằng vàng trong Phòng Bầu dục với các sản phẩm nhựa được bán trong Home Depot. Ảnh: Reuters.

Trong chuyến tham quan được phát sóng, bà Ingraham hỏi thẳng: “Liệu những chi tiết này có phải là đồ của Home Depot không?”. Ông Trump đáp: “Không. Đây không phải đồ Home Depot. Vàng là thứ không thể bắt chước. Không có loại sơn nào mô phỏng được vàng thật”. Cuộc trao đổi kết thúc trong tiếng cười. Sau đó, bà Ingraham xác nhận trên Facebook: “Tổng thống khẳng định vàng trong Phòng Bầu dục là hàng thật”.

Tuy nhiên, các so sánh trực tuyến vẫn tiếp tục lan rộng. Một số cư dân mạng cho rằng các chi tiết trong Phòng Bầu dục và sản phẩm Home Depot “giống nhau đến từng đường nét”.

Phát ngôn viên công ty Ekena Millwork nói với truyền thông Mỹ rằng hãng này “hợp tác với nhiều đơn vị thiết kế từng tham gia các dự án tại Washington D.C.” và “những chi tiết trong ảnh có thể là sản phẩm của chúng tôi”.

Cựu trợ lý Nhà Trắng Andrew Weinstein nói đùa trên mạng xã hội rằng ông Trump “đang biến Nhà Trắng thành phiên bản Mar-a-Lago của chuỗi cửa hàng giá rẻ Dollar Tree”, ám chỉ sự phô trương và xa rời phong cách truyền thống của dinh thự tổng thống.

Nhà Trắng hiện chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này.