Hoa hậu Erika Kirk và mối liên hệ đặc biệt với ông Trump

Từ một hoa hậu và người vợ đứng sau Charlie Kirk, Erika Kirk nay trở thành biểu tượng mới của giới bảo thủ Mỹ, nhận được sự hậu thuẫn đặc biệt từ Tổng thống Donald Trump.

Erika Kirk, Giám đốc điều hành Turning Point USA và là vợ của cố lãnh đạo bảo thủ Charlie Kirk, đã có mặt tại Phòng Bầu Dục hôm 10/11 để dự lễ tuyên thệ của Sergio Gor khi được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm tân đại sứ Mỹ tại Ấn Độ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của đông đảo quan khách, khi Tổng thống Trump mời chính Erika Kirk lên phát biểu.

“Charlie rất quý mến anh. Nếu còn sống, anh ấy chắc chắn sẽ là người đầu tiên gọi điện chúc mừng anh khi biết tin này”, Erika xúc động nói với Gor, nhắc lại tình bạn thân thiết giữa chồng cô và vị tân đại sứ.

Song, sự hiện diện của Erika trong một sự kiện chính trị tại Phòng Bầu dục khiến nhiều người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi: Phải chăng Erika cũng đang dần trở thành một gương mặt tiêu biểu của MAGA?

Theo cây bút David Kaufman của Monocle, không gì khiến một chính trị gia trở nên cuốn hút khó đoán hơn chính sự bất ngờ trong hành trình của họ. Và ở nước Mỹ hiện nay, không ai mang dáng dấp “bất khả thi” ấy rõ rệt hơn Erika Kirk.

Tổng thống Donald Trump bắt tay Erika Kirk trước khi ông Sergio Gor tuyên thệ nhậm chức đại sứ Mỹ tại Ấn Độ tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 10/11. Ảnh: Fox News.

Hành trình từ hoa hậu và một "hậu phương"

Erika Frantzve từng là hoa hậu bang Arizona trước khi gặp Charlie Kirk và trở thành vợ của nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng này.

Cô sinh tháng 11/1988 tại thành phố Scottsdale, bang Arizona. Sau khi cha mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ, Erika được mẹ trực tiếp nuôi dưỡng và định hướng học tập.

Erika tốt nghiệp Đại học Bang Arizona với chuyên ngành khoa học chính trị và quan hệ quốc tế, sau đó tiếp tục theo đuổi con đường học vấn với bằng thạc sĩ luật tại Đại học Liberty năm 2017. Năm 2022, Erika hoàn thành chương trình tiến sĩ về nghiên cứu Kinh Thánh, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình kết hợp giữa tri thức học thuật và niềm tin tôn giáo của mình, NPR cho biết.

Năm 2012, cô đăng quang hoa hậu Miss Arizona. Caitlin Fitz-Maurice, thí sinh tham gia Miss Arizona 2012, mô tả Erika "trưởng thành trước tuổi". Khi Fitz-Maurice thất vọng vì chỉ giành danh hiệu á hậu, Erika đã khích lệ cô tìm kiếm một "mục đích cao cả hơn".

Erika Frantzve đăng quang Miss Arizona năm 2012. Ảnh: NY Post.

Hành trình nghề nghiệp của cô cũng khá đa dạng: từ người dẫn podcast, môi giới bất động sản, đến nhà sáng lập thương hiệu thời trang đường phố và hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Tuy nhiên, chỉ cách đây hơn một tháng, người phụ nữ 36 tuổi, mẹ của hai đứa con này vẫn gần như là cái tên xa lạ với phần lớn người Mỹ trên 40 tuổi hay những ai không thuộc phe bảo thủ. Cô được biết đến chủ yếu nhờ người chồng quá cố Charlie Kirk, nhà lãnh đạo bảo thủ 31 tuổi, người vừa bị sát hại tại một buổi vận động ở bang Utah đầu tháng 9.

Dù chưa thực sự nổi danh trong cả nước, vợ chồng nhà Kirk vẫn là biểu tượng lớn của giới bảo thủ trẻ.

Tại lễ tưởng niệm Charlie, Tổng thống Donald Trump đích thân đứng cạnh Erika khi cô xúc động ca ngợi người chồng đã sáng lập tổ chức bảo thủ dành cho giới trẻ Turning Point USA (TPUSA).

TPUSA ra đời năm 2012 và đang hoạt động tại hơn 3.500 cơ sở giáo dục, trở thành một trong những phong trào bảo thủ lớn nhất nước Mỹ.

Là người thường xuyên đưa ra những quan điểm gây tranh cãi về các vấn đề nhạy cảm tại Mỹ như quyền sở hữu súng đạn, quyền phá thai và quyền của người chuyển giới, Charlie Kirk từng nhiều lần nhận được lời đe dọa.

Sau vụ ám sát gây chấn động, hào quang gần như thánh hóa bao quanh nhà Kirk. Erika được xem là người kế thừa lý tưởng và tầm nhìn của chồng, đưa phong trào bảo thủ trẻ bước sang giai đoạn mới.

Chỉ vài ngày sau tang lễ, Turning Point USA thông báo bổ nhiệm cô làm Giám đốc điều hành mới, với lý do rằng đây là “nguyện vọng của Charlie nếu anh không còn”.

Erika Kirk phát biểu tại sự kiện Turning Point USA tại Pavilion ở Ole Miss thuộc Đại học Mississippi ở Oxford (Mississippi) ngày 29/10. Ảnh: Reuters.

Với quyết định này, Erika từ một người vợ được ngưỡng mộ trong hậu trường nay trở thành người kế thừa trực tiếp di sản chính trị của chồng.

“Tôi tin cô ấy sẽ làm tất cả để bảo vệ và tiếp nối di sản mà Charlie để lại”, Alex Clark, người dẫn chương trình podcast Culture Apothecary của TPUSA, chia sẻ với CNN. “Toàn thể nhân viên đều mong đợi được thấy cô ấy trong vai trò lãnh đạo, tiếp tục chèo lái con thuyền mà Charlie đã gây dựng”.

Đến gương mặt mới của phong trào MAGA?

Xuất thân là hoa hậu và vận động viên bóng rổ đại học, Erika không hề xa lạ với việc kiểm soát hình ảnh công chúng - kỹ năng từng giúp chồng cô thành công trong chính trị.

Trong cuộc hôn nhân được chính cô gọi là “kiểu Ephesians 5” - lấy cảm hứng từ câu Kinh Thánh khuyên người vợ “phục tùng chồng mình” - Erika luôn đặt vai trò người vợ, người mẹ lên hàng đầu.

Song song đó, cô cũng mang một hình ảnh đậm tinh thần bảo thủ Mỹ: tóc vàng, giày cao gót, lớp trang điểm hoàn hảo như một hoa hậu. Và chính yếu tố này có thể sẽ là chìa khóa giúp cô định hình cả bản thân lẫn tương lai của Turning Point USA, Monocle nhận định.

Quan trọng hơn, Erika đang nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ người đàn ông quyền lực nhất trong phong trào MAGA - Donald Trump. Giống như cô, ông Trump cũng từng bước vào chính trị mà không có kinh nghiệm.

Lời mời mới đây nhất của ông Trump tới Erika đến tham dự lễ tuyên thệ khi nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ của Sergio Gor cũng phần nào chứng minh cho điều đó.

Tổng thống Donald Trump tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk ngày 21/9. Ảnh: Reuters

Các nhà quan sát cho rằng họ có thể từng gặp nhau khi ông Trump còn sở hữu cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) - nơi Erika tham dự năm 2012 nhưng không đoạt giải. Nếu vậy, mối liên hệ này không hẳn mới mẻ, song lại có thể mở ra một kỷ nguyên MAGA hoàn toàn mới.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ đầu, nhanh chóng thực thi chương trình nghị sự mang tính quyết liệt hơn. Giờ đây, ông được cho là sẽ bảo vệ Erika khỏi mọi sai sót chính trị có thể xảy ra.

Nhưng sự gắn bó này cũng mang lại lợi ích song phương: nếu Erika được nâng đỡ nhờ uy tín của ông Trump, thì ông Trump cũng hưởng lợi từ việc có những gương mặt phụ nữ mạnh mẽ trong đội ngũ của mình - điều giúp ông phần nào giảm bớt hình ảnh khô cứng, thậm chí bị xem là phân biệt giới tính.

Khi Ivanka Trump dường như đã rút khỏi chính trường, Erika Kirk nổi lên như một “người kế vị thế hệ Millennials” vừa có nền tảng đạo đức, vừa không mang theo “hành lý chính trị” nặng nề của ái nữ nhà Trump.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, người chịu thiệt duy nhất trong sự trỗi dậy của Erika có lẽ là Lara Trump, cựu đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và là một nhân vật gây chú ý trong giới MAGA.

Cả hai đều được xem là ứng cử viên tiềm năng cho các vị trí dân cử tương lai, nhất là khi Đảng Cộng hòa hiện chưa có chiến lược kế nhiệm rõ ràng cho cuộc bầu cử 2028. Một liên danh Lara Trump - Erika Kirk nghe có vẻ khó tin, nhưng trong chính trường MAGA, điều “bất khả thi” đôi khi lại là công thức của chiến thắng.