Tổng thống Trump hôn Erika Kirk gây bão mạng

Tổng thống Donald Trump gây chú ý khi mời Erika Kirk lại gần để hôn má trong lễ tuyên thệ tân Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ hôm 10/11 (giờ địa phương), kéo theo nhiều bình luận trái chiều.

Sự kiện diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ ở Nhà Trắng hôm 10/11 (giờ địa phương). Trong lúc chào hỏi khách mời, ông Trump đã gọi Erika Kirk, vợ cố doanh nhân và nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk, tiến lại gần để hôn má.

Một đoạn video do tài khoản PatriotsTake đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy khoảnh khắc bà Kirk bước đến bên ông Trump, hai người nắm tay, ông hôn nhẹ lên má bà rồi cả hai cùng cười và bắt tay. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng thân mật này lại nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội.

Ông Trump hôn má Erika Kirk gây bão mạng. Ảnh: Fox News.

Nhiều người dùng tỏ ra khó chịu khi cho rằng khoảnh khắc này “gượng gạo” và không phù hợp trong bối cảnh nghi thức chính thống.

“Đó là một bài kiểm tra hơi thở kinh hoàng”, một người dùng X bình luận. Một tài khoản khác đăng tải loạt ảnh tổng hợp những lần ông Trump hôn má các phụ nữ khác nhau, kèm nhận xét: “Thêm Erika Kirk vào danh sách dài những người quay đi vì mùi hôi miệng của ông Trump, bao gồm cả bà Melania (Trump)”.

Một số bình luận khác thể hiện sự châm biếm sâu cay hơn. “Cảnh tượng này trông như một quảng cáo nước hoa tệ nhất thế giới: ‘nước hoa luận tội thương hiệu Trump’”, một người viết.

Tranh cãi xoay quanh mùi cơ thể của ông Trump vốn không phải mới xuất hiện. Cựu Nghị sĩ Adam Kinzinger từng viết trên nền tảng X vào tháng 12/2023 rằng ông “ngạc nhiên khi những người ở gần Trump chưa từng nói về mùi của ông ấy”, và mô tả đó là “một chuyện thật sự đáng kinh ngạc”.

Nhiều người dùng mạng xã hội cũng đặt câu hỏi về sự hiện diện của Erika Kirk trong buổi lễ. “Tại sao Erika Kirk lại có mặt trong Phòng Bầu dục?” một người viết. Mặc dù vậy, theo CNN, danh sách khách mời hoàn toàn do ông Trump kiểm soát và ông có thể mời bất kỳ ai ông muốn đến dự các sự kiện chính thức như vậy.