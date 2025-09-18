MC nổi tiếng Mỹ bị cấm sóng vì phát ngôn về Charlie Kirk

Chương trình “Jimmy Kimmel Live!” dừng phát sóng vô thời hạn sau khi người dẫn chương trình Jimmy Kimmel bình luận về vụ ám sát Charlie Kirk.

Jimmy Kimmel là một trong những người dẫn chương trình nổi bật từng nhiều lần dẫn lễ trao giải Oscar và Emmy. Ảnh: MSB.

Ngày 17/9, đài ABC ra thông báo dừng phát sóng chương trình truyền hình “Jimmy Kimmel Live!” vô thời hạn, sau phát ngôn của người dẫn chương trình về nhà hoạt động Charlie Kirk vào tối 15/9.

Trong tập phát sóng, Jimmy Kimmel đã chỉ trích cách các nghị sĩ đảng Cộng hòa lợi dụng vụ ám sát.

Ông nói: “Nhóm MAGA (Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại) cố gắng miêu tả nghi phạm giết Charlie Kirk không thuộc phe họ và làm mọi cách để tận dụng lợi thế chính trị từ sự việc”.

Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) Brendan Carr ngay lập tức gửi cảnh báo tới đài ABC về phát ngôn của Kimmel.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 18/9, ông Brendan Carr nói FCC đang cân nhắc rút giấy phép của các đài liên kết với đài ABC.

“FCC có nghĩa vụ phục vụ lợi ích công chúng. Nếu có đài nào không đồng ý, họ có thể trả lại giấy phép cho FCC”, ông khẳng định.

Theo NBC, sau bình luận của ông Brendan Carr, Tập đoàn truyền thông Nexstar thông báo sẽ ngừng phát chương trình trong thời gian sớm nhất. Nexstar là đơn vị chuyên sản xuất và phân phối tin tức, sở hữu hơn 200 kênh truyền hình ở Mỹ.

Ông Carr cảm ơn Nexstar trên X: “Các kênh địa phương có nghĩa vụ phục vụ lợi ích công chúng. Đây có thể là quyết định chưa từng có, họ cần nhanh chóng xử lý những nội dung không phù hợp với giá trị cộng đồng”.

Ủy viên FCC Anna Gomez lên tiếng chỉ trích ông Carr trên mạng xã hội X, cho rằng chính quyền đang hạn chế những phát ngôn hợp pháp.

Những chương trình đêm muộn của Mỹ đang gặp khó khăn do lượng khán giả giảm và áp lực tài chính. CBS từng thông báo tạm dừng chương trình “The Late Show with Stephen Colbert” vào hai tháng trước với lý do tài chính, nhưng nhiều khán giả cho rằng chương trình bị can thiệp vì chỉ trích Tổng thống Trump.

Jimmy Kimmel cũng là người nhiều lần phản đối Tổng thống Trump và bị ông lên án.

Tối 17/9, ông Trump viết trên Truth Social: “Chúc mừng đài ABC, cuối cùng họ đã dám làm điều nên làm”.

Vụ sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk, đồng sáng lập Turning Point USA và là đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump, làm bùng lên tranh cãi giữa phe tả và phe hữu.

Một số nghị sĩ cho rằng nghi phạm Robinson thuộc phe hữu, nhưng nhà chức trách đã công bố đoạn tin nhắn cho thấy nghi phạm tấn công ông Kirk vì cho rằng ông “gieo rắc hận thù”.