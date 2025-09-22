Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump: Vụ ám sát Charlie Kirk là 'đòn đánh vào giá trị nước Mỹ'

  • Thứ hai, 22/9/2025 08:21 (GMT+7)
Tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk ở bang Arizona ngày 21/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất hiện để vinh danh người mà ông coi là “người bạn thân thiết”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk ngày 21/9. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước hàng nghìn người dự lễ, ông Trump gọi vụ ám sát Kirk là “cuộc tấn công vào mọi lý tưởng bảo thủ”. “Viên đạn nhắm vào anh ấy nhưng thực chất nhằm vào tất cả chúng ta”, ông nhấn mạnh.

Charlie Kirk từng có đường dây liên lạc trực tiếp với Nhà Trắng và được ông Trump ghi nhận công lao huy động cử tri trẻ, góp phần đưa ông giành chiến thắng trong bầu cử 2024.

Là một trong số ít diễn giả nhắc trực diện đến nghi phạm, ông Trump gọi kẻ tấn công là “con quái vật lạnh lùng, cực đoan”. Ông ca ngợi Kirk là “một nhà truyền giáo với tinh thần cao đẹp, không hề thù ghét đối thủ, luôn mong điều tốt nhất cho họ” trước khi bất ngờ đùa rằng “điều đó khác tôi, tôi thì ghét đối thủ của mình”.

am sat Charlie Kirk anh 1

Ông Trump phát biểu đằng sau lớp kính chống đạn tại buổi lễ. An ninh được tăng cường nghiêm ngặt hơn sau vụ ám sát nhà hoạt động. Ảnh: Reuters

Ông Trump cũng gợi lại tinh thần “chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu” của Kirk - khẩu hiệu được ông nhấn mạnh ngay sau khi thoát vụ ám sát cách đây không lâu - khiến đám đông vỗ tay tán thưởng.

Bài phát biểu của ông còn bất ngờ chuyển hướng sang việc hé lộ một “đột phá về tự kỷ” dự kiến công bố vào ngày 22/9 (giờ địa phương), cũng như kế hoạch trấn áp tội phạm tại Chicago - quê hương Kirk - “với hình ảnh Charlie luôn trong tâm trí”.

Ông Trump cũng không quên công kích người tiền nhiệm và nhắc tới “quy mô đám đông” tại lễ tưởng niệm.

am sat Charlie Kirk anh 2

Tổng thống Trump chia sẻ với bà Erika Kirk - vợ của nhà hoạt động Charlie Kirk tại lễ tưởng niệm. Ảnh: ABC News

Ngoài ra, trong phần phát biểu xúc động của buổi lễ tưởng niệm, bà Erika Kirk - vợ của nhà hoạt động - bày tỏ lòng tri ân chồng và cam kết tiếp tục duy trì phong trào mà ông gây dựng.

Erika Kirk tuyên bố bà sẽ tha thứ cho nghi phạm đã sát hại Charlie và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ đám đông. “Con xin tha thứ cho anh ta”, bà nói, dẫn lời Chúa Jesus: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc mình làm”.

Bà cũng chia sẻ nỗi đau và cú sốc khi chứng kiến chồng trong bệnh viện sau vụ ám sát, nhưng tìm thấy sự an ủi vì biết rằng ông ra đi thanh thản.

Erika Kirk khẳng định Charlie “ra đi với công việc còn dang dở nhưng không bỏ dở lý tưởng”, với di sản lớn nhất là nỗ lực khôi phục giá trị gia đình Mỹ theo tinh thần Cơ đốc giáo

