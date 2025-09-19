Thư ký báo chí Nhà Trắng được mật vụ bảo vệ đặc biệt

Sau vụ xả súng nhằm vào Charlie Kirk gây chấn động, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt được bố trí mật vụ bảo vệ, làm dấy lên tranh luận về an ninh cho quan chức cấp cao.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Reuters.

Theo nhiều nguồn tin am hiểu sự việc, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã được bố trí lực lượng Mật vụ Mỹ bảo vệ trong những ngày gần đây.

Động thái này diễn ra sau vụ xả súng nhằm vào nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng Charlie Kirk, sự kiện làm dấy lên cuộc tranh luận rộng rãi về mức độ an toàn của các nhân vật công chúng có tầm ảnh hưởng lớn.

Bà Leavitt từ chối bình luận về thông tin trên, trong khi phía Mật vụ Mỹ cũng chưa phản hồi yêu cầu của CBS News.

Hiện Quốc hội Mỹ đang xem xét khoản ngân sách bổ sung 58 triệu USD để tăng cường an ninh cho các quan chức thuộc nhánh hành pháp và tư pháp.

Việc Thư ký báo chí Nhà Trắng được bảo vệ bởi Mật vụ là điều hiếm gặp, nhưng không phải chưa từng có tiền lệ.

Năm 2018, bà Sarah Huckabee Sanders - nay là Thống đốc bang Arkansas - từng được tạm thời bố trí mật vụ bảo vệ tại nhà riêng trong thời gian giữ chức người phát ngôn của Tổng thống Trump.

Quyết định này được đưa ra sau khi bà Sanders bị từ chối phục vụ tại một nhà hàng ở Lexington, bang Virginia, sự việc sau đó gây bão trên mạng xã hội khi bà công khai tweet về nó.