Mật vụ Mỹ căng mình chống ám sát tại lễ tang Charlie Kirk

Chính quyền Trump thông báo tổ chức lễ tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk vào cuối tuần này. Sự kiện đặt ra thách thức lớn cho Cơ quan Mật vụ trong bối cảnh bạo lực chính trị Mỹ ngày càng gia tăng.

Các đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ trong một sự kiện. Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thống Donald Trump và các quan chức đảng Cộng hòa thông báo sẽ tổ chức lễ tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk vào ngày 21/9 tại sân vận động State Farm ở Glendale, bang Arizona. Đây là sự kiện mở, người dân Mỹ muốn tham dự phải đăng ký trực tuyến, cung cấp tên, email, số điện thoại và mã ZIP.

Theo CNN, Cơ quan Mật vụ Mỹ đang phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng một kế hoạch an ninh quy mô lớn, trong đó có các phương án chống ám sát được đặt ở mức cảnh giác cao nhất.

Người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Anthony Guglielmi chia buồn sâu sắc với gia đình và bạn bè của Kirk, đồng thời cho biết kế hoạch bảo đảm an ninh cho lễ tưởng niệm sắp hoàn tất và chi tiết sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Sân vận động State Farm, nơi diễn ra sự kiện, là sân nhà của đội bóng bầu dục Arizona Cardinals, có sức chứa hơn 63.000 người, mái che có thể đóng kín hoặc mở thoáng.

Quy mô khán đài và tính chất mở của sự kiện khiến nơi đây trở thành mục tiêu dễ thấy, buộc lực lượng an ninh phải chuẩn bị nhiều lớp phòng thủ khác nhau.

Người xem Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ dành một phút mặc niệm cho Charlie Kirk vào tối 11/9, tại sân vận động StateFarm. Ảnh: NBC Sports.

Ông Jonathan Wackrow, cựu điệp viên Mật vụ, hiện là chuyên gia quản lý rủi ro của CNN, cảnh báo sân vận động có thể là “điểm hút” đối với những kẻ tấn công.

Ông cho rằng lực lượng an ninh phải nâng cao cảnh giác và tính đến nhiều kịch bản như xe lao vào đám đông, tấn công bằng vũ khí sinh học, các tay súng bắn tỉa bên trong hoặc bên ngoài khán đài, cũng như âm mưu nhắm vào các chính trị gia cấp cao sẽ xuất hiện tại sự kiện.

Sự kiện tưởng niệm này vì thế trở thành thử thách lớn đối với lực lượng thực thi pháp luật, đặc biệt là Mật vụ Mỹ vốn đang chịu áp lực nhân lực. Điểm đáng chú ý là chính quyền liên bang vẫn chưa chỉ định lễ tưởng niệm này là “sự kiện an ninh đặc biệt quốc gia”, quy chế cho phép bổ sung thêm nguồn lực hỗ trợ.

Trong khi đó, Mật vụ còn phải chia quân cho nhiều nhiệm vụ cùng lúc: bảo vệ Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Anh, đồng thời chuẩn bị lực lượng bảo vệ hơn 100 nguyên thủ và quan chức quốc tế tới dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào đầu tuần tới.

“Điều này đang đẩy Cơ quan Mật vụ tới giới hạn. Tất cả nhân lực đều phải chia ra nhiều mảng cùng lúc”, ông Wackrow nhận định. Với nguồn lực có hạn, cơ quan này buộc phải tái phân bổ nhân sự, cắt bớt ở một số nhiệm vụ để dồn lực bảo vệ những điểm nóng như lễ tang Charlie Kirk.

Ông Wackrow cảnh báo: “Sẽ có máy bay sẵn sàng đưa nhân viên trở lại New York ngay sau khi sự kiện ở Arizona kết thúc, nhưng trong khoảng trống ấy, an ninh ở New York chắc chắn sẽ chịu sức ép. Nếu nghĩ rằng các thế lực bên ngoài không để mắt đến những kẽ hở đó thì thật sai lầm. Họ đang quan sát rất kỹ”.