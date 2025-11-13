Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

Tổng thống Trump đã ký duyệt dự luật gia hạn ngân sách hoạt động của Chính phủ Mỹ ở mức hiện tại đến hết tháng 1/2026, chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries (D-NY) phát biểu với các thành viên Dân chủ tại Hạ viện ngày 12/11. Ảnh: Reuters

Chính phủ Mỹ chính thức mở cửa trở lại sau khi dự luật về gia hạn ngân sách được Tổng thống Mỹ ký duyệt. Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục làm việc để đạt được thỏa thuận có thời hạn dài hơn.

Trước đó, dự luật mở cửa chính phủ trở lại vừa được Hạ viện Mỹ thông qua với cách biệt sít sao, 222 phiếu thuận và 209 phiếu chống. Dự luật không bao gồm những điều khoản về trợ cấp bảo hiểm y tế cho người dân như đảng Dân chủ yêu cầu.

Như vậy, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trong ngày 10/11, Hạ viện tiếp tục bỏ phiếu thông qua tối 12/11. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ ký thông qua vào tối 13/11.

Ông Trump đã sớm khẳng định về việc dự luật được thông qua trong ngày 11/11: “Chúng ta sắp mở cửa đất nước trở lại. Đáng lẽ, Chính phủ không bao giờ nên bị đóng cửa như vậy”.

Trước khi Hạ viện tiến hành bỏ phiếu, ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số, nghị sĩ Dân chủ, tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh để gia hạn các khoản trợ cấp y tế.

Với thời hạn phê duyệt dự luật ngân sách tiếp theo vào cuối tháng 1/2026, đảng Dân chủ có thể sẽ tiếp tục gây sức ép để đưa vấn đề trợ cấp y tế trở lại bàn đàm phán.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnsn xuất hiện trước giới báo chí tại Điện Capitol tối 12/11. Ảnh: Reuters.

Sau hơn 42 ngày tê liệt, đợt đóng cửa chính phủ liên bang dài nhất trong lịch sử nước Mỹ sẽ kết thúc trong ngày 12/11 (theo giờ địa phương), sau khi Hạ viện thông qua dự luật do đảng Cộng hòa và một nhóm thượng nghị sĩ Dân chủ ôn hòa thống nhất thương lượng.

Dự luật vừa được thông qua gia hạn ngân sách hoạt động của Chính phủ Mỹ ở mức hiện tại đến hết tháng 1.

Đồng thời, dự luật hoạch định cơ bản việc cấp kinh phí cho các cơ quan gồm Bộ Cựu chiến binh, Bộ Nông nghiệp, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, cùng các cơ quan thuộc Quốc hội, trong vòng 3 năm.

Dự luật cũng bao gồm điều khoản ngăn chặn các đợt sa thải nhân viên liên bang trong thời gian chính phủ tạm ngừng hoạt động, cấm cắt giảm thêm nhân sự cho tới hết tháng 1/2026, đảm bảo chi trả toàn bộ tiền lương đang nợ cho nhân viên liên bang bị ảnh hưởng trong đợt đóng cửa vừa qua.

Cuộc khủng hoảng xung quanh việc thống nhất chi tiêu ngân sách liên bang lần này là cuộc đối đầu lớn nhất giữa hai đảng kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm nay.

Phát biểu trước báo giới tại Điện Capitol, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Mike Johnson, nghị sĩ đảng Cộng hòa đã gửi lời xin lỗi tới những người dân Mỹ đang bị hoãn hủy các chuyến bay, những người đang phải chịu cảnh bấp bênh vì trợ cấp lương thực bị gián đoạn, cùng các nhân viên liên bang không nhận được lương trong thời gian qua.

Đảng Dân chủ, sau thất bại trong cuộc bầu cử năm ngoái, coi thời điểm hạn chót thông qua dự luật về ngân sách liên bang là cơ hội để buộc chính quyền của ông Trump nhượng bộ trong vấn đề y tế. Lĩnh vực này vốn được coi là “dấu ấn” của đảng Dân chủ suốt 15 năm qua.