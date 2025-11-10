Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận mở cửa lại chính phủ

Sau cuộc họp kín kéo dài 2 tiếng rưỡi tối 9/11, phía đảng Dân chủ tuyên bố họ đã có đủ số phiếu tại Thượng viện để mở cửa trở lại chính phủ, chấm dứt đợt đóng cửa kéo dài suốt 40 ngày.

Một số Thượng nghị sĩ Dân chủ đang phát tín hiệu sẵn sàng ủng hộ kế hoạch mở cửa lại chính phủ nếu đạt được các nhượng bộ quan trọng từ Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin thân cận, thỏa thuận này là kết quả của quá trình thương lượng giữa nhóm Thượng nghị sĩ Angus King, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan cùng một số thành viên Đảng Cộng hòa. Thỏa thuận đã nhận được sự ủng hộ “vượt mức cần thiết” từ phe Dân chủ tại Thượng viện. Dự kiến, nhiều Thượng nghị sĩ Cộng hòa cũng sẽ bỏ phiếu thuận.

Thượng viện dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu ngay trong đêm 9/11 để thông qua dự luật ngắn hạn do Hạ viện trình lên, qua đó mở đường cho việc xem xét gói ngân sách lớn hơn vào tuần tới.

Dự luật tạm thời này sẽ cấp kinh phí hoạt động cho Bộ Nông nghiệp, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), Bộ Cựu chiến binh, các dự án xây dựng quân sự và hoạt động của Quốc hội trong suốt năm tài khóa.

Các cơ quan liên bang còn lại sẽ tiếp tục được tài trợ tạm thời đến ngày 30/1. Trong đó, có 203,5 triệu USD được dành để tăng cường an ninh và bảo vệ các nghị sĩ, cùng 852 triệu USD cho lực lượng Cảnh sát Điện Capitol, theo bản tóm tắt do Thượng nghị sĩ Patty Murray - người phụ trách ngân sách của phe Dân chủ - cung cấp, CNN cho biết.

Đổi lại, để đạt được đồng thuận, phe Dân chủ đã nhận được cam kết từ Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune rằng một cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức trong tháng 12 để gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA).

Các khoản trợ cấp này sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nếu Quốc hội không kịp hành động. Phe Dân chủ cũng giành được quyền đề xuất nội dung cụ thể của dự luật gia hạn đưa ra biểu quyết.

Thỏa thuận mở lại chính phủ lần này đồng thời đảm bảo toàn bộ nhân viên liên bang bị buộc nghỉ việc tạm thời trong giai đoạn đóng cửa sẽ được trở lại làm việc và nhận đủ phần lương bị gián đoạn.