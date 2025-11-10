Chính phủ Mỹ đóng cửa làm chậm việc giao vũ khí cho NATO và Ukraine

Theo dữ liệu được chia sẻ với kênh Axios, tình trạng chính phủ Mỹ ngừng hoạt động khiến việc xuất khẩu vũ khí sang các đồng minh NATO và Ukraine bị đình trệ.

Hệ thống tên lửa AMRAAM của Mỹ trên tàu sân bay USS Kitty Hawk tại khu vực ngoài khơi Vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP

Kênh TVP World của Ba Lan ngày 10/11 dẫn thông tin do kênh Axios của Mỹ đăng tải cho biết việc chính phủ Mỹ ngừng hoạt động trong 40 ngày đã khiến hơn 5 tỷ USD giá trị xuất khẩu vũ khí sang các đồng minh NATO, bao gồm cả Ba Lan và Ukraine bị trì hoãn.

Cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ việc Quốc hội không thông qua ngân sách mới, khiến khoảng 750.000 nhân viên liên bang bị buộc phải nghỉ việc tạm thời không lương, trong khi những người còn lại phải làm việc mà chưa được trả thù lao đúng hạn.

Theo Axios, các lô hàng vũ khí đến các quốc gia như Ba Lan, Đan Mạch và Croatia đã bị tạm dừng. Trong số các loại vũ khí bị đình lại có tên lửa không đối không AMRAAM, hệ thống tác chiến Aegis, và pháo phản lực cơ động cao HIMARS.

Hiện chưa rõ điểm đến cuối cùng của các lô hàng này, song Axios cho biết các đồng minh NATO đang tìm cách tăng cường năng lực quốc phòng của mình, trong khi các thương vụ bán vũ khí cho NATO thường được chuyển giao một phần để hỗ trợ Ukraine.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết sự chậm trễ này đã ảnh hưởng đến các giao dịch bán vũ khí đang chờ xử lý từ chính phủ Mỹ, cũng như các giấy phép xuất khẩu vũ khí của các công ty quốc phòng tư nhân Mỹ.

“Tình hình này thực sự đang gây tổn hại nghiêm trọng cho cả các đồng minh, đối tác và ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ, khi chúng tôi không thể cung cấp kịp thời nhiều năng lực quan trọng ra nước ngoài”, quan chức này nói với Axios.

Theo Axios, trong điều kiện bình thường, các thỏa thuận này lẽ ra phải rất “đơn giản và không gây tranh cãi”.

Nhưng hiện nay, theo Axios, do chính phủ đóng cửa, cơ quan phụ trách việc xuất khẩu vũ khí của Bộ Ngoại giao vốn thường xuyên báo cáo cho các nghị sĩ về hoạt động xuất khẩu vũ khí chỉ còn hoạt động với 25% nhân sự và việc này đã khiến quá trình Quốc hội phê duyệt bị đình trệ.

Tình trạng chính phủ đóng cửa, theo báo The Telegraph của Anh hồi tháng trước, cũng khiến các cuộc đàm phán giữa Washington và Kyiv về các gói viện trợ vũ khí trong tương lai bị đóng băng.

Trong một tuyên bố với Axios, Thượng nghị sĩ James Risch, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện (thuộc Đảng Cộng hòa), cho rằng Trung Quốc và Liên bang Nga đang hưởng lợi từ tình trạng này.

“Nỗ lực của họ nhằm phá hoại Mỹ cùng các đối tác và đồng minh trở nên dễ dàng hơn, trong khi năng lực sản xuất quốc phòng của chúng ta chịu thiệt hại và nhu cầu của các đồng minh không được đáp ứng”, ông Risch nói.

Kênh RT của Liên bang Nga cho biết thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng gây sức ép buộc các nước thành viên NATO ở châu Âu gánh phần lớn trách nhiệm hỗ trợ Ukraine bằng cách mua vũ khí do Mỹ sản xuất.

“Chúng ta gửi vũ khí cho NATO, và NATO sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí của những vũ khí đó”, ông Trump nói hồi đầu năm nay, ngay sau khi các thành viên châu Âu của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.

Liên bang Nga từ lâu đã lên án việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó khiến họ trở thành một bên tham chiến trong cuộc xung đột mà Moskva coi là “chiến tranh ủy nhiệm do NATO dẫn đầu.”

Theo Liên bang Nga, những đợt viện trợ này chỉ kéo dài cuộc chiến, chứ không thể thay đổi được kết cục của nó.