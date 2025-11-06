Ông Trump: Đảng Dân chủ chơi cảm tử trong việc chính phủ đóng cửa

Tổng thống Donald Trump ngày 5/11 đã so sánh đảng Dân chủ với những phi công Nhật Bản thực hiện nhiệm vụ cảm tử trong Thế chiến II, trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa 36 ngày.

"Tôi vừa trở về từ Nhật Bản và nói về những phi công cảm tử. Tôi nghĩ họ (đảng Dân chủ) cũng cảm tử. Họ sẽ kéo đất nước xuống nếu cần”, ông Trump nói trước các nhà lập pháp đảng Cộng hòa.

Ngoài ra, ông Trump cho rằng đảng Dân chủ chưa chịu đủ trách nhiệm khi để chính phủ Mỹ đóng cửa như hiện tại.

Tổng thống cũng tuyên bố việc chính phủ Mỹ đóng cửa là lý do khiến đảng Cộng hòa thua một số cuộc đua giành chức Thống đốc Virginia và New Jersey, hôm 4/11.

"Đúng một năm trước, chúng ta đã có chiến thắng lớn và tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ thảo luận về đêm qua và những gì chúng ta cần hành động sau khi báo chí rời đi. Về cả việc chính phủ đóng cửa và mối liên hệ với (bầu cử) đêm qua”, ông nói. “Nếu quý vị có đọc thăm dò ý kiến, việc chính phủ đóng cửa là một yếu tố lớn. Điều này bất lợi cho đảng Cộng hòa", ông nói thêm.

Theo Foxnews, đến ngày 5-11, đây là khoảng thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa dài nhất trong lịch sử Mỹ.

Cùng ngày Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sẽ ra lệnh cắt giảm 10% số chuyến bay tại 40 sân bay lớn trên toàn nước Mỹ, viện dẫn lo ngại về an toàn kiểm soát không lưu khi chính phủ Mỹ bước sang ngày đóng cửa thứ 36.

Kế hoạch mạnh tay này khiến các hãng hàng không phải khẩn cấp cắt giảm chuyến bay trong vòng 36 giờ, trong khi hành khách tràn ngập các đường dây hỗ trợ của hãng vì lo lắng cho các chuyến đi sắp tới.

Ông Duffy nói rằng lệnh cắt giảm có thể được đảo ngược nếu Đảng Dân chủ đồng ý mở cửa lại chính phủ.

Đợt đóng cửa chính phủ kéo dài kỷ lục này đã buộc 13.000 nhân viên kiểm soát không lưu và 50.000 nhân viên An ninh Vận tải (TSA) phải làm việc không lương.

Chính quyền Trump đang gia tăng áp lực buộc Đảng Dân chủ chấm dứt tình trạng này, và đã cảnh báo nguy cơ rối loạn nghiêm trọng trong ngành hàng không nhằm thúc đẩy phe Dân chủ bỏ phiếu thông qua dự luật mở lại chính phủ. Trong khi đó, Đảng Dân chủ cáo buộc phe Cộng hòa gây ra bế tắc khi từ chối đàm phán về các khoản trợ cấp y tế quan trọng.

Từ khi chính phủ đóng cửa, hàng chục nghìn chuyến bay đã bị hoãn do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu trên diện rộng. Các hãng hàng không cho biết ít nhất 3,2 triệu hành khách đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng thiếu hụt nhân sự trong kiểm soát không lưu.