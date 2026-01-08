Rúng động cảnh sát Mỹ bắn chết người nhập cư

Cộng đồng Minneapolis (Mỹ) chìm trong phẫn nộ và đau buồn sau khi một phụ nữ bị bắn chết trong lúc đối đầu với ICE, giữa bối cảnh chính quyền liên bang tăng cường truy quét nhập cư.

Cộng đồng thành phố Minneapolis, bang Minnesota (Mỹ), đang rúng động bởi làn sóng phẫn nộ và đau buồn sau khi một phụ nữ 37 tuổi, Renee Nicole Good, bị một đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết trong lúc đối đầu trên đường phố vào ngày 7/1 (giờ địa phương), theo CNN.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền liên bang tăng cường các chiến dịch truy quét nhập cư trái phép, sau một bê bối liên quan đến phúc lợi xã hội khiến Thống đốc bang Minnesota phải rút khỏi cuộc đua tái tranh cử.

Nhân chứng Ugene Bentley cho biết ông chứng kiến toàn bộ diễn biến từ cửa sổ nhà mình. Theo lời kể, một chiếc SUV đỗ chắn cả hai làn đường, trong khi người phụ nữ bên trong thổi còi và lớn tiếng cảnh báo người dân xung quanh về sự xuất hiện của các đặc vụ ICE.

Bentley nói rằng một đặc vụ đã quay video cả phía trước và sau chiếc xe.

“Tôi nghĩ họ chỉ cần ghi lại biển số để xử lý sau”, ông nói. Tuy nhiên, sau đó một xe tải chở thêm nhiều đặc vụ ICE đến hiện trường. Khi một người tìm cách mở cửa xe SUV, một đặc vụ khác bước ra phía trước và nổ súng ngay thời điểm chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Cảnh sát nhập cư Mỹ bắn chết một phụ nữ ở Minneapolis Sáng 7/1 (giờ Mỹ), một nhân viên ICE đã bắn chết một người phụ nữ tại phía nam Minneapolis. Vụ việc xảy ra khi lực lượng ICE thực hiện một chiến dịch truy quét nhập cư có mục tiêu ở thành phố này.

Trong cuộc họp báo tối cùng ngày, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem khẳng định nhân viên ICE đã “nổ súng để tự vệ”, nhằm bảo vệ bản thân và đồng đội sau khi bị chiếc xe do người phụ nữ ở Minneapolis điều khiển lao tới.

Theo bà Noem, người phụ nữ này đã “theo dõi, cản trở” hoạt động của ICE, sử dụng phương tiện như một vũ khí và “cố tình” đâm xe vào lực lượng thực thi pháp luật liên bang.

Một nhân chứng khác, Trevor Heitkamp, cũng bác bỏ tuyên bố của Bộ An ninh Nội địa Mỹ rằng đặc vụ ICE nổ súng để tự vệ. Heitkamp cho biết người phụ nữ không hề lái xe hung hăng.

“Chiếc xe lùi lại rất chậm rồi từ từ tiến lên. Không có dấu hiệu nào cho thấy mối nguy hiểm thực sự”, ông nói, đồng thời mô tả hành động nổ súng là “phản ứng thái quá trước một mối đe dọa tưởng tượng”.

Theo Heitkamp, ông nghe thấy bốn đến năm tiếng súng. Sau đó, chiếc xe bất ngờ lao về phía trước do nạn nhân bị thương nặng, rồi đâm vào một xe khác gần đó. Các đặc vụ tại hiện trường được cho là đã hô hoán “không còn mạch đập”.

Một người đàn ông tự xưng là bác sĩ đã đề nghị được cấp cứu cho nạn nhân, song bị các đặc vụ yêu cầu lùi lại. Phải mất ít nhất hai đến ba phút sau, lực lượng y tế khẩn cấp mới có mặt.

Người dân biểu tình phản đối ICE tại New York, sau khi một đặc vụ di trú Mỹ bắn chết phụ nữ 37 tuổi ở Minneapolis ngày 7/1. Ảnh: Reuters.

Trước tình hình căng thẳng lan rộng trong thành phố, hệ thống trường công lập Minneapolis thông báo sẽ đóng cửa toàn bộ các trường trong phần còn lại của tuần với lý do an ninh.

Theo thông báo chính thức, học sinh sẽ nghỉ học vào ngày 8 và 9/1; mọi hoạt động ngoại khóa, thể thao và chương trình giáo dục cộng đồng cũng bị hủy bỏ. Dự kiến, các trường sẽ hoạt động trở lại vào ngày 12/1.

Sau vụ nổ súng, hàng trăm người dân đã xuống đường biểu tình gần hiện trường và các thành phố khác. Lực lượng đặc nhiệm liên bang được triển khai với vũ khí hạng nặng, mặt nạ phòng độc và súng bắn chất gây kích ứng hóa học, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực trung tâm thành phố.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người phụ nữ ở Minneapolis là “một kẻ kích động chuyên nghiệp”, đã lái xe “liều lĩnh, cản trở, chống đối và cố ý, tàn bạo cán qua nhân viên ICE”. Theo ông Trump, việc nổ súng của đặc vụ ICE là hành động “tự vệ chính đáng”.

Trái ngược với lập trường của chính quyền liên bang, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey kiên quyết bác bỏ các tuyên bố trên. Dẫn các đoạn video ông trực tiếp xem được về vụ việc, ông Frey cho rằng những phát ngôn của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Noem là “bịa đặt” và không phù hợp với những gì thực sự diễn ra, theo hãng tin AFP.

Minnesota hiện là bang do đảng Dân chủ kiểm soát.