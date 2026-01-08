4 gia tộc đứng đầu hàng trăm trại lừa đảo

Trung Quốc đã truy tố và kết án hàng chục thành viên cùng cá nhân liên quan tới 4 gia tộc khét tiếng điều hành đường dây lừa đảo tại Myanmar trong năm 2025.

Con người bị buôn bán như hàng hóa, bị nhốt trong lồng sắt, bị chặt tay và thậm chí bị đem ra hiến tế.

Những chi tiết rùng rợn này được tiết lộ trong cuộc thẩm vấn của giới chức Trung Quốc với một số trùm tội phạm khét tiếng nhất châu Á, phơi bày sự thật kinh hoàng bên trong vô số trại lừa đảo nằm rải rác dọc biên giới Myanmar - Trung Quốc.

Các nghi phạm được cho là thành viên các gia đình tội phạm quyền lực. Theo CNN, nhờ mối quan hệ chính trị, sự giàu có và lực lượng bảo vệ hùng hậu hàng nghìn người, họ xây dựng những đế chế trị giá hàng tỷ USD từ cờ bạc bất hợp pháp, gian lận viễn thông và Internet, sản xuất ma túy, mại dâm và các hoạt động phi pháp khác ngoài vòng pháp luật.

Hơn chục người - hiện bị giam giữ trong các nhà tù Trung Quốc - đang chờ thi hành án tử. Các cuộc điều tra của Trung Quốc đã phơi bày một thế giới tàn khốc của tiền bạc, quyền lực và sự kiểm soát.

“Tôi phải cảm thấy gì sao?”, một người đàn ông mắt tròn xoe, bị còng tay, ngồi trong phòng giam. Các điều tra viên Trung Quốc đang thẩm vấn hắn với cáo buộc ra lệnh giết người nhân dịp “kết nghĩa anh em” với một đối tác kinh doanh.

“Chẳng phải anh ta là một con người, còn sống, đang thở hay sao?”, một điều tra viên hỏi. “Tôi chẳng cảm thấy gì cả”, người đàn ông khẳng định.

Người đàn ông bị còng tay là Chen Dawei, thành viên gia tộc Wei khét tiếng. Đây là một trong những băng đảng lớn hoạt động suốt nhiều năm tại thị trấn biên giới Laukkaing ở vùng Kokang của Myanmar.

Giới chức Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền liên quan tới trấn áp nạn lừa đảo. Chiến dịch vừa cảnh báo người dân Trung Quốc, vừa là lời đe dọa tới đường dây tội phạm đứng sau ngành công nghiệp lừa đảo hàng tỷ USD tại Đông Nam Á.

“Bố già” vùng Laukkaing

Các gia tộc Wei, Liu, Ming và Bai phất lên từ đầu những năm 2000, trở thành “bố già” ở vùng Laukkaing. Do những biến động thời điểm đó, một số ít gia đình đã nhảy vào, nắm giữ quyền lực quân sự và chính trị.

Theo các điều tra viên Trung Quốc, trong gia tộc họ Wei có một đại biểu quốc hội và một chỉ huy doanh trại quân đội. Gia tộc họ Liu kiểm soát cơ sở hạ tầng quan trọng như nước và điện, đồng thời gây ảnh hưởng lên lực lượng an ninh địa phương. Gia tộc Bai có một người được bổ nhiệm làm chủ tịch quận Laukkaing và chỉ huy lực lượng dân quân 2.000 người.

“Nhà Wei nắm giữ quyền lực quân sự. Nhà Liu kiểm soát toàn bộ tài chính. Nhà Bai đóng vai trò chính trị nhiều hơn”, Jason Tower - chuyên gia cấp cao đến từ Sáng kiến ​​Toàn cầu chống Tội phạm có Tổ chức xuyên quốc gia - nhận định, nói thêm nhà Ming nổi lên sau này “chịu trách nhiệm về lực lượng cảnh sát ở Kokang”.

Bai Suocheng, Wei Huairen và Liu Zheng Xiang được bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc tại sân bay quốc tế Naypyidaw ở Myanmar hôm 30/1/2024. Ảnh: Tân Hoa Xã.

“Xét về tổng thể quyền lực ở Kokang, gia đình họ Bai chúng tôi chắc chắn số một. Dù gia tộc Liu giàu có đến đâu hay gia tộc Wei uy quyền thế nào, mọi người đều công nhận chúng tôi là lãnh đạo. Trong cả giới chính trị và quân sự, gia tộc chúng tôi nắm giữ quyền lớn nhất”, Bai Yingcang nói trong cuộc thẩm vấn phát sóng trên CCTV.

Các gia tộc người Hoa đã biến vùng quê nghèo khó hẻo lánh thành trung tâm sòng bạc và khu đèn đỏ hào nhoáng. Sau đó, họ mở rộng thêm các trại lừa đảo, giam giữ người trái luật, ép buộc nạn nhân tham gia lừa đảo trực tuyến hoặc bị tra tấn dã man. Mỗi gia tộc kiểm soát hàng chục khu phức hợp và sòng bạc lừa đảo, thu về hàng tỷ USD.

Trong khi hàng nghìn người bị lừa đảo sống trong sợ hãi, các gia tộc này sống trong xa hoa. Họ vung tiền vào hàng chục chiếc xe hơi và đồng hồ hạng sang, trực thăng, biệt thự và bất động sản. Trong thời gian dài, các gia tộc cho rằng mình “bất khả xâm phạm”.

Tuy nhiên, các trung tâm lừa đảo phát triển quá nhanh, và tội ác ngày càng trắng trợn tới mức thế giới không thể làm ngơ.

Cái kết đắng

Năm 2023, Trung Quốc đã can thiệp. Ít nhất 65 người có liên hệ với các gia tộc Bai, Liu, Wei và Ming - bao gồm cả những thành viên chủ chốt - đã bị bắt giữ, giao cho chính phủ Trung Quốc và bị truy tố.

Tháng 9/2025, 11 thành viên của băng đảng Ming - tổ chức điều hành một trong những khu phức hợp lừa đảo lớn nhất ở Kokang, biệt thự Ngọa Hổ khét tiếng - bị tuyên án tử hình. Trong số các tội danh có lừa đảo, cố ý giết người và cố ý gây thương tích.

Ming Xuechang - người đứng đầu gia tộc và từng là thành viên quốc hội tại Myanmar - được cho là đã tự sát trong lúc bị bắt. Con trai Ming Guoping cùng con gái và cháu gái cũng bị bắt, và 17 người khác bị truy tố.

Tháng 10/2025, các công tố viên Trung Quốc cũng truy tố các thành viên trong gia tộc Wei, gồm người đứng đầu là hai anh em Wei Chaoren và Wei Huairen. Cùng với cháu trai Chen Dawei, họ đối mặt với cáo buộc gian lận viễn thông, giết người có chủ ý và tống tiền, cùng nhiều tội danh khác.

Tháng 11/2025, 5 thành viên của băng đảng Bai, gồm Bai Suocheng và con trai Bai Yingcang, bị kết án tử hình. Khoảng 21 thành viên khác bị truy tố, với các cáo buộc nhận mức tù từ 3 năm đến chung thân.

Các thành viên của băng đảng Liu đối diện với cáo buộc tương tự, gồm lừa đảo, tống tiền, giam giữ trái phép, điều hành sòng bạc, tổ chức mại dâm và buôn bán ma túy.

Ming Zhenzhen và Ming Guoping bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ tại Myanmar hồi tháng 11/2023. Ảnh: Bộ Công an Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong năm 2025, Trung Quốc không chỉ nhắm vào những gia tộc khét tiếng ở Kokang. Kể từ năm 2023, Trung Quốc và Myanmar đã bắt giữ hơn 57.000 công dân Trung Quốc liên quan tới các vụ lừa đảo qua mạng.

Hồi tháng 12/2025, Bộ Công an Trung Quốc công bố danh sách 100 nghi phạm bị truy nã có liên quan đến tài trợ và điều hành lừa đảo viễn thông và trực tuyến, bao gồm cả các thành viên khác của bốn gia tộc trên - với phần thưởng 28.300 USD cho người cung cấp thông tin quan trọng.

Hoạt động trấn áp cũng lan rộng ra toàn cầu. Năm 2025, chính quyền Mỹ và Anh đã truy tố ông trùm người Campuchia gốc Hoa Trần Chí và tịch thu 15 tỷ USD tài sản. Trần Chí bị cáo buộc điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Ngày 7/1 y bị Campuchia bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc.

Các bộ phim tài liệu và điều tra chi tiết về chiến dịch bắt giữ tội phạm lừa đảo nhằm xoa dịu nỗi lo lắng của công chúng Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định số người được giải cứu chỉ là “muối bỏ bể”. Ngay cả khi những nhân vật chủ chốt đang ngồi tù hoặc bị truy nã, các băng đảng tội phạm đứng sau ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD này đang nhanh chóng mở rộng trên toàn cầu, và đang dần nhắm đến các mục tiêu ở phương Tây.