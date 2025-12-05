'Đại phẫu' chống lừa đảo khắp Đông Nam Á

Thái Lan, Singapore và Myanmar đồng loạt mở chiến dịch, tịch thu hàng trăm triệu USD, bắt hàng trăm nghi phạm và triệt phá các cơ sở lừa đảo xuyên biên giới.

Giới chức Thái Lan mở chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới ở Đông Nam Á, tịch thu hơn 300 triệu USD và phát lệnh bắt 42 nghi phạm, trong đó bao gồm những nhân vật được xem là “ông trùm” trong giới lừa đảo khu vực như tỷ phú Campuchia Trần Chí (Chen Zhi).

Động thái diễn ra trong bối cảnh Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Singapore đồng loạt tăng cường trấn áp loại hình tội phạm được mô tả là đang “ăn sâu bám rễ” tại các khu vực biên giới - nơi các tổ hợp phi pháp hoạt động ngầm, cưỡng ép lao động và thu về hàng tỷ USD từ các mô hình lừa đảo trực tuyến.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul, giữa bên phải, và các quan chức cấp cao kiểm tra một số tài sản bị tịch thu bên ngoài Sở Phòng chống Tội phạm ở Bangkok vào ngày 3/12. Ảnh: Wassayos Ngamkham.

Đòn truy quét chưa từng có của Thái Lan

Thái Lan vừa tịch thu hơn 300 triệu USD và phát lệnh bắt giữ 42 nghi phạm sừng sỏ trong chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo lớn chưa từng có.

Tại cuộc họp báo ngày 3/12, ông Sophon Saraphat, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB), khẳng định chiến dịch lần này nhắm trực diện vào các nhân vật chủ chốt vận hành những mạng lưới lừa đảo quy mô lớn, chứ không chỉ các “chân rết” như trước đây, theo National Thailand.

Thậm chí, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trực tiếp đến thị sát các mỏ đào bitcoin phi pháp.

“Sẽ không có bất kỳ sự khoan hồng nào. Cuộc điều tra sẽ dựa trên bằng chứng và hành vi của những kẻ vi phạm. Hành động pháp lý sẽ được thực hiện mà không gây bất kỳ tổn hại nào cho bất kỳ cá nhân nào”, ông nói hôm 3/12.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tịch thu 10.157 triệu baht (tương đương 318 triệu USD ) tài sản của các nghi phạm, từ đất đai, tiền mặt đến hàng xa xỉ. Tòa án hình sự Thái Lan đồng thời phát 42 lệnh bắt giữ và tính đến nay đã bắt được 29 người.

Đáng chú ý, hàng loạt tài sản của tỷ phú Trần Chí - Chủ tịch Prince Group, tập đoàn đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ - đã bị phong tỏa.

Chỉ riêng ngày 2/12, Cơ quan Phòng chống rửa tiền Thái Lan (Amlo) đã tịch thu khoảng 100 tài sản trị giá 373 triệu baht (hơn 11,7 triệu USD ) liên quan đến Trần Chí. Tuy nhiên, nơi ở của ông này hiện vẫn chưa được xác định.

Ngoài Trần Chí, Amlo cũng truy dấu và tịch thu gần 15 triệu USD tài sản của trùm tội phạm Kok An, cũng như hơn 290 triệu USD tài sản của hai công dân Thái Lan bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây.

Một “mắt xích quan trọng” khác được nêu tên là Yim Leak - người mà giới chức Thái Lan mô tả là “người thừa kế một mạng lưới có ảnh hưởng tại Campuchia”, Bangkok Post cho biết.

Kok An, một nhân vật quốc tịch Campuchia, bị cáo buộc sử dụng tiền bẩn để thâu tóm tài sản tại Thái Lan. Ảnh: Nation.

Yim bị nghi thực hiện nhiều giao dịch gian lận và rửa tiền. Tài sản bị tịch thu gồm cả lượng lớn cổ phần trị giá 6 tỷ baht ( 188 triệu USD ) tại tập đoàn năng lượng lớn Bangchak Corporation.

Bangchak ngay lập tức lên tiếng, cho biết vụ việc chỉ liên quan đến cổ đông cá nhân và không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Singapore mở rộng truy quét

Chiến dịch truy quét tội phạm mạng không chỉ diễn ra tại Thái Lan.

Tại Singapore, cảnh sát ngày 4/12 thông báo bắt giữ hơn 250 nghi phạm trong chiến dịch truy quét kéo dài hai tuần, liên quan đến các vụ giả mạo quan chức chính phủ và lừa đảo tài chính, gây thiệt hại hơn 3,5 triệu USD .

Ngoài ra, Singapore cũng vừa tiếp nhận đối tượng Lee Jian Hao, 32 tuổi, sau khi người này bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ tại Bangkok và trục xuất.

Lee Jian Hao, tên thật là Jayen, 32 tuổi, đã bị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ tại Bangkok. Anh ta sau đó được bàn giao cho Lực lượng Cảnh sát Singapore vào ngày 4/12. Ảnh: SPF.

Lee bị cáo buộc thuộc nhóm tội phạm có tổ chức ở Phnom Penh, tham gia điều hành các vụ lừa đảo mạo danh quan chức, gây thiệt hại tối thiểu 41 triệu SGD ( 31,6 triệu USD ) với hơn 438 nạn nhân, CNA đưa tin.

Lee bị truy tố vì hỗ trợ thực hiện tội phạm nghiêm trọng. Anh ta có thể đối mặt án tù 5 năm và phạt tiền 100.000 SGD.

Đến nay, 24 nghi phạm người Singapore và 6 nghi phạm Malaysia liên quan đến nhóm này vẫn đang bỏ trốn.

Trước đó, trong hai tháng qua, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) cũng đã phong tỏa hoặc tịch thu gần 500 triệu USD tài sản liên quan đến Prince Group.

Myanmar phá dỡ hàng loạt công trình nghi liên quan đến lừa đảo

Một mũi truy quét khác diễn ra sát biên giới Thái Lan - Myanmar.

Ngày 4/12, quân đội Myanmar, phối hợp Lực lượng Biên phòng (BGF), đã phá dỡ một tòa nhà 13 tầng trong khu kinh tế đặc biệt Shwe Kokko, huyện Myawaddy - nơi lâu nay bị nghi là “điểm nóng” của các tổ hợp lừa đảo và cưỡng bức lao động.

Trước đó một ngày, một tòa nhà khác cũng bị đánh sập. Myanmar cho biết đang chuẩn bị phá thêm 63-64 công trình trong nhiều tháng tới nhằm “xóa sổ toàn bộ hạ tầng phục vụ hoạt động phi pháp”.

Một tòa nhà bị Myanmar giật sập do nghi là hang ổ lừa đảo. Ảnh: Nation.

Giới chức Thái Lan xác nhận không có thương vong hay thiệt hại phía Thái Lan trong các vụ phá dỡ và đang theo dõi sát tình hình, dự đoán nhiều công trình nữa sẽ bị xử lý trong thời gian tới.

Trong nhiều năm, khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar - Campuchia đã trở thành “trung tâm” của các tổ hợp lừa đảo trực tuyến, từ scam tài chính, đầu tư ảo đến các đường dây mạo danh quan chức. Các nạn nhân, bị dụ dỗ hoặc buôn bán qua biên giới, thường bị cưỡng bức lao động và đe dọa tính mạng nếu từ chối.

Việc Thái Lan “đánh thẳng” vào tài sản và tài phiệt đứng sau mạng lưới được xem là bước ngoặt quan trọng, báo hiệu chiến lược mới: tấn công vào hệ thống tài chính và nhân sự cốt lõi thay vì chỉ bắt giữ những kẻ vận hành cấp thấp.

Trước quy mô phức tạp của các mạng lưới trải rộng nhiều quốc gia, giới quan sát nhận định cuộc chiến chống các tổ hợp lừa đảo này sẽ kéo dài và đòi hỏi sự phối hợp mạnh mẽ hơn nữa giữa các lực lượng trong khu vực.

Trong khi đó, nhiều mắt xích quan trọng vẫn đang lẩn trốn và các cơ quan điều tra khẳng định sẽ tiếp tục truy nã đến cùng.