Lừa đảo nở rộ sau vụ cháy chung cư Hong Kong

Cảnh sát ghi nhận nhiều chiêu lừa lợi dụng lòng tốt người dân sau vụ cháy chung cư Hong Kong, trong đó có biểu mẫu giả yêu cầu cung cấp mã rút tiền, đe dọa an toàn tài khoản ngân hàng.

Người Hong Kong bày tỏ sự thương tiếc với các nạn nhân trong vụ cháy chung cư ngày 26/11. Ảnh: SCMP.

Lực lượng cảnh sát Hong Kong tiếp tục phát cảnh báo trong ngày thứ hai liên tiếp, kêu gọi người dân cảnh giác trước các chiêu trò mạo danh quyên góp và hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư Tai Po (Hong Kong) hôm 26/11.

Trong thông báo đăng trực tuyến hôm 30/11, cảnh sát cho biết đã phát hiện một “phiếu đăng ký nạn nhân cháy Wang Fuk Court” giả mạo đang lan truyền, đồng thời nhấn mạnh người dân cần thận trọng khi cung cấp thông tin cá nhân, theo SCMP.

“Chúng tôi kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không điền thông tin vào các biểu mẫu không rõ nguồn gốc,” cảnh sát cảnh báo. “Không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, bao gồm họ tên, số căn cước, số tài khoản ngân hàng, dữ liệu ngân hàng trực tuyến hay mật khẩu.”

Vụ cháy ở khu Wang Fuk Court đã lan qua bảy tòa nhà, cướp đi sinh mạng của 146 người, trong đó có một lính cứu hỏa; 79 người bị thương và khoảng 40 người vẫn mất tích. Khoảng 100 trường hợp được xếp vào diện “không thể xác minh” do thiếu thông tin hoặc không thể liên lạc với người báo tin qua đường dây nóng.

Quỹ hỗ trợ nạn nhân hiện đã đạt 1,1 tỷ HKD ( 140 triệu USD ), gồm 300 triệu HKD (khoảng 38,5 triệu USD ) từ chính quyền và 800 triệu HKD ( 102 triệu USD ) từ đóng góp của cộng đồng.

Một quan chức cho biết hơn 1.700 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạ đã nhận khoản tiền mặt khẩn cấp 10.000 HKD ( 1.284 USD ), trong bối cảnh chính quyền đang tìm cách giảm gánh nặng thế chấp cho các chủ nhà bị ảnh hưởng.

Cư dân Wang Fuk Court bị ảnh hưởng đang tạm trú tại Trung tâm Thể thao đường Tung Cheong. Ảnh: Scmp

Về nơi ở, khoảng 2.100 cư dân đã được sắp xếp vào các chỗ ở tạm thời gồm nhà ở chuyển tiếp và khách sạn. Ông nói thêm rằng Cục Nhà ở đã thu xếp 2.000 căn nhà ở chuyển tiếp hoặc căn hộ thuộc Housing Society cho phương án bố trí dài hạn.

Wilson Or Chong-shing, thành viên Ủy ban Nhà ở Trợ cấp thuộc Housing Authority, xác nhận trên cùng chương trình rằng cơ quan đã làm việc để giảm áp lực tài chính cho các chủ nhà chưa trả tiền thuê đất.

Trong cảnh báo mới nhất, cảnh sát công bố hình ảnh của biểu mẫu giả mạo nói trên. Form yêu cầu người điền cung cấp địa chỉ, họ tên tiếng Trung và tiếng Anh, số căn cước, ngày sinh và số điện thoại; phần riêng dành cho người phụ thuộc cũng yêu cầu thông tin tương tự.

Cảnh sát đã đánh dấu một cột trên mẫu đơn giả cho thấy đây là mẫu đơn gian lận. Ảnh: SCMP.

Đáng chú ý, cuối biểu mẫu có mục yêu cầu cung cấp “tài khoản nhận chuyển khoản”, với ba dòng để điền: tên ngân hàng, số tài khoản hoặc số thẻ tín dụng, và “mã rút tiền hoặc mã xác minh”. Chính chi tiết “mã rút tiền hoặc mã xác minh” được cảnh sát chỉ ra là bằng chứng cho thấy đây là biểu mẫu lừa đảo.

Đây là lần thứ hai trong hai ngày lực lượng chức năng phát cảnh báo về việc kẻ xấu lợi dụng thảm kịch tồi tệ nhất trong bảy thập kỷ qua của Hong Kong để trục lợi.

Tối thứ Bảy, cảnh sát đã cảnh báo về các tin nhắn giả mạo danh Hội đồng Phúc lợi Hong Kong Sheng Kung Hui, kêu gọi đóng góp viện phí cho nạn nhân.

Trên trang Cyber Defender, cảnh sát cho biết những tin nhắn này thường đính kèm liên kết quyên góp và dùng ngôn từ gây xúc động để đánh vào lòng trắc ẩn của người nhận.

Một trong các tin nhắn lừa đảo viết: “Bé gái sống sót sau vụ cháy Tai Po ôm con búp bê cháy xém, khóc nấc: ‘Nhà con không còn nữa...’ Một gia đình bảy người bị bỏng nặng, cần 200.000 HKD viện phí để duy trì sự sống”.

Liên kết trong tin nhắn chứa các ký tự viết tắt giống với Hội đồng Phúc lợi Sheng Kung Hui nhưng lại dẫn đến một trang web hoàn toàn khác.

Hai hình ảnh khác do cảnh sát công bố cho thấy trang web lừa đảo có giao diện tím - trắng, kêu gọi “quyên góp trực tuyến một lần” cho Quỹ Hỗ trợ Thảm họa Act of Love 1126.

Trong khi đó, trang quyên góp chính thức của Sheng Kung Hui không sử dụng biểu mẫu lựa chọn số tiền quyên góp và hiển thị thông báo chống lừa đảo, yêu cầu người dùng kiểm tra đúng kênh tiếp nhận.