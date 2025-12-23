Tham vọng tên lửa của Trung Quốc vấp trở ngại lớn

Nỗ lực phát triển tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc vừa hứng chịu thêm một thất bại, đánh dấu lần thứ hai trong cùng một tháng nước này không thể thu hồi tầng đẩy của một tên lửa lớp quỹ đạo.

Tên lửa đẩy Long March-12A Y1 cất cánh từ khu thí điểm đổi mới không gian thương mại Đông Phong ở tây bắc Trung Quốc, ngày 23/12. Ảnh: CMG.

Sáng 23/12, Long March 12A - tên lửa tái sử dụng đầu tiên do một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc phát triển - đã thực hiện chuyến bay ra mắt. Tuy nhiên, quá trình thu hồi tầng đẩy thứ nhất đã không thành công.

Đây là lần thất bại thứ hai trong tháng của Trung Quốc trong nỗ lực đưa một tầng đẩy lớp quỹ đạo trở lại Trái Đất an toàn, theo SCMP.

Long March 12A do Viện Công nghệ Không gian Thượng Hải (Shanghai Academy of Spaceflight Technology) thiết kế, trực thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC). Tên lửa được phóng từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền, thuộc khu vực tây bắc Trung Quốc.

Trong thời gian qua, cả các doanh nghiệp không gian thương mại lẫn các đơn vị nhà nước của Trung Quốc đều tăng tốc cuộc đua nhằm phóng và thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng đầu tiên của quốc gia.

Tuy vậy, cho đến nay, Mỹ vẫn là nước duy nhất làm chủ hoàn toàn công nghệ này. SpaceX - công ty tiên phong về tên lửa tái sử dụng - đã đạt được cột mốc lịch sử gần một thập kỷ trước với dòng Falcon 9.

Tháng trước, New Glenn của Blue Origin, công ty có trụ sở tại bang Washington, trở thành hệ thống tên lửa thứ hai trên thế giới đạt được thành tựu tương tự.

Công nghệ tên lửa tái sử dụng được xem là chìa khóa để giảm chi phí phóng và tăng tần suất các sứ mệnh không gian. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những dự án quy mô lớn, trong đó có kế hoạch xây dựng các chòm vệ tinh Internet của Trung Quốc.

Hai siêu chòm vệ tinh Guowang và Qianfan, mỗi dự án dự kiến triển khai tới 10.000 vệ tinh, được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Starlink của SpaceX.

Long March 12A, còn được gọi là CZ-12A, cao 62 mét và có khả năng đưa tối đa 12 tấn hàng hóa lên quỹ đạo thấp của Trái Đất.

Tên lửa này được phát triển từ dòng Long March 12 sử dụng nhiên liệu kerosen - đang phục vụ các nhiệm vụ phóng vệ tinh Internet - nhưng đã được nâng cấp để vận hành bằng methane và oxy lỏng. Đây là loại nhiên liệu được đánh giá phù hợp hơn cho các hệ thống tái sử dụng.

Hồi tháng 1, Trung Quốc từng tiến hành một thử nghiệm cất cánh và hạ cánh thẳng đứng đối với Long March 12A, song kết quả của thử nghiệm này không được công bố rộng rãi.

Trước đó, vào ngày 3/12, Trung Quốc đã phóng Zhuque-3 - tên lửa tái sử dụng đầu tiên của nước này do công ty không gian thương mại LandSpace (Bắc Kinh) phát triển.

Trung Quốc cũng đã thất bại trong việc thu hồi tầng đẩy tái sử dụng của tên lửa Zhuque-3 vào ngày 3/12. Ảnh: LandSpace.

Zhuque-3 đã lên được quỹ đạo, nhưng nỗ lực thu hồi tầng đẩy tái sử dụng đã thất bại khi nó rơi gần khu vực dự kiến hạ cánh. LandSpace cho biết một sự cố bất thường xảy ra trong giai đoạn hạ cánh đang được điều tra.

Bên cạnh đó, tại Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền, Tianlong-3 - tên lửa do công ty tư nhân Space Pioneer (Bắc Kinh) thiết kế với mục tiêu tái sử dụng - cũng đang chờ chuyến bay đầu tiên. Tuy nhiên, trong lần phóng ra mắt, Tianlong-3 được cho là sẽ chưa thực hiện thử nghiệm thu hồi.

Tháng 12 được xem là giai đoạn cao điểm trong lịch phóng của Trung Quốc. Theo China Daily, nước này đã phóng nhiều vệ tinh bằng các tên lửa không tái sử dụng, trong đó có ba tên lửa Trường Chinh được phóng chỉ trong một ngày 9/12, mang theo các vệ tinh Internet, vệ tinh viễn thám và một vệ tinh thông tin liên lạc thử nghiệm.