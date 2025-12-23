Lầu Năm Góc: Trung Quốc triển khai hơn 100 tên lửa liên lục địa

Báo cáo dự thảo của Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc đã triển khai hơn 100 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tại các bãi hầm phóng mới và không có mong muốn đàm phán kiểm soát vũ khí.

Tên lửa DF-31BJ - biến thể di động trên bộ mới nhất của dòng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn DF-31 tại lễ duyệt binh của Trung Quốc ngày 3/9. Ảnh: Reuters.

Theo dự thảo một báo cáo của Lầu Năm Góc, Trung Quốc nhiều khả năng đã triển khai hơn 100 tên lửa liên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn DF-31 tại các bãi hầm phóng gần biên giới với Mông Cổ - khu vực hầm phóng mới nhất trong chuỗi các địa điểm tương tự.

Trước đó, Lầu Năm Góc từng công bố sự tồn tại của các bãi hầm này, nhưng chưa tiết lộ số lượng tên lửa được nạp, Reuters đưa tin.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể đang xúc tiến một kế hoạch phi hạt nhân hóa cùng Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc mà Reuters tiếp cận được cho thấy Bắc Kinh dường như không mặn mà với ý tưởng này.

“Chúng tôi tiếp tục không thấy dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng theo đuổi các biện pháp như vậy hay tham gia những cuộc thảo luận kiểm soát vũ khí toàn diện hơn”, báo cáo nêu rõ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết nước này “luôn duy trì chiến lược hạt nhân mang tính phòng thủ, giữ lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia và tuân thủ cam kết tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân”.

Dự thảo báo cáo không nêu rõ các mục tiêu tiềm năng của những tên lửa mới được triển khai. Các quan chức Mỹ lưu ý nội dung báo cáo vẫn có thể được điều chỉnh trước khi trình lên Quốc hội.

Theo báo cáo, kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc trong năm 2024 vẫn ở mức “hơn 600 đầu đạn”, phản ánh “tốc độ sản xuất chậm hơn so với các năm trước”. Tuy vậy, báo cáo cũng nhấn mạnh quá trình mở rộng hạt nhân của Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn và nước này có thể sở hữu hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030.

Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định tuân thủ “chiến lược hạt nhân tự vệ” và theo đuổi chính sách “không sử dụng vũ khí hạt nhân trước”.

Tổng thống Trump từng tuyên bố mong muốn Mỹ nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, song hình thức cụ thể của kế hoạch này hiện vẫn chưa rõ ràng.

Trong nhiệm kỳ của mình, cựu Tổng thống Joe Biden, cũng như ông Trump trong nhiệm kỳ đầu, từng tìm cách thúc đẩy Trung Quốc và Nga tham gia đàm phán nhằm thay thế hiệp ước New START bằng một khuôn khổ kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược ba bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Biden đã gia hạn hiệp ước thêm 5 năm vào tháng 2/2021, song các điều khoản không cho phép tiếp tục gia hạn chính thức sau thời điểm này.

Nhiều chuyên gia lo ngại việc New START hết hiệu lực có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ba bên.

“Thêm vũ khí hạt nhân và sự vắng bóng của ngoại giao sẽ không khiến bất kỳ ai an toàn hơn, dù là Trung Quốc, Nga hay Mỹ”, ông Daryl Kimball, Giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, nhận định.

Bên cạnh đó, Tổ chức Bulletin of the Atomic Scientists (Mỹ) nhận định Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí với tốc độ nhanh hơn bất kỳ cường quốc hạt nhân nào khác.

Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ các thông tin về việc tăng cường quân sự, cho rằng đây là những nỗ lực nhằm “bôi nhọ, vu khống Trung Quốc và cố tình đánh lạc hướng dư luận quốc tế”.