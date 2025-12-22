Taxi bay, xe tự lái biến viễn tưởng thành hiện thực ở Trung Quốc

Taxi bay, xe tự lái, drone giao bữa trưa… khiến người Trung Quốc như đang sống ở thời tương lai. Dù không phải mọi thử nghiệm công nghệ đều vận hành trơn tru, những công nghệ này vẫn khiến thế giới phải sửng sốt.

HT Aero, một phương tiện vừa có thể bay trên không trung, vừa có thể lăn bánh trên đường bộ được Xpeng, nhà sản xuất xe điện thông minh của Trung Quốc, giới thiệu năm 2021. Ảnh: CNBC.

Theo New York Times, Trung Quốc đã vượt xa giai đoạn thử nghiệm. Quốc gia này bắt đầu triển khai hàng loạt xe giao hàng tự động, robot trong bãi đỗ xe có thể thay pin xe điện chỉ trong vài phút, drone giao bữa trưa thả đồ ăn xuống từ trên không trung bằng dây cáp.

Khi những công nghệ này thực sự xuất hiện trong cuộc sống của người dân, điều đó cho thấy tham vọng của Trung Quốc trong việc thống lĩnh chuỗi công nghệ vận hành bằng năng lượng sạch.

Để làm được điều đó, Trung Quốc đã rót hàng nghìn tỷ USD vào các dự án nghiên cứu công nghệ, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch.

Cuộc sống như trong phim viễn tưởng

Hiện tại, những công nghệ hiện đại tưởng như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng đã được Trung Quốc ứng dụng vào cuộc sống của người dân tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Đây là một trong những thành phố đầu tiên tại Trung Quốc cấp phép cho ôtô bay hoạt động.

Dịch vụ này tạo ra các tuyến taxi bay hoạt động giữa những trạm cố định trong thành phố. Hiện có 6 thành phố khác của Trung Quốc cũng đang triển khai mô hình tương tự. Những chiếc taxi bay hai chỗ ngồi được điều khiển từ xa, không có phi công ngồi cùng hành khách. Mỗi lần sạc cho phép bay khoảng 25 phút, tốc độ tối đa gần 130 km/h.

Taxi bay mà phóng viên New York Times trải nghiệm ở Hợp Phì. Ảnh: NYT

Nhận xét của phóng viên New York Times khi dùng taxi bay ở Hợp Phì là những chiếc taxi bay này vẫn còn độ rung khá lớn, nhưng không đến mức đáng sợ.

Dĩ nhiên, phần lớn người dân Hợp Phì vẫn di chuyển bằng ôtô. Trải nghiệm lái xe trên đường phố Hợp Phì cho thấy Trung Quốc đã thay đổi trải nghiệm giao thông mạnh mẽ đến mức nào.

Kể từ tháng 3 năm nay, xe điện đã chiếm hơn một nửa doanh số ôtô mới bán ra mỗi tháng tại Trung Quốc. Mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá chỉ khoảng 9.000 USD . Nhiều mẫu xe mới có thể sạc đầy chỉ trong 5 phút. Trung Quốc đã lắp đặt 18,6 triệu trạm sạc công cộng, phủ khắp các thành phố và vùng nông thôn, gần như xóa bỏ nỗi lo hết pin, điều vẫn đang kìm hãm thị trường xe điện tại Mỹ.

Một số xe thậm chí tích hợp cả ứng dụng karaoke để người ngồi trong xe giải trí khi xe vận hành bằng chế độ tự lái.

Tại Hợp Phì, các trạm sạc dành cho xe điện có chiều dài như một sân bóng đá, với khoảng 100 xe có thể cùng sạc một lúc.

Bên cạnh đó là các trạm đổi pin xe điện do robot thực hiện việc tháo pin cũ, lắp pin mới. Tất cả diễn ra chỉ trong khoảng 3 phút. Người lái chỉ cần lùi xe vào một gara mini, hệ thống trong gara vận hành tự động sẽ mở khoang dưới gầm xe để thực hiện thao tác thay pin. Một số xe thậm chí còn có chế độ tự lùi vào đúng vị trí, không cần chạm tay vào vô lăng.

Người làm nhiệm vụ giao hàng gửi đồ ăn cho drone từ tầng thượng của khách sạn. Ảnh: VCG.

Tại Vũ Hán, một trong những thành phố của Trung Quốc đang triển khai taxi không người lái, hàng trăm taxi tự hành đang hoạt động trên khắp thành phố.

Hành khách quét mã QR để mở cửa xe, trong xe không có tài xế, hệ thống vận hành thông minh nhắc hành khách thắt dây an toàn, sau đó vô lăng tự xoay để bắt đầu di chuyển tới địa điểm được yêu cầu.

Nếu không thay đổi điểm đến, trải nghiệm diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng khi có sự thay đổi điểm đến trong lúc di chuyển, một số trục trặc có thể xảy ra. Không phải lúc nào xe tự hành cũng có thể phản hồi thông minh như kỳ vọng. Sự nhầm lẫn vẫn xảy ra, không có tài xế trong xe để có thể đối thoại trực tiếp và dễ dàng.

Ngoài taxi tự hành, Trung Quốc còn triển khai xe tải giao hàng tự động. Những chiếc xe trông như những chiếc hộp bằng thép không có cửa kính, mỗi xe chở hàng trăm kiện hàng, giao đến các cửa hàng hoặc khu dân cư. Tại khu dân cư, những người giao hàng lại tiếp tục đưa từng kiện hàng nhỏ tới nhà người dân.

Drone giao hàng tại Trung Quốc cũng không còn mang tính trình diễn. Tại Hợp Phì, các bệnh viện đã sử dụng drone để vận chuyển máu và vật tư y tế khẩn cấp. Các bên bán hàng cũng kỳ vọng giảm tình trạng hàng hóa cần giao nhanh lại bị mắc kẹt vì tình trạng giao thông.

Khi khách hàng đặt đồ ăn giao bằng drone, nhân viên giao hàng chở đồ ăn đến bãi phóng drone, gửi hàng cho drone, rồi để drone cất cánh tới trạm giao, nơi khách hàng sẽ chủ động tới nhận đồ ăn đã đặt.

Tham vọng dẫn đầu của Trung Quốc

Khi cần di chuyển đường dài, người dân Trung Quốc có thể lựa chọn tàu cao tốc. Nhiều tuyến đạt tốc độ gần 350 km/h, nhanh đến mức từ trên tàu nhìn ra, ôtô di chuyển trên cao tốc trông như đang đứng yên.

Chỉ trong chưa đầy 20 năm, Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc có tổng chiều dài khoảng 48.000 km. Mỗi ngày có tới 100 chuyến tàu cao tốc kết nối các thành phố lớn.

Việc xây dựng các tuyến tàu cao tốc từng gây ra tình trạng ô nhiễm, nhưng về lâu dài, tàu cao tốc đưa lại nhiều lợi ích, bao gồm cả việc bảo vệ môi trường, đồng thời giúp việc đi lại trong ngày trở nên dễ dàng hơn.

Tại Hợp Phì, nhà ga trông như sân bay, hành khách quét thẻ căn cước để lên tàu. Trên tàu, chỉ cần quét mã QR ở tay ghế, cà phê sẽ được mang đến tận chỗ ngồi.

Mẫu xe tải "robovan" tự lái của hãng Neolix, hãng xe tự lái của Trung Quốc chuyên về giao nhận hàng hóa. Ảnh: Nikkei.

Các thành phố trên khắp Trung Quốc còn đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm. Hoạt động xây dựng hệ thống tàu điện ngầm lớn đến mức Trung Quốc cũng đồng thời trở thành nhà sản xuất máy khoan hầm tự động hàng đầu thế giới.

Trung Quốc còn đi đầu trong việc chế tạo nhà ga tàu điện ngầm đã được lắp ghép sẵn. Các cấu trúc có thể được hạ xuống lòng đất theo từng phần, giúp thời gian xây dựng một nhà ga mới chỉ còn khoảng hai tháng.

Hiện gần 50 thành phố tại Trung Quốc đã sở hữu mạng lưới tàu điện ngầm, các tuyến metro này hoạt động hiệu quả và thường phục vụ lượng hành khách lớn.

Tại Hợp Phì, tàu điện ngầm giúp giảm đáng kể ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí. Cũng như nhiều công nghệ hiện đại khác, phần lớn các chuyến tàu điện ngầm ở đây được vận hành mà không có người lái.

Các nhà ga được thiết kế hiện đại, sạch sẽ, thân thiện với người khuyết tật. Máy soi an ninh xuất hiện phổ biến để đảm bảo an toàn tại các nhà ga. Hệ thống tàu điện ngầm tại Hợp Phì được vận hành tự động, với tần suất 3 phút/chuyến vào khung giờ cao điểm.

Thiết kế không có cửa ngăn giữa các toa giúp hành khách dễ di chuyển tìm chỗ ngồi và tăng sức chứa của đoàn tàu.

Những cuộc chạy đua công nghệ đang lan rộng trên khắp Trung Quốc. Nhiều thành phố không chỉ thay thế xe buýt chạy bằng xăng dầu sang xe buýt điện, mà còn thử nghiệm xe buýt tự lái, xe thu gom rác không người lái, thậm chí cả máy bán hàng tự động di chuyển.

Việc những thiết bị này đã thực sự lăn bánh trên đường phố cho thấy sự sẵn sàng thử nghiệm của Trung Quốc trong lĩnh vực giao thông - vận tải thông minh. Các phương tiện này vẫn đang liên tục cải tiến, tích lũy dữ liệu để ngày càng hoàn thiện.

Theo New York Times, mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc khi triển khai những ý tưởng này là vận hành nền kinh tế chạy bằng điện thay vì nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu đắt đỏ.

Không phải mọi ý tưởng mà Trung Quốc đang tiến hành đều sẽ thành công hay phù hợp với các quốc gia khác, nhưng Trung Quốc đang cho thấy quyết tâm sẵn sàng thử nghiệm, chấp nhận cả những rủi ro.