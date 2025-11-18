Mỹ bán F-35 cho Saudi Arabia bất chấp lo ngại về Trung Quốc

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ bán tiêm kích tàng hình F-35 cho Saudi Arabia, bất chấp lo ngại trong chính quyền rằng Trung Quốc tiếp cận công nghệ tối mật của dòng tiêm kích chiến lược này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump xem tiêm kích F-35 bay trên bờ biển thành phố Norfolk, bang Virginia, Mỹ, hồi tháng 10. Ảnh: New York Times.

“Chúng tôi sẽ bán F-35. Riyadh muốn mua F-35 và họ là đồng minh tuyệt vời của nước Mỹ”, ông Trump khẳng định với báo giới tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

“Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra, chúng ta đã hủy diệt năng lực hạt nhân của họ”, ông Trump nhắc đến Iran và đợt tấn công do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6. Israel đã triển khai tiêm kích tàng hình F-35 trong chiến dịch này và được cho là khiến chương trình hạt nhân của Iran phải chậm lại.

Thông báo của ông Trump được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Hai bên dự kiến thảo luận về việc Riyadh muốn mua 48 chiếc F-35 và khả năng ký hiệp ước phòng thủ chung giữa Saudi Arabia và Mỹ.

Saudi Arabia từ lâu đã là quốc gia mua nhiều vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên, một số quan chức Washington lo ngại về rủi ro an ninh khi để Saudi Arabia tiếp cận công nghệ tàng hình nhạy cảm bậc nhất của quân đội Mỹ.

Một báo cáo mới của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) bày tỏ quan ngại rằng Trung Quốc có thể tiếp cận công nghệ của tiêm kích tàng hình F-35 nếu Mỹ hoàn tất thỏa thuận, bởi Saudi Arabia cũng đang có quan hệ hợp tác an ninh với Bắc Kinh.

Giới chức Mỹ cũng lo rằng việc bán F-35 có thể ảnh hưởng đến lợi thế quân sự của Israel, quốc gia duy nhất ở Trung Đông hiện sở hữu F-35 trong kho vũ khí. Israel thời gian qua đã thúc giục chính quyền của ông Trump làm trung gian để bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia.

Một số nghị sĩ Cộng hòa tỏ ra thận trọng xung quanh thương vụ F-35 nếu Saudi Arabia không chấp nhận bình thường hóa quan hệ với Israel. New York Times cho biết theo một số nguồn tin, Ủy ban Công vụ Mỹ - Israel (AIPAC) đang vận động Quốc hội Mỹ phản đối thương vụ này, nếu không có cam kết bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Israel.