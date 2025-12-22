Công ty Trung Quốc tặng căn hộ hơn 100 m2 cho nhân viên xuất sắc

Một công ty tại Trung Quốc gây xôn xao khi công bố chính sách tặng nhà cho nhân viên chất lượng cao làm việc đủ 5 năm, nhằm giữ chân nhân sự và thu hút lao động chất lượng cao.

Một nhân viên được công ty trao tặng nhà sau khi gắn bó đủ 5 năm. Ảnh: ifeng.

Một doanh nghiệp Trung Quốc đang khiến cộng đồng mạng xôn xao, thậm chí “ghen tỵ”, sau khi lãnh đạo công bố kế hoạch tặng nhà cho nhân viên nhằm khuyến khích gắn bó lâu dài. Theo đó, người lao động tay nghề cao chỉ cần làm việc đủ 5 năm sẽ được sở hữu nhà ở.

Thông tin này được tiết lộ từ một bài đăng tuyển dụng do lãnh đạo công ty chia sẻ gần đây, ngay lập tức thổi bùng các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Doanh nghiệp nói trên là Công ty TNHH Công nghệ Ôtô Guosheng Chiết Giang, đặt trụ sở tại TP Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (miền Đông Nam Trung Quốc), chuyên sản xuất linh kiện, ốc vít cho ngành ôtô, theo SCMP.

Hiện công ty có hơn 450 nhân viên, với tổng giá trị sản xuất năm 2024 đạt khoảng 490 triệu nhân dân tệ (tương đương 70 triệu USD ).

Ông Wang Jiayuan, Tổng giám đốc công ty, cho biết Ôn Châu có lượng lớn lao động nhập cư, vì vậy doanh nghiệp muốn tạo động lực và đãi ngộ xứng đáng cho đội ngũ kỹ thuật, quản lý có tay nghề và kinh nghiệm.

“Năm nay chúng tôi đã trao 5 căn hộ. Năm sau dự kiến tiếp tục phân bổ thêm 8 căn, hướng tới tổng cộng 18 căn trong vòng 3 năm”, ông Wang chia sẻ với National Business Daily.

“Mục tiêu rất rõ ràng: thu hút nhân tài xuất sắc và giữ chân đội ngũ quản lý nòng cốt”, ông cho biết.

Theo ông Wang, toàn bộ các căn hộ đều nằm trong bán kính 5 km quanh công ty, diện tích dao động từ 100 đến 150 m2. Giá trung bình của nhà ở cũ tại khu vực này hiện khoảng 7.000-8.500 nhân dân tệ/m2 (tương đương 990- 1.200 USD ).

Đáng chú ý, một cặp vợ chồng cùng làm việc tại công ty đã được trao một căn hộ rộng 144 m2.

Giá trung bình của một căn nhà cũ trong khu vực này dao động từ 7.000 đến 8.500 nhân dân tệ mỗi mét vuông. Ảnh: Shutterstock.

Theo quy định, nhân viên phải ký thỏa thuận nhà ở và chuyển vào sinh sống sau khi công ty hoàn tất việc cải tạo. Khi đủ 5 năm làm việc, quyền sở hữu căn hộ sẽ chính thức được chuyển giao cho người lao động, kèm điều kiện hoàn trả chi phí sửa chữa cho doanh nghiệp.

Ông Wang cho biết công ty đã mua đủ 18 căn hộ, với tổng vốn đầu tư vượt 10 triệu nhân dân tệ. Riêng năm nay, 5 căn đã được trao, trong đó có 2 căn dành cho nhân viên đi lên từ vị trí cơ bản để trở thành quản lý.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, các vị trí tuyển dụng đòi hỏi trình độ và kỹ năng tương đối cao, không phải sinh viên mới ra trường có thể đáp ứng ngay, mà cần thời gian tích lũy kinh nghiệm.

Ông nhấn mạnh rằng việc đưa ra chính sách đãi ngộ “khủng” này nhằm giảm chi phí vận hành và nâng cao chất lượng quản trị.

“Nếu những nhân viên này làm việc hiệu quả, giúp công ty tiết kiệm được cả triệu nhân dân tệ mỗi năm thì hoàn toàn xứng đáng, đúng không?”, ông nói.

Chủ tịch công ty, ông Tu Kaicun, cho biết thêm sáng kiến này còn nhằm khen thưởng cho đội ngũ quản lý cấp trung, đồng thời thu hút nhân tài hàng đầu từ các đô thị lớn như Thượng Hải, Tô Châu đến Ôn Châu sinh sống và làm việc lâu dài.

Trước đó, tại Trung Quốc, chuỗi bán lẻ Pangdonglai và CEO Yu Donglai từng gây chú ý khi ưu tiên phúc lợi nhân viên, áp dụng chính sách “nghỉ phép vì không vui” và “thưởng khiếu nại” cho những lao động bị khách hàng đối xử tệ hoặc chịu áp lực tâm lý.

Câu chuyện mới tại Ôn Châu tiếp tục nhận được nhiều phản ứng vừa ngưỡng mộ, vừa hài hước từ cộng đồng mạng.

Một người bình luận: “Ghen tỵ quá! Cày cuốc 5 năm là có nhà luôn!”

“Cách này hiệu quả hơn tăng lương nhiều. Danh tiếng công ty được nâng lên rõ rệt!”, một người khác nhận xét.