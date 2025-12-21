Thắt lưng buộc bụng, người Trung Quốc chơi hàng hiệu 'second-hand'

Người tiêu dùng Trung Quốc chuyển sang săn hàng hiệu giá hời đã qua sử dụng, thúc đẩy thị trường đồ “second-hand” lên mức 30 tỷ USD.

Cửa hàng bán đồ đã qua sử dụng của ZZER tại Thâm Quyến. Ảnh: SCMP.

Tại trung tâm mua sắm ở khu phố thương mại thuộc thành phố Thâm Quyến, lối vào của một cửa hàng bán lẻ mang dáng dấp giống trạm kiểm soát an ninh hơn là không gian bán hàng. Khách hàng vào xem đồ phải chấp nhận bị kiểm tra túi xách, tất cả phải đeo găng tay và đi qua cổng kiểm soát. Phía sau hàng rào an ninh là một phòng trưng bày rộng khoảng 2.000 m2.

Hàng hiệu “second-hand” lên ngôi

Trái với hình dung về cửa hàng thời trang cao cấp, những chiếc túi xách hàng hiệu không được đặt dưới ánh đèn nghệ thuật mà xếp dày đặc trong các tủ kính trong suốt.

Các sản phẩm không được phân loại theo kiểu dáng, mà theo nhóm tài sản có cùng giá trị đến từ các thương hiệu Chanel, Gucci, Dior… Không gian này giống như một kho chứa túi xách xa xỉ, nơi chiếc điện thoại thông minh đóng vai trò quan trọng trong giao dịch.

Mã QR sản phẩm thay cho các tấm thẻ giá, mức chiết khấu có thể lên tới 80% so với giá bán lẻ sản phẩm mới trên thị trường. Đây là một cửa hàng của ZZER, nền tảng chuyên bán đồ xa xỉ đã qua sử dụng.

Một nhân viên của cửa hàng ZZER tại Thượng Hải đang giới thiệu một chiếc túi xách trong phiên livestream bán hàng. Ảnh: Reuters.

Những cửa hàng bán đồ hiệu “second-hand” như thế này cho thấy sự thay đổi trong cách giới nhà giàu và những người đam mê hàng hiệu tại Trung Quốc tiếp cận các mặt hàng cao cấp.

Cửa hàng của ZZER tại Thâm Quyến khai trương trong năm 2024 nối tiếp thành công của cửa hàng ở Thượng Hải khai trương năm 2022. Được thành lập cách đây một thập kỷ dưới hình thức nền tảng trực tuyến, ZZER đã mở rộng sang cửa hàng mua bán trực tiếp đặt tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc như Hàng Châu, Thành Đô, Bắc Kinh...

Sự mở rộng này phản ánh một xu hướng tiêu dùng mới trong giới đam mê đồ hiệu cao cấp tại xứ tỷ dân. Trung Quốc vốn có nguồn hàng hiệu đã qua sử dụng rất dồi dào, do người tiêu dùng từng có nhiều năm chi tiêu mạnh tay.

Khi người tiêu dùng “thắt lưng buộc bụng” và ngày càng cân nhắc tới giá trị của những món đồ xa xỉ, hàng đã qua sử dụng trở thành thị trường được quan tâm và nhanh chóng được vận hành theo hướng “chuyên nghiệp hóa”.

Nhiều nền tảng chuyên về hàng xa xỉ “second-hand” nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của thị trường. Đại diện nền tảng Zhuanzhuan chuyên bán đồ đã qua sử dụng cho hay: “Các giao dịch trong phân khúc đồ xa xỉ “second-hand” đang diễn ra rất sôi động.

Sự tăng trưởng của kênh mua bán online và offline thúc đẩy lẫn nhau. Nguồn cung trực tuyến dồi dào cũng kéo tăng trưởng của lĩnh vực này nâng lên, giúp nâng hiệu quả vận hành của nền tảng”.

Theo Daxue Consulting, quy mô thị trường đồ xa xỉ đã qua sử dụng tại Trung Quốc đang rất lớn, dự báo đạt 30 tỷ USD trong năm 2025, tăng mạnh từ mức 8 tỷ USD trong năm 2020, tương đương mức tăng 275%.

“Bước ngoặt tiêu dùng xuất hiện trong đại dịch Covid-19”, ông Jacques Roizen, giám đốc điều hành mảng tư vấn của Digital Luxury Group, nhận định.

Khi người Trung Quốc buộc phải dừng mọi kế hoạch du lịch nước ngoài trong thời gian xảy ra đại dịch, họ chuyển sang các nền tảng thương mại điện tử nội địa uy tín để thỏa mãn nhu cầu mua sắm hàng hiệu.

Chính niềm tin mà những nền tảng này tạo dựng được nơi người tiêu dùng đã mở đường cho sự đón nhận thị trường đồ hiệu đã qua sử dụng.

“Khi người tiêu dùng Trung Quốc cảm thấy thoải mái với việc mua hàng hiệu ở ngoài các cửa hàng chính hãng, điều này đồng nghĩa với việc họ cũng có thể chấp nhận đồ hiệu second-hand”, ông Roizen đánh giá. Những định kiến về hàng đã qua sử dụng, như hàng giả, hàng kém chất lượng, đang dần bị xóa bỏ.

Kinh tế chững lại, người tiêu dùng chọn thứ “đáng tiền”

Các nhà phân tích cho rằng sự bùng nổ của thị trường đồ xa xỉ đã qua sử dụng còn bắt nguồn từ lượng đồ xa xỉ khổng lồ vốn đã được tích lũy tại Trung Quốc trong nhiều năm tăng trưởng kinh tế “nóng”.

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế đang có nhiều biến động như hiện nay, người tiêu dùng tại Trung Quốc cũng đánh giá lại cách tiêu dùng.

Bên trong một cửa hàng bán đồ hiệu đã qua sử dụng tại Trung Quốc. Ảnh: New York Post.

Ông Xu Tianchen, chuyên gia của bộ phận nghiên cứu và phân tích độc lập thuộc The Economist Group, phân tích: “Thị trường second-hand thường phát triển khi nền kinh tế đã có nhiều thành tựu nổi bật. Sau 20 năm kinh tế Trung Quốc phát triển bùng nổ, lượng hàng xa xỉ lớn mà người Trung Quốc sở hữu tạo tiền đề cho việc mua bán đồ đã qua sử dụng”.

Ông Xu nhận định người tiêu dùng tại Trung Quốc đang thắt chặt chi tiêu và ưu tiên giá trị thật hơn là sự phô trương. Phục hồi kinh tế không đồng đều trong giai đoạn hậu đại dịch và cuộc khủng hoảng bất động sản là chất xúc tác mạnh. Nhiều gia đình trung lưu tại Trung Quốc đang chịu tổn thất nặng nề từ cuộc khủng hoảng trong thị trường nhà đất, khiến họ buộc phải tính toán chi tiêu chặt chẽ.

Chị Zhang, 34 tuổi, từng là chủ nhà hàng tại Thâm Quyến, đã chuyển sang mua đồ “second-hand” sau khi đóng cửa hàng hai năm trước. “Túi xách hàng hiệu bây giờ quá đắt, mà kiếm tiền thì khó hơn rất nhiều. Túi đã qua sử dụng là lựa chọn hợp lý: chất lượng tốt, nguồn gốc được bảo đảm, giá rẻ hơn đáng kể”, chị Zhang nói.

Ở chiều ngược lại, ngày càng nhiều phụ nữ trung niên tại Trung Quốc bán lại các bộ sưu tập đồ hiệu của bản thân. Ngày càng nhiều người muốn cầm tiền mặt trong tay hơn là chi tiêu phóng tay như trước.

Dù đang tăng trưởng nhanh, thị trường đồ “second-hand” tại Trung Quốc hiện mới chiếm khoảng 5% tổng thị trường đồ xa xỉ, thấp hơn nhiều so với mức 20-30% ở các nước phát triển.

Theo các chuyên gia, để thị trường đồ hiệu “second-hand” tiếp tục bứt phá, vấn đề vẫn nằm ở xây dựng niềm tin và phát triển công nghệ, đặc biệt là khả năng xác thực sản phẩm, nhằm giúp người tiêu dùng vượt qua định kiến về hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực hàng “second-hand”.