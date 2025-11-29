Trung Quốc tiến sát cuộc đụa tên lửa với Mỹ bằng Zhuque-3

Công ty khởi nghiệp LandSpace chuẩn bị phóng tên lửa tái sử dụng đầu tiên vào ngày 29/11. Nếu thành công, vụ phóng sẽ mang lại cú hích lớn cho ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc.

Tên lửa Zhuque-3. Ảnh: LandSpace.

South China Morning Post đưa tin triển vọng Trung Quốc làm chủ tên lửa tái sử dụng đã thu hút sự chú ý lớn từ các chuyên gia hàng không vũ trụ trong và ngoài nước. Thậm chí, Elon Musk - CEO SpaceX, công ty tiên phong công nghệ tái sử dụng tên lửa - cũng bình luận về chủ đề này.

Ngoài tầm quan trọng chiến lược, vụ phóng Zhuque-3 thành công cũng sẽ là cột mốc mới cho ngành hàng không vũ trụ thương mại Trung Quốc, vốn đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây trong bối cảnh Bắc Kinh cạnh tranh với Washington trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Điểm nổi bật của Zhuque-3

Tờ Cailian Press cho biết mọi ánh mắt đang đổ dồn vào vụ phóng Zhuque-3 đầu tiên. Phương tiện của LandSpace có khả năng giảm chi phí đưa thiết bị lên vũ trụ, giúp Trung Quốc đẩy nhanh triển khai các chòm sao vệ tinh quỹ đạo thấp quy mô lớn.

CEO SpaceX dường như rất ấn tượng. Trong bài đăng trên mạng xã hội thảo luận về một số mẫu tên lửa đẩy tái sử dụng của Trung Quốc hồi cuối tháng 10, ông Musk cho rằng các công ty Trung Quốc “đã bổ sung các khía cạnh của Starship vào kiến trúc Falcon 9”. Starship là tên lửa đẩy hiện đại nhất của SpaceX, còn Falcon 9 ám chỉ một trong những tên lửa đẩy tái sử dụng của công ty.

Ông còn cho rằng các thiết kế của Trung Quốc có tiềm năng “đánh bại Falcon 9”, song Starship “ở một đẳng cấp khác”.

Global Times đưa tin hồi tháng 10, Zhuque-3 đã hoàn thành thành công giai đoạn đầu tiên, gồm bài diễn tập tiếp nhiên liệu và thử nghiệm cháy tĩnh - kích hoạt động cơ trong khi vẫn cố định trên bệ phóng. Giai đoạn thứ hai tập trung vào nhiệm vụ phóng lên quỹ đạo, đồng thời thu hồi tầng đẩy đầu tiên.

LandSpace dự kiến thực hiện vụ phóng Zhuque-3 đầu tiên vào ngày 29/11. Ảnh: LandSpace.

Thép không gỉ là vật liệu cấu trúc chính cho thân tên lửa. Tầng thứ nhất và thứ hai của Zhuque-3 có đường kính 4,5 m, trong khi chóp bảo vệ tải trọng có đường kính 5,2 m. Tổng chiều dài của Zhuque-3 là 66,1 m, với khối lượng cất cánh khoảng 570 tấn và lực đẩy cất cánh vượt 750 tấn.

Sau khi thực hiện các nhiệm vụ phóng lên quỹ đạo, Zhuque-3 có thể tự động quay trở lại với độ chính xác cao, hạ cánh mềm tại địa điểm thu hồi và được tái sử dụng.

Trước đó hôm 15/9, Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống đẩy tầng đầu tiên cho tên lửa đẩy nhiên liệu lỏng cỡ lớn Tianlong-3, Tân Hoa Xã đưa tin. Tianlong-3 dài 72 m, có khối lượng cất cánh 600 tấn.

Phương tiện có thể phóng 36 vệ tinh trong một lần duy nhất và hỗ trợ vận chuyển hàng hóa quy mô lớn cho Trạm vũ trụ Trung Quốc, cũng như phóng vệ tinh ở quỹ đạo trung bình và cao. Tianlong-3 cũng là tên lửa đẩy tái sử dụng nhiên liệu lỏng quy mô lớn, với chuyến bay đầu tiên dự kiến ​​diễn ra trong năm 2025.

Theo CCTV, nhiều chuyên gia trong ngành dự đoán trong năm 2025, Trung Quốc sẽ chứng kiến chuyến bay đầu tiên của một số tên lửa tái sử dụng như Lijian-2 và Long March 12A.

Trọng tâm của Trung Quốc

Ngành công nghiệp vũ trụ thương mại của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh chóng trong vài năm qua. Tính đến ngày 24/11, cả nước có hơn 90.000 công ty liên quan tới vũ trụ, gần 60% trong số này thành lập trong 3 năm qua.

Theo phân tích của Trung tâm Phát triển Công nghiệp Thông tin Trung Quốc, ngành công nghiệp vũ trụ thương mại đã vượt mốc 1.000 tỷ NDT ( 141 tỷ USD ) vào năm 2020.

Kể từ đó, ngành duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 22%, Tân Hoa Xã đưa tin. Phân tích dự đoán ngành công nghiệp vũ trụ thương mại của Trung Quốc sẽ đạt giá trị thị trường 2.800 NDT trong năm 2025.

Trong báo cáo công bố hôm 23/11, Citic Securities lưu ý các công ty Trung Quốc đã phóng tên lửa nhiên liệu lỏng tương đương với Falcon 1 của SpaceX. Giai đoạn tiếp theo sẽ phát triển các phương tiện phóng hạng trung có thể tái sử dụng tương tự Falcon 9.

Thử nghiệm hệ thống tầng đẩy giai đoạn đầu tiên cho Tianlong-3 trên bệ phóng ngoài khơi tỉnh Sơn Đông ngày 15/9. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Báo cáo cho biết thêm những phương tiện cỡ lớn hơn sẽ hỗ trợ triển khai các vệ tinh Internet GuoWang và Qianfan nhằm cung cấp giải pháp thay thế cho Starlink của Elon Musk, cũng như các vệ tinh có năng lực tính toán "khắc phục những hạn chế về khả năng tải trọng và chi phí phóng".

Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng đang nỗ lực tạo môi trường thuận lợi phát triển lĩnh vực truyền thông vệ tinh trong nước.

Hôm 22/11, tại Hội nghị Internet Công nghiệp 5G+, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã công bố kế hoạch thử nghiệm thương mại các dịch vụ Internet vạn vật (IoT) dựa trên vệ tinh.

Trong khi đó, Cục Quản lý Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Nhà nước thông báo tuyển dụng, trong đó có một vị trí quản lý hàng không vũ trụ thuộc Cục Không gian Thương mại mới thành lập.

"Việc thành lập Cục Không gian Thương mại sẽ hợp nhất các chức năng liên quan trước đây vốn nằm rải rác giữa nhiều cơ quan, cho phép phối hợp hoạt động của ngành công nghiệp vệ tinh ở cấp độ cao hơn", Citic Securities cho biết trong báo cáo.

"Cục mới cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu quả của các quy trình chủ đạo, như phê duyệt phóng vệ tinh thương mại và cấp giấy phép vận hành vệ tinh", báo cáo cho biết thêm.