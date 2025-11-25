Trung Quốc phóng tàu khẩn cấp giải cứu 3 phi hành gia trên trạm vũ trụ

Trưa 25/11, tàu vũ trụ Thần Châu-22 của Trung Quốc rời bệ phóng và đi vào quỹ đạo, thực hiện sứ mệnh khẩn cấp để đón 3 phi hành gia trên trạm vũ trụ Thiên Cung.

Sứ mệnh bất thường diễn ra sau khi một tàu vũ trụ của nước này bị hư hại do va và rác vũ trụ, khiến 3 phi hành gia phải ở lại trạm vũ trụ lâu hơn dự kiến.

Tàu Thần Châu-22 được phóng lên bằng tên lửa Trường Chinh-2F từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở vùng tây bắc Trung Quốc, Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết trong thông cáo.

Video do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV phát cho thấy tên lửa rực sáng khi lao vào không gian.

Tàu vũ trụ sẽ di chuyển tới trạm vũ trụ Thiên Cung, nơi 3 phi hành gia đang chờ được trở về Trái đất.

“Tàu vũ trụ đã tách thành công khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo như kế hoạch. Nhiệm vụ phóng đã thành công”, CMSA cho biết trong thông cáo đăng trên tài khoản WeChat chính thức.

Ngày 5/11, tàu Thần Châu-20 dự kiến đưa 3 phi hành gia Trung Quốc trở về Trái đất nhưng bị bất ngờ gặp sự cố va chạm với mảnh vỡ không gian, khiến cửa sổ khoang bị nứt. Vấn đề này buộc cơ quan vũ trụ Trung Quốc quyết định điều tàu Thần Châu-21, con tàu duy nhất còn đủ điều kiện bay, đưa nhóm phi hành gia luân chuyển lên trạm vũ trụ vào cuối tháng 10.

Tàu Thần Châu-22 thực hiện nhiệm vụ đưa đồ tiếp tế cho trạm Thiên Cung, thiết bị để sửa vết nứt trên của khoang tàu Thần Châu-20, cùng với trái cây và rau tươi cho các phi hành gia.

Sau khi đến nơi, tàu sẽ neo tại trạm đến khoảng tháng 4/2026 rồi đưa phi hành đoàn Thần Châu-21 trở về Trái đất, CMSA cho biết.

Từ năm 2021, các sứ mệnh Thần Châu đã đưa các nhóm phi hành gia lên trạm Thiên Cung để thực hiện nhiệm vụ luân chuyển định kỳ 6 tháng. Quy trình an toàn của Trung Quốc luôn yêu cầu phải có 1 tên lửa đẩy và 1 tàu Thần Châu dự phòng.

Vì tàu Thần Châu-22 và tên lửa đẩy đã được bố trí sẵn tại trung tâm phóng Tửu Tuyền, các cơ quan Trung Quốc chỉ mất 16 ngày để thực hiện nhiệm vụ phóng khẩn cấp, CMSA cho biết.

Trước đó, hai phi hành gia NASA từng mắc kẹt suốt 9 tháng trên Trạm Vũ trụ quốc tế vì tàu gặp sự cố.

Mỹ và Trung Quốc đều đang nghiên cứu quy trình vận hành và công nghệ vũ trụ để chạy đua đưa phi hành gia lên Mặt trăng trước hoặc vào năm 2030.