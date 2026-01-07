Ông Trump cảnh báo nguy cơ bị luận tội nếu thua cuộc bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Trump ngày 6/1 cảnh báo các nghị sĩ đảng Cộng hòa rằng nếu đảng này không giữ được quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, thì nhiều khả năng ông sẽ bị đảng Dân chủ luận tội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước các nghị sỹ đảng Cộng hoà trong một phiên họp tại thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Chúng ta phải thắng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bởi vì nếu không thắng thì họ sẽ tìm ra lý do để luận tội tôi. Tôi sẽ bị luận tội”.

Những phát biểu trên của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, phần lớn cử tri Mỹ cho rằng đất nước đang đi sai hướng, trong khi kinh tế là mối quan tâm hàng đầu.

Bên cạnh đó, việc Mỹ thực hiện cuộc tấn công vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro mà không thông báo cho Quốc hội đã khiến các nghị sỹ của đảng Dân chủ phản đối gay gắt.

Nghị sĩ Dân chủ bang California Maxine Waters cho rằng, hành động này có thể dấy lên khả năng luận tội ông Trump và kêu gọi không thể thụ động trước những hành động cực đoan như vậy.

Toàn bộ Hạ viện và một phần ba Thượng viện sẽ tái tranh cử vào tháng 11 tới, qua đó quyết định khả năng đảng Cộng hòa tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự trong hai năm cuối nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Hiện đảng Cộng hoà của ông Trump đang chiếm đa số ít tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện.

Ông Trump là tổng thống Mỹ duy nhất từng bị luận tội hai lần tại Hạ viện, song đều được Thượng viện tuyên trắng án do không đạt đủ đa số hai phần ba phiếu cần thiết để kết tội.

Lần luận tội đầu tiên diễn ra vào năm 2019, khi Hạ viện cáo buộc ông gây sức ép buộc Ukraine điều tra đối thủ chính trị khi đó là Joe Biden, trong đó có việc tạm giữ hàng trăm triệu USD viện trợ quân sự đã được Quốc hội phê chuẩn. Năm 2021, ông Trump bị luận tội lần thứ hai liên quan tới vai trò của ông trong các sự kiện xung quanh vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1, khi ông tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử.