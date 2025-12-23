Chuyên gia: Cuộc xung đột tại Ukraine có thể kết thúc trong năm 2026

Nhận định được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) không đạt được đồng thuận về việc sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa để tạo nguồn cho một khoản vay dành cho Ukraine.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị trúng tên lửa Nga ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 10/12/2024. Ảnh: AA/TTXVN.

Theo TASS, nhà bình luận ngoại giao Jamie Dettmer của tờ Politico cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine có thể kết thúc trong năm 2026 với các điều khoản hết sức bất lợi cho Kyiv.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) không đạt được đồng thuận về việc sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa để tạo nguồn cho một khoản vay dành cho Ukraine.

Theo ông Dettmer, việc không đạt được thỏa thuận nói trên khiến Kyiv mất đi một nguồn tài trợ được bảo đảm trong ít nhất 2 năm tới. Nhà bình luận bày tỏ nghi ngờ rằng gói vay trị giá 90 tỷ euro mà EU đã thống nhất sẽ không đủ để giúp Ukraine duy trì khả năng thanh toán.

Ngoài ra, ông Dettmer cho rằng một số quốc gia khác có thể cùng với Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia từ chối tham gia kế hoạch vay nợ chung của EU, vốn đã bị 3 nước này phản đối vào tuần trước.

Chuyên gia Dettmer cũng lưu ý Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục nắm quyền trong giai đoạn 2026-2027, do đó “không có lý do gì để trông đợi Washington cung cấp thêm nguồn tài chính."

Hội nghị thượng đỉnh EU đã kết thúc sớm vào sáng 19/12, sau 17 giờ đàm phán nhưng không đạt được đột phá nhằm vượt qua lập trường phản đối của Bỉ hoặc đạt thỏa thuận về việc tịch thu tài sản của Nga.

Các bên tham gia nhất trí tiếp tục đóng băng vô thời hạn số tài sản này, đồng thời thừa nhận không có triển vọng thực tế về việc Nga tự nguyện hoàn trả trong tương lai gần.

Trước đó, Ủy ban châu Âu khẳng định Ukraine đã mất khả năng thanh toán, qua đó khẳng định EU không thể cấp thêm các khoản vay và buộc phải chuyển sang hình thức tài trợ trực tiếp cho Kyiv thông qua viện trợ không hoàn lại.