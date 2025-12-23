Tổng thống Trump lên tiếng về diễn biến đàm phán Ukraine - Nga

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, mọi người đều đã mệt mỏi vì cuộc xung đột Nga - Ukraine vốn đã kéo dài gần được 4 năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 23/12 cho biết khi phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Palm Beach thuộc bang Florida hôm 22/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tiếp diễn, nhưng không đưa ra nhiều chi tiết cụ thể về tiến triển, các bước tiếp theo hay mốc thời gian.

Khi được các phóng viên hỏi cập nhật về các cuộc thảo luận liên quan đến Ukraine diễn ra tại Miami vào cuối tuần và liệu một cuộc họp ba bên có phải là bước tiếp theo hay không, ông Trump trả lời chung chung rằng: “Các cuộc đàm phán về Ukraine - Nga đang tiến triển”.

“Chúng tôi đang nói chuyện, các cuộc đàm phán diễn ra ổn”, ông Trump nói thêm, nhưng không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.

Khi được hỏi liệu ông có còn thúc đẩy hạn chót vào ngày Giáng sinh hay không, ông Trump một lần nữa không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi phải làm”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết “mọi người đều đã mệt mỏi vì cuộc chiến đó”.

Trong khi ông Trump không đề cập đến việc có xem xét các cuộc đàm phán ba bên hay không, trợ lý hàng đầu của Điện Kremlin là ông Yuri Ushakov trước đó đã bác bỏ khả năng tổ chức các cuộc đàm phán có sự tham gia của Ukraine, Liên bang Nga và Mỹ.

Cuối tuần qua, các quan chức Mỹ đã tiến hành các cuộc trao đổi với cả phái đoàn Ukraine và Liên bang Nga trong khuôn khổ vòng ngoại giao con thoi mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Trong bài phát biểu tối 22/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine đã trở về từ Miami và ông kỳ vọng sẽ nhận được “một bản báo cáo đầy đủ về các văn kiện đã được chuẩn bị”.

Ông nói rằng “một khối lượng công việc rất lớn đã được thực hiện,”, đặc biệt là đối với các văn kiện liên quan đến bảo đảm an ninh và “20 điểm của văn bản chính”.

Ông Zelensky cũng kêu gọi Mỹ tiếp tục gây sức ép lên Liên bang Nga, nhấn mạnh rằng “điều quan trọng là phía Mỹ có thể buộc Moskva đưa ra phản ứng.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm 22/12, theo kênh TVP World của Ba Lan ngày 23/12, Tổng thống Zelensky cho biết các nhà đàm phán đã xây dựng được “một văn bản khung” về các bảo đảm an ninh với sự tham gia của Ukraine, châu Âu và Mỹ, cùng với “một văn kiện riêng biệt giữa chúng tôi và Mỹ - các bảo đảm an ninh song phương”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng gói thỏa thuận này bao gồm một kế hoạch 20 điểm, đồng thời cho biết: “Cho đến nay chưa phải mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng kế hoạch này đã hình thành” và mô tả các dự thảo là “khá vững chắc và xứng đáng”.

Ông Zelensky cho biết các bảo đảm song phương Mỹ - Ukraine sẽ cần một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ, và chính bước này sẽ quyết định liệu các sắp xếp đó có thể có hiệu lực hay không.

“Chính tại đây tồn tại sự khác biệt căn bản so với Bản ghi nhớ Budapest, các thỏa thuận Minsk, hay những sắp xếp khác”, ông Zelensky nói, lập luận rằng sự phê chuẩn của Quốc hội sẽ khiến các cam kết mang tính ràng buộc về pháp lý và chính trị, thay vì chỉ mang tính tuyên bố.

Bên cạnh đó là một gói răn đe, theo Tổng thống Zelensky, đó là vấn đề quân đội Ukraine với quy mô 800.000 người sẽ được trang bị những gì và sẽ có những năng lực nào.

Những phát biểu này được đưa ra sau những ngày cuối tuần dày đặc các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt tại Miami, trong đó các đại diện Ukraine và Liên bang Nga gặp gỡ các quan chức Mỹ theo hình thức riêng rẽ.

Các đặc phái viên Mỹ mô tả các cuộc thảo luận là mang tính xây dựng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có đột phá.