Mỹ tiết lộ 'đột phá' trong đàm phán Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ những bước tiến mới trong cuộc đàm phán hòa bình Ukraine sau các cuộc tham vấn Nga-Mỹ, đồng thời đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc về sự ổn định chính trị và an ninh hạt nhân tại châu Âu.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh: THX/TTXVN





Sau các cuộc tham vấn giữa Nga và Mỹ diễn ra tại Miami, Phó Tổng thống Vance tuyên bố đã có “bước đột phá” trong tiến trình đàm phán giải quyết xung đột Ukraine, mà theo ông, là tất cả các vấn đề hiện đều đã được đưa ra công khai.

Tuy nhiên, ông lưu ý triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn, đồng thời nhận định vấn đề lãnh thổ đang làm chậm đáng kể tiến trình đàm phán.

Ngoài ra, ông Vance tiết lộ khả năng kiểm soát chung đối với Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng đang được thảo luận trong khuôn khổ các cuộc đàm phán về giải pháp cho Ukraine, bên cạnh câu hỏi liệu cơ sở này nên do một hay nhiều bên cùng quản lý.

Ngoài vấn đề Ukraine, Phó Tổng thống Vance cũng cảnh báo về rủi ro hạt nhân tại châu Âu. Cụ thể trong bối cảnh biến động chính trị, ông lo ngại vũ khí hạt nhân trên "lục địa già" có nguy cơ rơi vào tay những lực lượng có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho Mỹ.

Ông đặc biệt cảnh báo về tư tưởng cực đoan đang ảnh hưởng trong chính giới châu Âu hiện nay. Cũng theo Phó Tổng thống Mỹ, chính sách kinh tế của châu Âu đã dẫn tới tình trạng trì trệ trên diện rộng, trong khi chính sách nhập cư gây ra sự bất bình ngày càng lớn trong bộ phận dân cư bản địa.

Trong những ngày qua, các đại diện cấp cao của Ukraine và Nga, cùng các đồng minh châu Âu của Kyiv, đã có mặt tại bang Florida (Mỹ) để tham gia một loạt cuộc tiếp xúc riêng rẽ do đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff chủ trì.

Tuy nhiên, bất chấp hàng loạt cuộc gặp cấp cao diễn ra trong những tuần gần đây, hiện vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng cho thấy các rào cản then chốt trong tiến trình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm sắp được tháo gỡ.

Chiến dịch ngoại giao dồn dập này diễn ra sau khi Washington hồi tháng trước công bố kế hoạch hòa bình 28 điểm. Kế hoạch này sau đó đã được chỉnh sửa với sự tham gia của Ukraine và châu Âu, song nội dung cụ thể chưa được công bố.