Rò rỉ chất phóng xạ tại lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới ở Fukui (Nhật)

Lại xảy thêm một sự cố rò rỉ phóng xạ nữa liên quan đến các lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản.

Nhà máy điện nguyên tử Fugen và mặt cắt lò phản ứng đang được tháo dỡ. Ảnh: JAEA.

Theo Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản (NRA), sự cố đã xảy ra hôm nay (23/12), trong quá trình tháo dỡ lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới Fugen – một nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Fukui – miền Trung Nhật Bản. Theo thông tin ban đầu một lượng nước khoảng 20ml có chứa Tritium với nồng độ phóng xạ cao đã bị rò rỉ ra môi trường.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin về việc các nhân viên đang phụ trách tháo dỡ lò phản ứng bị nhiễm phóng xạ và Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản vẫn đang tiến hành điều tra để xác định xem phóng xạ có bị rò rỉ ra môi trường bên ngoài nhà máy hay không, trong khi việc đo đạc nồng độ phóng xạ tại hiện trường cho thấy không có hiện tượng bất thường.

Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện Cơ quan nghiên cứu – phát triển năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA) cho biết: “Hiện nay, trong quá trình tháo dỡ lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới Fugen, việc tháo nước từ các ống dẫn của lò phản ứng đang được tiến hành, và trong quá trình đó, đã phát hiện rò rỉ. Cho đến nay, vẫn chưa ghi nhận hiện tượng nhiễm xạ. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra cụ thể”.

Trước đó, do ảnh hưởng của trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra đêm 8/12 tại khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông của tỉnh Aomori, đã xảy ra sự cố tràn nước phóng xạ của một nhà máy tái xử lý các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng ở Aomori. Rất may, toàn bộ nước có chứa phóng xạ bị tràn đều tập trung tại các rãnh ngăn được thiết kế nhằm chống lan tràn ô nhiễm, do đó, đã không xảy ra ảnh hưởng của phóng xạ đối với môi trường xung quanh. Mặc dù, các sự cố này chưa gây thiệt hại cụ thể, nhưng được coi là vấn đề đáng lo ngại, khi nguy cơ xảy ra động đất tại Nhật Bản vẫn đang ở mức rất cao.