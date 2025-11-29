Ổ lừa đảo KK Park mọc ‘chân rết’

Quân đội Myanmar đang trấn áp các trung tâm lừa đảo trực tuyến, song chuyên gia nhận định nỗ lực này như muối bỏ bể vì các nhóm tội phạm sẽ chuyển sang nơi khác hoạt động.

Chính quyền quân sự Myanmar đã bắt giữ hơn 10.000 công dân nước ngoài trong 9 tháng qua. Ảnh: Reuters.

Hoạt động của KK Park - một khu phức hợp chuyên lừa đảo qua mạng và buôn người lớn hàng đầu Đông Nam Á - không hề kín đáo. Tọa lạc tại thị trấn Myawaddy của Myanmar ngay sát biên giới với Thái Lan, khu phức hợp rộng lớn này được bảo vệ nghiêm ngặt, với các tòa nhà cao tầng, ký túc xá, văn phòng, nhà hàng và bệnh viện.

Hồi cuối tháng 10, chính quyền quân sự Myanmar đã vào cuộc và bắt giữ hàng nghìn người tại KK Park. Tới ngày 18/11, giới chức tiếp tục nhắm vào một trung tâm khét tiếng khác tên Shwe Kokko, gần Myawaddy, Politico đưa tin.

Để đảm bảo triệt tận gốc, giới chức cho phá hủy toàn bộ tòa nhà bằng thuốc nổ. Giải pháp này chỉ là một trong những bước đi dập tắt mạnh tay các trung tâm lừa đảo của giới chức Myanmar thời gian gần đây.

Tuy nhiên, New York Times dẫn lời các nhân viên và chuyên gia nhận định chiến dịch trấn áp lần này chỉ mang tính tượng trưng. Còn ABC News nhận định những gì đã làm thời gian qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Muối bỏ bể

Truyền thông nhà nước Myanmar đã đưa tin về hoạt động nổ tung khu nhà và nghiền nát hàng trăm máy tính bằng xe lu suốt nhiều ngày. Thiếu tướng Zaw Min Tun - phát ngôn viên của chính quyền quân sự - khẳng định đây là bằng chứng cho thấy quân đội sẽ “xóa sổ hoàn toàn các hoạt động lừa đảo trực tuyến từ gốc rễ”.

“Chúng tôi nỗ lực ngăn chặn mọi khả năng hoạt động cờ bạc trực tuyến tái diễn. Để làm được điều đó, chúng tôi đã phá hủy 100% các tòa nhà trong khu vực”, ông nói.

Chính quyền quân sự Myanmar phủ nhận mọi liên quan tới các tổ chức tội phạm có tổ chức. Ngoài ra, từ năm 2023, họ chịu áp lực từ Trung Quốc, khi nhiều công dân Trung Quốc là nạn nhân buôn người và lừa đảo. Sự can thiệp gần đây của Mỹ, thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo, gây thêm áp lực lên Trung Quốc.

Naing Mg Zaw, phát ngôn viên của BGF - một đơn vị thuộc quân đội Myanmar, phủ nhận chiến dịch trấn áp do sức ép từ Mỹ hay Trung Quốc. “Chúng tôi quyết định trấn áp các trung tâm lừa đảo, và thời điểm trùng hợp ngẫu nhiên. Trong vòng vài ngày, chúng tôi sẽ dẹp sạch cho tới khi không còn gì”, ông nói.

Theo báo cáo hôm 24/11 trên tờ Myanma Alinn, chiến dịch tại Shwe Kokko đã bắt giữ 1.746 người nước ngoài trong 6 ngày. Giới chức cũng tịch thu 2.893 máy tính, 21.750 điện thoại di động, 101 thiết bị vệ tinh Starlink, 21 bộ định tuyến internet và lượng lớn các thiết bị khác tại Shwe Kokko.

Ngoài ra, kể từ cuối tháng 1 tới nay, tổng 12.586 người nước ngoài đã bị bắt giữ, trong đó 9.978 người bị trục xuất về nước qua Thái Lan.

Ảnh vệ tinh của khu phức hợp KK Park. Ảnh: Vantor.

Tuy nhiên, Nathan Ruser - nhà phân tích tại Viện Chính sách Chiến lược Australia - cho biết dựa trên hình ảnh vệ tinh, chỉ khoảng 13% tổng diện tích khu phức hợp KK Park bị phá hủy. Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố sẽ san bằng hơn 500 tòa nhà còn lại, nhưng các nhân viên cho biết họ đã chuyển sang các khu nhà khác và tiếp tục hoạt động.

“Việc cho nổ tung một loạt tòa nhà bỏ trống không có nhiều ý nghĩa. Họ chưa thực sự đột kích vào những khu phức hợp này. Chưa có tên trùm KK Park nào bị bắt giữ”, Jacob Sims - nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trung tâm châu Á của Đại học Harvard - nhận định.

Tiếp tục thuê mặt bằng mới

New York Times đã trò chuyện với một số người từng làm việc trong các khu phức hợp. Những chia sẻ từ họ đã phơi bày khó khăn trong việc xóa bỏ hoàn toàn các mạng lưới tội phạm.

Min Thu Win, người từng làm việc tại Shwe Kokko, cho biết những kẻ canh gác đã yêu cầu mọi người về nhà vào tuần trước “vì có nguy cơ đột kích”.

Binh lính thu giữ hàng chục thiết bị đầu cuối Internet vệ tinh Starlink từ trung tâm lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Myanmar Military True News Information Team.

Còn Sandy Lin đang làm ca đêm tại một trung tâm lừa đảo ở KK Park hôm 22/10 thì mọi người xung quanh bắt đầu chạy tán loạn bởi “có binh linh đang tới”. Công việc của Lin là nhắm mục tiêu vào những người trên 50 tuổi trên Instagram, lấy thông tin liên lạc của họ để chuyển vào nhóm chat. Lin phải tìm được 2 nạn nhân mỗi ngày, nếu không sẽ bị trừ 1,6 USD từ mức lương hàng tháng 460 USD .

“Công ty đã thuê một tòa nhà mới gần Myawaddy, có tên 25 Acre. Vì mọi người trong công ty đều tham gia cùng một nhóm Telegram, nếu ai muốn tiếp tục làm việc thì tới địa điểm mới đó”, Lin kể.

Than Soe trốn khỏi KK Park và bị quỵt “lương”. Hiện anh làm việc ở một khu phức hợp khác có tên Apollo Park. "Quân đội đăng tải những video phá hủy máy tính và điện thoại, nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Họ có thể mua máy tính mới bất cứ lúc nào. KK Park chưa thực sự bị tiêu diệt", anh nói.

Trong báo cáo năm 2023, Liên Hợp Quốc ước tính có ít nhất 120.000 người trên khắp cả nước mắc kẹt trong các hoạt động lừa đảo. Jason Tower - chuyên gia cấp cao tại Sáng kiến ​​toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia - ước tính có khoảng 25.000 người làm việc tại KK Park trước khi nơi này bị triệt phá, và việc loại bỏ khoảng 10.000 cá nhân khắp cả nước khó tác động tới toàn bộ đường dây.