Ấn Độ quyết liệt trấn áp lừa đảo

Ấn Độ yêu cầu các hãng điện thoại bán sản phẩm tại quốc gia này phải cài sẵn ứng dụng an ninh mạng của chính phủ, ứng dụng này không thể bị gỡ bỏ.

Điện thoại iPhones bày bán tại cửa hàng ở Mumbai (Ấn Độ). Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại thông minh có bán sản phẩm vào quốc gia này phải cài đặt sẵn một ứng dụng an ninh mạng do nước này phát triển trên tất cả thiết bị mới. Người dùng sẽ không thể gỡ bỏ ứng dụng này sau khi mua sản phẩm.

Chỉ đạo này được Bộ Viễn thông Ấn Độ đưa ra trong một văn bản chỉ đạo không công bố chính thức. Động thái này được dự đoán sẽ gây tranh cãi với hãng Apple và các tổ chức bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

Yêu cầu được Bộ Viễn thông Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang đối mặt với làn sóng gia tăng tội phạm mạng và các vụ tấn công vào hệ thống an ninh mạng.

Theo văn bản ngày 28/11, các hãng sản xuất điện thoại thông minh có 90 ngày để đảm bảo ứng dụng Sanchar Saathi của chính phủ Ấn Độ được cài sẵn trên mọi thiết bị mới, người dùng không thể vô hiệu hóa ứng dụng.

Với những máy đã nằm trong chuỗi cung ứng, các nhà sản xuất phải đưa ứng dụng vào hoạt động thông qua các bản cập nhật phần mềm.

Sanchar Saathi là ứng dụng giúp chặn và truy tìm điện thoại bị đánh mất hoặc bị mất cắp trên toàn bộ các hệ thống mạng viễn thông tại Ấn Độ. Ứng dụng này hoạt động dựa trên số IMEI, có khả năng hỗ trợ người dùng xác minh các thuê bao di động có dấu hiệu gian lận.

IMEI là dãy số từ 14 đến 17 chữ số gắn với mỗi thiết bị. Đây là công cụ để nhà mạng chặn truy cập đối với điện thoại bị báo mất.

Ứng dụng Sanchar Saathi sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung cho phép người dùng khóa và truy tìm thiết bị, đồng thời góp phần ngăn chặn điện thoại giả lưu hành trên thị trường.

Chính phủ Ấn Độ khẳng định ứng dụng này là tuyến phòng thủ quan trọng trước các mối đe dọa an ninh mạng, đồng thời có thể hỗ trợ người dùng truy vết thiết bị thất lạc.

Tính đến nay, ứng dụng Sanchar Saathi đã được tải hơn 5 triệu lần kể từ khi ra mắt hồi tháng 1, hỗ trợ chặn hoạt động của hơn 3,7 triệu điện thoại bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, giúp phát hiện và chặn hơn 30 triệu thuê bao có hoạt động gian lận, lừa đảo.

Động thái mới của Ấn Độ nối bước nhiều quốc gia khác trong việc ban hành quy định nhằm ngăn chặn việc dùng điện thoại bị đánh cắp, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng các ứng dụng dịch vụ công.

Hãng Apple từng nhiều lần bất đồng với cơ quan viễn thông Ấn Độ về việc cài đặt ứng dụng chống spam. Hiện Apple cũng nằm trong danh sách các hãng phải tuân thủ chỉ đạo mới, cùng với Samsung, Vivo, Oppo và Xiaomi.

Ấn Độ hiện là một trong những thị trường viễn thông lớn nhất thế giới với hơn 1,2 tỷ thuê bao. Theo ước tính của Counterpoint Research, điện thoại iPhone chỉ chiếm khoảng 4,5% trong tổng số 735 triệu điện thoại được sử dụng tại Ấn Độ tính tới giữa năm 2025. Phần lớn điện thoại sử dụng tại Ấn Độ chạy trên hệ điều hành Android.

Hiện tại, Apple, Google, Samsung, Xiaomi và Bộ Viễn thông Ấn Độ đều không phản hồi yêu cầu bình luận.