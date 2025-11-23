Ấn Độ lắp máy lọc không khí ngoài đường

Đối mặt mức AQI vượt 190, Jaipur triển khai trụ lọc không khí cao 8m tại các nút giao đông nhất, kỳ vọng giảm bụi mịn và cải thiện chất lượng không khí giữa làn tranh cãi về hiệu quả thực tế.

Máy lọc không khí tại thành phố Jaipur. Ảnh: Bhagirath.

Jaipur - một trong những đô thị ô nhiễm nhất Ấn Độ - đã bắt đầu vận hành loạt trụ lọc không khí ngoài trời đầu tiên vào ngày 15/11, sau khi hoàn tất lắp đặt trong đêm 12-13/11, Times of India đưa tin.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại thành phố liên tục ở mức “xấu”, vượt ngưỡng 190 và gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

Những trụ lọc khổng lồ cao khoảng 8 mét được bố trí tại các điểm có lưu lượng giao thông và người đi bộ lớn như Jawahar Circle và đường Tonk.

Mỗi trụ có thể xử lý tới gần 1 triệu m3 không khí mỗi giờ, sử dụng công nghệ PAMARES chuyên lọc bụi mịn, khói và các hạt vi mô. Khi đi vào vận hành toàn phần, hệ thống sẽ hoạt động liên tục 24/7 với kỳ vọng giảm đáng kể nồng độ bụi tại các khu vực trọng điểm.

Theo chính quyền thành phố, việc lắp đặt thí điểm tại các nút giao thông đông đúc nhằm tối ưu hóa hiệu quả cải thiện chất lượng không khí - nơi người dân có thể cảm nhận rõ sự thay đổi.

Song song đó, Jaipur đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ cơ chế hoạt động của trụ lọc cũng như lý do chúng được đặt ở các khu vực có mật độ di chuyển cao.

Cận cảnh máy lọc không khí được lắp trên các cột cao 8 m tại Jaipur. Ảnh: Bhagirath.

Người dân được khuyến nghị phối hợp áp dụng các biện pháp bổ trợ như hạn chế khí thải phương tiện, tránh đốt rác ngoài trời và ưu tiên các hình thức di chuyển thân thiện môi trường. Cách tiếp cận kết hợp công nghệ và giảm phát thải tại nguồn được chính quyền kỳ vọng sẽ cải thiện toàn diện chất lượng không khí đô thị.

Tuy vậy, giải pháp mới nhanh chóng tạo ra luồng tranh luận trái chiều. Một video đăng trên nền tảng X của tài khoản Indian Tech & Infra hôm 13/11 giới thiệu Jaipur là thành phố đầu tiên ở Ấn Độ lắp đặt máy lọc không khí đường phố đã thu hút hơn 3,7 triệu lượt xem.

Nhiều bình luận mỉa mai đặt câu hỏi về tính thực tế, thậm chí châm biếm rằng “tôi đã lắp máy lọc nước dưới Ấn Độ Dương” hay “dùng điều hòa không khí trên dãy Himalaya”.

Một số ý kiến cho rằng các trụ lọc trông kỳ quặc và chỉ có tác dụng hạn chế trong môi trường mở, khó giải quyết những nguồn phát thải cốt lõi như xe cộ, bụi đường hay công nghiệp. Họ cho rằng thành phố nên ưu tiên các giải pháp căn cơ hơn, đặc biệt là trồng cây và mở rộng mảng xanh.

Song, theo một số chuyên gia môi trường, dù không thể thay thế vai trò làm sạch tự nhiên của cây cối, các trụ lọc vẫn có thể giảm ô nhiễm đáng kể tại những khu vực có lưu lượng giao thông lớn - nơi nồng độ bụi thường vượt ngưỡng nguy hại.

Chính quyền Jaipur khẳng định toàn bộ hệ thống sẽ được theo dõi liên tục về hiệu suất. Dữ liệu từ cảm biến AQI sẽ được thu thập và phân tích để đánh giá tác động thực tế của các trụ lọc. Dựa trên kết quả, thành phố có thể mở rộng triển khai tại các khu vực khác trong giai đoạn tiếp theo.

Việc lắp đặt trụ lọc không khí được xem là bước khởi đầu trong chiến lược dài hạn ứng dụng công nghệ nhằm kiểm soát ô nhiễm tại Jaipur - thành phố nhiều năm nằm trong nhóm ô nhiễm nhất Ấn Độ và luôn đứng trước áp lực cải thiện môi trường sống cho hơn 4 triệu cư dân.