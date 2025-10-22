Thủ đô Ấn Độ 'xám xịt' vì ô nhiễm không khí

Ngày 21/10, theo IQAir, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại New Delhi là 442, khiến thủ đô của Ấn Độ trở thành thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới. Nồng độ bụi mịn PM 2.5 cao hơn 59 lần so với khuyến nghị hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trong khi đó, Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ (CPCB) cũng đánh giá chất lượng không khí của New Delhi ngày 21/10 "rất kém" với AQI ở mức 350. CPCB coi AQI từ 0-50 là tốt.