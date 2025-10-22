Thủ đô Ấn Độ 'xám xịt' vì ô nhiễm không khí

|
Ngày 20/10, nhiều người dân theo đạo Hindu tại New Delhi đã đốt pháo ăn mừng lễ hội ánh sáng Diwali. Tuần trước, Tòa án Tối cao Ấn Độ nới lỏng lệnh cấm pháo hoa toàn diện ở New Delhi trong lễ hội Diwali, cho phép sử dụng hạn chế "pháo xanh" ít ô nhiễm hơn. Sản phẩm được phát triển bởi các viện nghiên cứu liên bang, cắt giảm lượng khí thải dạng hạt và khí gas khoảng 30%.
Tòa tuyên bố người dân có thể đốt pháo trong những khung giờ cụ thể từ ngày 18-21/10. Tuy nhiên, khói pháo hoa hòa với bụi mịn ô nhiễm theo mùa đã tạo ra bầu không khí đặc quánh tại thủ đô của Ấn Độ vào sáng 21/10.
Ngày 21/10, theo IQAir, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại New Delhi là 442, khiến thủ đô của Ấn Độ trở thành thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới. Nồng độ bụi mịn PM 2.5 cao hơn 59 lần so với khuyến nghị hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trong khi đó, Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ (CPCB) cũng đánh giá chất lượng không khí của New Delhi ngày 21/10 "rất kém" với AQI ở mức 350. CPCB coi AQI từ 0-50 là tốt.
Tình trạng ô nhiễm khó có thể cải thiện trong những ngày tới, khi Bộ Khoa học Ấn Độ dự đoán chất lượng không khí vẫn sẽ ở mức "rất kém đến kém" với AQI từ 201-400. Trong ảnh là cảnh tượng sáng 21/10 trong công viên ở New Delhi.
Tầm nhìn tại một số khu vực trong thành phố cũng giảm khi màn sương xám bao phủ các con phố, tòa nhà cao tầng và di tích lịch sử. "Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế này. Chúng tôi không nhìn thấy gì vì ô nhiễm", Vedant Pachkande - du khách đến thăm New Delhi - chia sẻ với Al Jazeera.
New Delhi và các khu vực lân cận, nơi sinh sống của khoảng 30 triệu người, thường xuyên lọt bảng xếp hạng những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong những tháng thời tiết lạnh. Ô nhiễm không khí bắt nguồn từ không khí lạnh, nặng giữ lại bụi công nghiệp, khí thải từ xe cộ và khói từ các đám cháy nông nghiệp ở các bang xung quanh bay sang.
Chính quyền New Delhi đã thực hiện loạt biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm, như hạn chế hoạt động xây dựng và máy phát điện diesel. Tuy nhiên, các nhà môi trường học nhận định cần có giải pháp dài hạn, như dùng năng lượng sạch và kiểm soát khí thải xe cộ chặt chẽ hơn, để ngăn chặn cuộc khủng hoảng thường niên này.
Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Scientific Reports của Nature Portfolio gần đây, các nhà khoa học Ấn Độ phát hiện số giờ nắng và thời gian ánh sáng Mặt trời mạnh chiếu tới Trái đất đã giảm đều đặn trên hầu hết vùng của Ấn Độ do ô nhiễm không khí gia tăng.
"Chúng tôi thấy tác động lớn hơn ở những khu vực ô nhiễm hơn như miền Bắc Ấn Độ", Manoj K Srivastava, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết. Ông nói thêm lượng ánh nắng giảm có thể ảnh hưởng đến lượng điện Mặt trời mà Ấn Độ tạo ra cũng như năng suất nông nghiệp, đồng thời tác động đến môi trường địa phương và sức khỏe của người dân.
