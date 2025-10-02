Tòa án Ấn Độ cấm bác sĩ kê đơn ‘chữ như gà bới’

Một tòa án ở Ấn Độ gần đây phán quyết yêu cầu các bác sĩ viết rõ tên thuốc bằng chữ in hoa và luyện chữ trong trường y trong giai đoạn chuyển đổi hoàn toàn sang đơn thuốc điện tử.

Mạng xã hội Ấn Độ từng lan truyền chóng mặt bức ảnh chụp đơn thuốc của một bác sĩ ở bang Madhya Pradesh vào năm 2024. Ảnh: Chilukuri Paramathama.

Trong thời đại hầu hết đánh máy, liệu chữ viết tay có thực sự quan trọng?

Tòa án Ấn Độ trả lời là có, nếu người viết là bác sĩ.

Nhiều người tại Ấn Độ, cũng như trên toàn thế giới, thường châm chọc chữ viết tay của bác sĩ. Họ cho rằng chữ bác sĩ xấu tới mức chỉ có dược sĩ mới hiểu được. Gần đây, Tòa án Tối cao Punjab và Haryana phán quyết về tầm quan trọng của chữ viết tay, trong đó nêu rõ “đơn thuốc là quyền cơ bản” vì là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

"Xấu không đọc nổi"

Lệnh của tòa án được đưa ra trong một vụ án không liên quan gì tới chữ viết. Vụ án về các các cáo buộc hiếp dâm, lừa đảo và giả mạo tài liệu của một người phụ nữ. Người phụ nữ cáo buộc người đàn ông nhận tiền, rồi hứa hẹn một công việc trong chính phủ, dàn dựng phỏng vấn và lạm dụng tình dục cô.

Thẩm phán Jasgurpreet Singh Puri thụ lý đơn xin tại ngoại của bị cáo, người phủ nhận cáo buộc. Bị cáo cho rằng mối quan hệ giữa hai người dựa trên sự đồng thuận, và vụ án được đưa ra xét xử do tranh chấp tiền bạc.

Sau khi xem xét báo cáo pháp y do một bác sĩ công viết - người khám cho người đệ đơn, thẩm phán Puri “không hiểu gì”. “Việc này động chạm tới lương tâm của tòa án, bởi chúng tôi không đọc được bất cứ chữ cái nào”, ông viết trong phán quyết.

BBC News đã xem bản sao phán quyết, trong đó kèm báo cáo pháp y và một đơn thuốc dài 2 trang. Nét chữ của bác sĩ nguệch ngoạc tới mức không thể hiểu được chữ cái nào.

"Vào thời điểm công nghệ và máy tính dễ dàng tiếp cận, thật ngạc nhiên khi các bác sĩ công vẫn viết đơn thuốc bằng tay, nhưng chẳng ai đọc nổi ngoại trừ một số dược sĩ”, thẩm phán Puri viết.

Bác sĩ nên chú trọng chữ viết không phải vì tính thẩm mỹ, mà vì một đơn thuốc mơ hồ hoặc dễ gây hiểu nhầm có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Chilukuri Paramathama.

Tòa án yêu cầu chính phủ đưa các khóa học luyện chữ viết tay vào chương trình giảng dạy của trường y và đặt mốc thời gian hai năm triển khai số hóa đơn thuốc. Cho tới khi đó, tất cả bác sĩ phải viết đơn thuốc rõ ràng bằng chữ in hoa, thẩm phán Puri viết.

Tiến sĩ Dilip Bhanushali - Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, với hơn 330.000 bác sĩ thành viên - chia sẻ rằng cơ quan này sẵn sàng chung tay tìm giải pháp. Ông cho biết tại các thành phố và thị trấn lớn, bác sĩ đã chuyển sang kê đơn thuốc điện tử, song ở vùng nông thôn và thị trấn nhỏ vẫn điều này vẫn chưa phổ biến.

"Ai cũng biết nhiều bác sĩ có nét chữ xấu, nhưng do hầu hết bác sĩ đều rất bận rộn, đặc biệt ở các bệnh viện công quá tải", ông Bhanushali nói.

"Chúng tôi khuyến nghị các thành viên tuân thủ hướng dẫn của chính phủ và viết đơn thuốc bằng chữ in hoa để cả bệnh nhân và dược sĩ đều đọc được. Song một bác sĩ khám cho 7 bệnh nhân/ngày thì khả thi, chứ 70 bệnh nhân/ngày thì không thể”, ông nói thêm.

Phán quyết của thẩm phán Puri không phải lần đầu tiên một tòa án Ấn Độ can thiệp vào chữ viết tay của bác sĩ. Một tòa án cấp cao ở bang Odisha chỉ trích “chữ viết ngoằn ngoèo của các bác sĩ”, còn thẩm phán tại tòa án cấp cao Allahabad than thở về "các báo cáo có nét chữ xấu đến mức không đọc nổi”.

Hậu quả nghiêm trọng

Các nghiên cứu không chứng minh được quan niệm thông thường rằng chữ viết của bác sĩ tệ hơn chữ viết của các ngành nghề khác. Tuy nhiên, dư luận cho rằng việc bác sĩ nên chú trọng chữ viết không phải vì tính thẩm mỹ, mà vì một đơn thuốc mơ hồ hoặc dễ gây hiểu nhầm có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, thậm chí bi thảm.

Theo một báo cáo năm 1999 của Tổ chức Y học (IoM), các sai sót y khoa gây ra ít nhất 44.000 ca tử vong có thể ngăn chặn được hàng năm ở Mỹ, trong đó 7.000 ca do chữ viết cẩu thả.

Gần đây, tại Scotland, một phụ nữ đã bị thương do hóa chất sau khi bị kê nhầm kem điều trị rối loạn cương dương cho bệnh khô mắt.

Các cơ quan y tế tại Anh thừa nhận "sai sót về thuốc có mức độ nguy hại và tử vong khủng khiếp", đồng thời nói thêm "việc triển khai hệ thống kê đơn điện tử tại nhiều bệnh viện có thể giảm 50% sai sót".

Các bệnh viện ở khu vực nông thôn hoặc thị trấn nhỏ ở Ấn Độ chưa phổ biến đơn thuốc điện tử. Ảnh: Reuters.

Ấn Độ không có dữ liệu đáng tin cậy về hệ quả từ chữ viết xấu, nhưng trong quá khứ, quốc gia đông dân nhất thế giới từng chứng kiến các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe và tử vong vì đọc nhầm đơn thuốc. Có báo cáo cho biết một phụ nữ bị co giật sau khi uống thuốc trị tiểu đường có tên gần giống thuốc giảm đau ghi trong đơn.

Chilukuri Paramathama - chủ một hiệu thuốc ở thành phố Nalgonda, bang Telangana, miền Nam Ấn Độ - chia sẻ vào năm 2014, ông đã đệ đơn kiến ​​nghị vì lợi ích công cộng lên tòa án tối cao sau tin tức một bé gái 3 tuổi tử vong vì bị tiêm nhầm thuốc hạ sốt.

Chiến dịch kêu gọi cấm hoàn toàn viết tay đơn thuốc đã mang lại kết quả khi vào năm 2016, Hội đồng Y khoa Ấn Độ ra lệnh "mọi bác sĩ phải kê đơn thuốc bằng tên gốc rõ ràng và tốt nhất viết hoa".

Năm 2020, phát biểu trước Quốc hội, Thứ trưởng Y tế Ấn Độ Ashwini Kumar Choubey cho rằng cơ quan y tế ở các bang "được trao quyền kỷ luật với bác sĩ vi phạm lệnh".

Tuy nhiên, gần một thập niên sau, ông Chilukuri và nhiều dược sĩ khác vẫn liên tục nhận đơn thuốc “chữ như gà bới”. Có những đơn thuốc viết nguệch ngoạc tới mức chính ông còn không hiểu được.

Ravindra Khandelwal, Giám đốc điều hành Dhanwantary - một trong những nhà thuốc nổi tiếng nhất thành phố Kolkata với 28 chi nhánh và phục vụ hơn 4.000 khách hàng mỗi ngày - cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự.

"Trong những năm qua, chúng tôi chứng kiến ​​xu hướng dịch chuyển từ đơn viết tay sang đơn điện tử ở các thành phố, nhưng ở vùng ngoại ô và nông thôn thì chưa”, ông nói.

Dược sĩ Dhanwantary “rất giàu kinh nghiệm và có thể giải mã hầu hết đơn thuốc, tuy nhiên có những lúc chúng tôi phải gọi bác sĩ hỏi lại vì chúng tôi phải cấp đúng thuốc”, ông nói thêm.