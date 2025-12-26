Vì sao Mỹ không kích Nigeria dịp Giáng sinh?

Trước khi tiến hành không kích tấn công khủng bố tại Nigeria trong ngày 25/12, Mỹ đã có nhiều động thái cảnh báo trước.

Tổng thống Trump phát biểu trước dịp lễ Giáng sinh tại Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters

Ngày 25/12, Mỹ chính thức tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Nigeria. Theo Tổng thống Trump, đây là những kẻ đã tàn sát dã man những người Cơ đốc giáo vô tội "ở mức độ chưa từng thấy trong nhiều năm, thậm chí là chưa từng thấy trong nhiều thế kỷ qua”.

Trước đó, trong tháng 10 và 11, chính quyền của ông Trump đã có nhiều động thái cảnh báo trước đối với Nigeria.

Ngày 23/10, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria đã kêu gọi công dân hạn chế di chuyển đến nước này, do "nguy cơ cao xảy ra các cuộc tấn công khủng bố". Anh, Canada và Australia cũng đưa ra cảnh báo tương tự.

Ngày 27/10, chính phủ Mỹ yêu cầu các nhân viên ngoại giao thuộc diện không khẩn cấp và gia đình của họ rời khỏi thủ đô Abuja của Nigeria vì "nguy cơ bị tấn công khủng bố cao".

Trong năm nay, Abuja, thủ đô có 6 triệu dân của Nigeria, đã chứng kiến các phần tử nổi dậy có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố sẽ thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô.

Hình ảnh đòn không kích của Mỹ tại Nigeria Ngày 25/12, Bộ Chiến tranh Mỹ đăng clip ghi lại cảnh quân đội Mỹ tiến hành không kích tại Nigeria lên mạng xã hội X. Đăng tải này không cung cấp thêm thông tin cụ thể nào, ngoài việc dẫn lại bài đăng của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social, khẳng định Mỹ đã tiến hành không kích tại Nigeria.

Trong bài đăng hôm 31/10 khi tuyên bố việc xếp hạng Nigeria vào nhóm các “quốc gia đặc biệt đáng quan ngại”, ông Trump cho biết ông đã chỉ đạo các Hạ nghị sĩ Riley Moore và Tom Cole “ngay lập tức điều tra vấn đề này”.

Trước đó, Ủy ban Lưỡng đảng Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) vốn đã kêu gọi chính phủ Mỹ đưa Nigeria vào danh sách các “quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” trong báo cáo thường niên năm 2025, nhấn mạnh tình trạng đàn áp tôn giáo đối với cả tín đồ Cơ đốc giáo và Hồi giáo tại Nigeria.

Ngày 1/11, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cảnh báo sẽ chấm dứt toàn bộ viện trợ và “ra tay mạnh mẽ” tại Nigeria để “xóa sổ những kẻ khủng bố”, nếu chính quyền Nigeria không ngăn chặn các vụ sát hại người Cơ đốc giáo.

Ngày 2/11, Tổng thống Trump cho biết có thể sẽ triển khai binh sĩ Mỹ hoặc tiến hành không kích tại Nigeria, đồng thời chỉ đạo Bộ Chiến tranh Mỹ “chuẩn bị cho khả năng hành động” nhằm phản ứng các vụ tấn công nhắm vào cộng đồng Cơ đốc giáo tại Nigeria.

“Tôi đang cân nhắc nhiều khả năng. Những kẻ khủng bố đang sát hại nhiều tín đồ Cơ đốc giáo ở Nigeria, chúng tôi sẽ không để điều đó tiếp diễn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngày 2/11.

Ngay sau phát biểu của Tổng thống Trump, ông Daniel Bwala - người phát ngôn của Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu - cho biết Nigeria hoan nghênh mọi hỗ trợ của Washington trong cuộc chiến chống khủng bố, với điều kiện Mỹ phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nigeria.

Ông nhấn mạnh hai bên vẫn là đối tác trong nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Ông Bwala cũng nói về khả năng sẽ diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong thời gian tới.

Là quốc gia đông dân nhất châu Phi, Nigeria có hơn 200 nhóm sắc tộc theo Cơ đốc giáo, Hồi giáo và các tín ngưỡng bản địa. Đất nước này nhiều năm qua chìm trong các vụ bạo lực do xung đột sắc tộc, tranh chấp tài nguyên và hoạt động của các tổ chức cực đoan như Boko Haram. Ước tính hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, chủ yếu ở khu vực miền Bắc Nigeria.

Tình cảnh của tín đồ Cơ đốc giáo tại Nigeria từ lâu đã là chủ đề được giới chính trị gia bảo thủ tại Mỹ quan tâm. Theo Politico, ông Trump bắt đầu có những phát ngôn mạnh mẽ về vấn đề tại Nigeria sau khi Thượng nghị sĩ Ted Cruz, chính trị gia ủng hộ ông Trump, lên tiếng cáo buộc Nigeria chưa hành động đúng mức để chấm dứt “cuộc thảm sát” tín đồ Cơ đốc giáo tại quốc gia này.

Các chuyên gia nhận định việc quân đội Mỹ chính thức tiến hành tấn công khủng bố tại Nigeria cho thấy chính sách của Mỹ tại khu vực Tây Phi đang thay đổi đáng kể. Trong năm 2024, Mỹ từng rút quân khỏi Niger, quốc gia láng giềng của Nigeria. Hiện Mỹ chỉ duy trì đóng quân tại một căn cứ lớn ở Djibouti, quốc gia thuộc khu vực Đông Phi.